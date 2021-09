Oppo Reno 6 et Reno 6 Pro officialisés : plein pot sur la vidéo et la légèreté

Les Oppo Reno 6 et Reno 6 Pro sortent dès aujourd'hui dans le commerce. Ils proposent des fonctionnalités assez similaires, avec un rendu un peu plus haut de gamme pour la version pro.

Dans le paysage français, on connait davantage Oppo pour sa gamme Find X3, déclinée en version Lite, Neo et Pro, ou encore pour ses téléphones très abordables comme l’Oppo A94. La marque présente ce jour deux smartphones un peu plus haut de gamme, avec les Reno 6 et Reno 6 Pro.

Les deux modèles veulent mettre le paquet sur la vidéo et affichent un mode portrait pro en vidéo, avec un rendu Bokeh en temps réel, ainsi qu’une fonctionnalité de focus tracking en temps réel en vidéo

Tous deux sont compatibles 5G, tournent sur l’interface maison ColorOS et affichent un design assez similaire. Le Reno 6 Pro est toutefois plus grand que son compère plus abordable.

Qu’attendre de cette nouvelle série de Reno 6 ?

Commençons par l’Oppo Reno 6. Malgré sa dénomination, il possède deux fonctionnalités exclusives en vidéo auxquelles le Reno 6 Pro ne pourra pas prétendre.

La première est un mode portrait qui permet d’afficher tout ce qui entoure le sujet en noir et blanc grâce aux merveilles de l’IA. La deuxième est un mode vidéo super ralenti, qui filme jusqu’en 960 images par secondes en 720p.

Pour le reste, on est sur un smartphone assez classique, avec un design fin (7,59 mm) et léger (comptez 183 g) et un revêtement anti traces de doigt. L’écran OLED affiche une diagonale de 6,43 pouces, une résolution FHD+ et un taux de rafraichissement de 90 Hz. Il est en outre protégé par du Corning Gorilla Glass 5.

Le bloc photo affiche trois capteurs, un principal de 64 mégapixels, un secondaire (ultra grand-angle) de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. À l’avant, la caméra selfie affiche 32 mégapixels.

Côté spécifications, on pourra compter sur un SoC Dimensity 900, une batterie de 4300 mAh (aidée d’une charge rapide 65W), 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le Reno 6 Pro arrondit les angles

Le Reno 6 Pro reprend dans les grandes lignes les spécifications de son petit frère. Parmi les changements marquants, il faut tout de même noter la présence d’un écran incurvé, qui s’étend un peu plus sur une diagonale de 6,55 pouces. Il est en outre légèrement plus épais, puisqu’il mesure 7,99 mm.

Le bloc photo accueille pour sa part quatre capteurs. Le principal possède 50 mégapixels, l’ultra grand-angle, 16 mégapixels ; le macro avec un capteur de 2 mégapixels. Le petit nouveau est un téléobjectif de 13 mégapixels, capable d’assurer un zoom optique X2.

Le modèle Pro devrait par ailleurs être nettement plus puissant. Il possède pour cela une puce haut de gamme, le Snapdragon 870 de Qualcomm, ainsi que 12 Go de RAM. Le stockage a aussi été revu à la hausse et atteint les 256 Go.

Prix et disponibilités des Reno6 et Reno6 Pro

Le Reno 6 est disponible à partir de ce jeudi 9 septembre 2021 à 499 euros. Deux coloris sont proposés : Bleu Arctique et Noir Stellaire. Le Reno 6 Pro est quant à lui proposé au tarif de 799 euros, à partir de ce jeudi également. Il est proposé en Bleu Arctique ou en Gris Lunaire.