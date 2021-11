Les capacités du Oppo Find X4 Pro fuitent avant son lancement

Par rapport au Find X3 Pro, l'Oppo Find X4 Pro proposerait peu ou prou la même configuration. Seuls son SoC et sa puissance de charge seraient améliorés.

Oppo n’a pas encore annoncé son Reno 7 qu’on commence déjà à parler du successeur du Find X3 Pro. Celui qu’on attend sous la nom de Find X4 Pro pourrait être annoncé au début d’année 2022. Pour mémoire, la série des Find X3 a été officialisée le 11 mars 2021.

Les deux principales améliorations qu’on peut attendre de ce nouveau modèle concernent son SoC et sa puissance de charge. Selon le leaker Digital Chat Station le Find X4 Pro pourrait être équipé du prochain Snapdragon 8 Gen1, qui prendrait la suite du Snapdragon 888. Jusqu’ici rien de très surprenant. La quantité de RAM resterait inchangée avec 12 Go.

Côté charge, deux versions s’affrontent. Selon Digital Chat Station, le Find X4 Pro possèderait une charge rapide 80W, tandis que selon le youtubeur Mukul Sharma, il s’agirait d’une charge 125W, capable d’atteindre les 41 % d’autonomie en 5 minutes. Cela permettrait à Oppo de rattraper Xiaomi et ses nombreux smartphones comportant une charge 120 W.

On prend le même et on recommence

Pour le reste, l’Oppo Find X4 Pro reprendrait dans les grandes lignes la configuration du Find X3 Pro. L’écran, par exemple, conserverait une dalle 6,7 pouces haut de gamme dotée d’une définition QHD+ et d’un taux de rafraichissement de 120 Hz.

La configuration du bloc photo ne devrait pas être trop chamboulée non plus. Toujours selon Digital Chat Station, on retrouverait le duo de capteurs 50 mégapixels pour les clichés grand-angle et ultra grand angle, ainsi qu’un troisième capteur de 13 ou 12 mégapixels consacré au zoom optique X2. La caméra selfie conserverait aussi ses 32 mégapixels.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.