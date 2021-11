Oppo Reno 7 : la nouvelle génération se dévoile déjà, deux mois après le Reno 6

Oppo semble prendre tout le monde de court en préparant une nouvelle génération de Reno, seulement quelques mois après la présentation du Reno 6.

Le lancement officiel du Oppo Reno 6 en France remonte seulement au début du mois de septembre 2021, soit il y a un peu plus de deux mois. Nous avons pu vous proposer un test du Reno 6 au mois d’octobre, et seulement un mois plus tard, nous voilà à commencer à vous parler du Oppo Reno 7.

Le plus surprenant est qu’il ne s’agit pas d’une fuite de Onleaks, souvent prompt à dévoiler des smartphones très en amont de leurs présentations, mais d’une fuite de Evan Blass, alias EvLeaks.

Un design qui évolue peu

Pourtant, Evan Blass fournit en général des images dans les derniers moments avant la présentation d’un produit. Il s’agit en effet des images préparées pour la presse et leur niveau de fiabilité est donc très haut. Ce sont aussi des images qui permettent en général d’avoir une bonne idée de l’apparence des produits. Evan Blass ne donne aucune autre indication dans ses tweets que les seuls noms Oppo Reno 7 et Oppo Reno 7 Pro.

Oppo Reno 7 // Source : Evleaks Oppo Reno 7 // Source : Evleaks Oppo Reno 7 // Source : Evleaks Oppo Reno 7 // Source : Evleaks

Sans surprise avec une génération aussi rapide, le design n’évolue pas beaucoup. On retrouve le même dos « Glow » à l’arrière qui rappelle un effet à paillette, mais qui permet surtout d’éviter d’avoir un smartphone glissant en main. Les bords arrondis rappellent toujours autant le design de l’iPhone dont l’Oppo Reno s’inspire clairement.

Oppo Reno 7 Pro // Source : EvLeaks Oppo Reno 7 Pro // Source : EvLeaks Oppo Reno 7 Pro // Source : EvLeaks

Le Oppo Reno 7 Pro ne se distingue pas davantage. La différence se fait surtout au niveau du module photo où le Reno 7 Pro semble intégrer jusqu’à 4 appareils, dont deux objectifs particulièrement apparents. Reste à découvrir leurs caractéristiques pour en apprendre davantage.

Une annonce dans les prochaines semaines ?

Comme nous l’avons dit, EvLeaks est plutôt coutumier des fuites en fin de parcours de la création d’un produit. Il faut donc s’attendre à une présentation officielle des Oppo Reno 7 et 7 Pro dans les plus proches délais.

Difficile d’en savoir plus pour le moment.

