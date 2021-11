Xiaomi 12 Ultra : Leica pourrait s’inviter dans la partie pour un appareil photo encore meilleur

Selon une rumeur, Xiaomi pourrait s'associer à Leica pour son prochain smartphone ultra haut de gamme. Un gage de qualité pour la partie photo ?

Xiaomi peut-il rivaliser avec Samsung, Apple et Google sur le plan de la photo sur smartphone ? C’est en tout cas ce que le constructeur semble vouloir faire pour se hisser à la première place. Réputé pour ses smartphones au bon rapport qualité-prix, Xiaomi a depuis peu tenté sa chance sur le marché de l’ultra premium. Et dans cette quête, il pourrait avoir trouvé un nouvel allié de taille : Leica.

De Huawei à Xiaomi

La rumeur courrait déjà en début d’année : Leica pourrait abandonner son partenariat avec Huawei, plutôt mal en point ces dernières années, pour se tourner vers une autre marque chinoise. En mai, trois noms étaient alors évoqués : Xiaomi, Sharp et Gionee. Ce bruit de couloir est aujourd’hui de retour avec un nom plus définitif, celui de Xiaomi.

Xiaomi is the brand Leica will partner with 👀

Source: Digital Chat Stationhttps://t.co/eKIvpuszEG

*F for Huawei pic.twitter.com/JfpX1orZIC — Fuck NNN, Imma get the vaccine soon (@chunvn8888) November 15, 2021

C’est le leaker Digital Chat Station qui l’affirme sur Weibo — sans preuve ni source annoncée néanmoins — avec une simple photo du Xiaomi Mi 11 Ultra affichant le logo du célèbre fabricant d’appareils photo, accompagnée de la mention « coming soon » (prochainement). On peut non seulement en déduire que Leica pourrait s’être associé à Xiaomi, mais aussi que le premier smartphone issu de ce partenariat serait le successeur du Mi 11 Ultra, à savoir le Xiaomi 12 Ultra, attendu pour le début de l’année 2022.

Une révolution en photo ?

Ce n’est pas la première fois qu’un spécialiste de la photo s’associe avec un constructeur de smartphones. On peut évidemment citer Leica et Huawei, mais aussi Zeiss et Nokia ou encore Hasselblad et OnePlus. Mais qu’est-ce que cela apporte vraiment ?

En général, ces spécialistes de l’image vont s’impliquer à différents niveaux lors de la conception de l’appareil photo. Souvent, ils partagent leur savoir-faire en ce qui concerne le traitement des optiques, mais aussi au niveau des algorithmes de traitement de la colorimétrie ou de dématriçage. Ce dernier point est d’ailleurs l’un des points faibles de Xiaomi sur ses smartphones, ayant pour résultat un halo violet autour de certains détails de l’image.

Rien ne dit pourtant que le Xiaomi 12 Ultra pourrait profiter d’un gain notable de qualité si ce partenariat voit réellement le jour. Ce genre de partenariat met du temps à s’installer et à réellement porter ses fruits. Pour le OnePlus 9 Pro par exemple, la présence d’Hasselblad n’a pas permis de le propulser parmi les meilleurs du marché. Il faudra certainement attendre plusieurs générations avant de rattraper un retard notable.

Rappelons qu’en attendant le Xiaomi 12 Ultra qui devrait être annoncé au premier trimestre 2022, le constructeur chinois pourrait lancer son Xiaomi 12 dès la fin de cette année.

Pour suivre Frandroid, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.