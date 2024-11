Find X8 Pro, le fleuron d’Oppo sort en France à un prix compétitif

Ça y est, Oppo est enfin de retour sur le marché français du smartphone haut de gamme avec le lancement du Find X8 Pro. Ce modèle promet de redéfinir les attentes des utilisateurs les plus exigeants, et tout ça à un prix assez agressif.

Quelques semaines seulement après son lancement en Chine, le Find X8 Pro arrive déjà en France.

Après plusieurs mois sans nouveaux smartphones haut de gamme à cause de soucis juridiques, Oppo est de retour chez nous, et revient bien plus rapidement que prévu sur ce segment de marché.

Alors qu’il fallait auparavant attendre plusieurs mois avant de voir arriver les smartphones chez nous, le fabricant chinois a largement accéléré la cadence cette année avec son Find X8 Pro. Au programme, une fiche technique prometteuse, des performances de haut vol et une partie photo toujours soignée.

Quelle fiche technique pour les Find X8 et X8 Pro ?

Le Find X8 Pro utilise un écran OLED incurvé de 6,78 pouces avec une définition 1.5K (2780 × 1264 pixels). Il est donc légèrement plus petit que son prédécesseur, qui offrait d’ailleurs lui un affichage 2K. La fréquence de rafraîchissement adaptatif oscille toujours entre 1 et 120 Hz pour garantir fluidité et économie d’énergie, tandis que la luminosité grimpe en pic à 4 500 nits.

Cette année, Oppo a choisi le dernier processeur MediaTek Dimensity 9400, gravé en technologie 3 nm, qui promet des performances de pointe. Côté configuration mémoire, on a droit à pas moins de 16 Go de RAM LPDDR5X et un stockage de 512 Go en UFS 4.0.

Le smartphone est alimenté par une batterie carbone-silicium de 5910 mAh couplée à une charge rapide 80 Watts filaire et 50 Watts sans fil. C’est la première fois qu’Oppo passe la barre des 5000 mAh sur ses smartphones haut de gamme. La certification IP68 assure une résistance à la poussière et à l’eau, et on retrouve aussi le support du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4.

Comme toujours, c’est au niveau de la photo qu’Oppo cherche à se démarquer. On a droit à un système quadruple caméra avec quatre capteurs de 50 mégapixels, dont un capteur principal Sony LYT-808 de 1/1.4 pouce, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif 3X de 50 mégapixels ainsi qu’un second téléobjectif 6X, toujours de 50 mégapixels. La collaboration avec Hasselblad se poursuit.

Côté IA, Oppo promet de meilleurs résultats en zoom jusqu’à 60x grâce à IA Telescope Zoom. Une autre fonctionnalité, Lightning Snap, vous permettra aussi de prendre des rafales de photos avec jusqu’à 7 clichés par seconde.

Une fonctionnalité unique attire l’attention : un bouton rapide, inspiré des derniers iPhone 16, qui permet de déclencher l’appareil photo, prendre une photo et gérer le zoom.

L’ensemble tourne sous ColorOS 15 basée sur Android 15, la dernière version du logicielle d’Oppo, riche en fonctionnalités IA.

Prix et disponibilité

Ce nouveau Find X8 Pro sera commercialisé en France à partir du 3 décembre prochain, à un tarif de 1199 euros. C’est moins que le dernier Find X5 Pro qui avait été lancé chez nous à 1299 euros, et surtout moins que ses concurrents directs chez Apple, Google ou Samsung. Deux coloris seront proposés : Blanc Perle et Noir Stellaire.

Comme souvent, des bonus de précommande sont proposés jusqu’au 12 décembre, incluant notamment du cashback, un pack d’accessoires comprenant une coque, un chargeur de 80 Watts et un chargeur sans-fil de 50 Watts.

L’Oppo Find X8 Pro se positionne comme un smartphone premium offrant un rapport qualité-prix particulièrement attractif.

L’autre bonne nouvelle, c’est que cet Oppo Find X8 Pro offrira pas moins de six ans de mises à jour de sécurité et cinq versions d’Android. C’est moins que chez Samsung ou Google, mais c’est déjà bien mieux que leurs précédents flagships.