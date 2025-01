OPPO Find X8 Pro vs Google Pixel 9 Pro XL : comment choisir le meilleur smartphone ?

Google a su convaincre avec son petit dernier, mais OPPO opère un retour conquérant sur le marché du très haut de gamme. Le Find X8 Pro est-il suffisamment costaud pour déstabiliser le Pixel 9 Pro ? Les deux smartphones passent à l’étude dans notre nouveau comparatif !

Encore un duel au sommet avec deux smartphones très bien reçus dans nos colonnes. Disponible depuis l’été dernier, le Google Pixel 9 Pro XL repartait de la rédaction avec un joli 8/10. Tout comme le Find X8 Pro, plus récent, qui marque un retour en fanfare de la part du constructeur chinois. Le OPPO Find X8 Pro est disponible à partir de 1199 euros et le Google Pixel 9 Pro XL à partir de 1099 euros. Quel est le meilleur smartphone ? Réponse dans ce comparatif.

Les fiches techniques des OPPO Find X8 Pro et Google Pixel 9 Pro XL

Les plus beaux smartphones du moment ?

Si l’esthétique est toujours affaire de sensibilité et de préférences, difficile de ne pas reconnaître aux smartphones du jour un petit goût d’exception en matière de design. On entend par là qu’ils ne ressemblent à aucun autre, et cela est peut-être encore plus vrai concernant le Pixel 9 Pro XL.

Des codes esthétiques diamétralement opposés, qui ont leurs adeptes tout comme leurs détracteurs. Toujours est-il qu’en matière de finitions, on est clairement dans le haut du panier. Même si les deux fabricants n’ont pas succombé aux sirènes du titane, le Find X8 Pro et le Pixel 9 Pro XL n’ont pas à rougir.

Des bordures fines, un écran généreux, et un placement des appareils photo qui rend les smartphones très stables sur une surface plane, mais aussi et surtout de très bons gages de durabilité. Le premier est certifié IP69 (IP68 pour le Pixel) et profite d’un verre Gorilla Glass 7i de toute dernière génération.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

De très bons écrans

Les Find X8 Pro et Pixel 9 Pro XL sont naturellement équipés d’écrans OLED à haute fréquence d’affichage (120 Hz). Par défaut, le premier propose néanmoins une définition un peu supérieure (1,5 K contre Full HD, bien que le Pixel soit capable de grimper jusque du QHD+). Concernant la luminosité, néanmoins, c’est le Pixel qui prend l’ascendant, avec un pic relevé à 2530 nits contre 1430 nits sur le OPPO. Il est donc bien plus lisible en extérieur.

La colorimétrie est excellente dans les deux cas. Si le Find X8 Pro laisse davantage la main aux utilisateurs sur les réglages, le Pixel 9 Pro XL offre une expérience clés en main très satisfaisante. Les couleurs sont justes et riches. Le dernier smartphone haut de gamme de OPPO s’en sort également très bien, avec un delta E systématiquement dans les clous.

En clair, deux smartphones assez difficiles à départager en se basant uniquement sur l’afficheur. Sauf si la luminosité est le critère qui vous tient le plus à cœur donc.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Qui peut battre Google sur le logiciel ?

On ne vous apprendra rien : Google est le concepteur d’Android. À ce titre, il offre très naturellement la meilleure expérience utilisateur, mais aussi la politique de mises à jour la plus généreuse. Le Pixel 9 Pro XL sera mis à jour pendant sept ans — un record. En face, le OPPO Find X8 Pro pourra bénéficier de cinq mises à jour d’Android, ce qui reste assez costaud.

ColorOS, la surcouche du Find X8 Pro, est très personnalisable tout en restant proche de l’expérience stock. On apprécie par ailleurs les petits ajouts de la marque, comme ce clone de la Dynamic Island des iPhone, qui permet d’allonger l’encoche de l’écran pour afficher diverses informations en fonction des applications en cours d’utilisation.

Pour l’IA, en revanche, Google a un petit peu d’avance sur son concurrent grâce à toute une batterie de fonctionnalités (surtout photo) déjà disponibles et prêtes à être utilisées en français. OPPO n’est pas en reste, mais ne permet pas encore de le faire dans la langue de Molière.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Un Pixel à la traîne sur les performances brutes

Les Pixel n’ont jamais été des smartphones conçus pour surclasser les autres dans les classements de performances. Google cherche simplement à offrir l’expérience utilisateur la plus fluide possible, et à permettre à celles et ceux qui le souhaitent de jouer dans des conditions correctes.

Grâce à la puce Dimensity 9400, le OPPO Find X8 Pro pousse lui tous les potards à fond. Ce n’est pas compliqué, il se hisse actuellement parmi les smartphones les plus rapides du marché. Il chauffe peu, et conserve une stabilité exemplaire lui permettant par ailleurs de s’adonner à de longues sessions de jeu. Imbattable.

Modèle Oppo Find X8 Pro Google Pixel 9 Pro XL AnTuTu 10 2364299 1254197 AnTuTu CPU 412258 370582 AnTuTu GPU 1186487 449988 AnTuTu MEM 416119 209672 AnTuTu UX 349435 223955 PC Mark 3.0 18526 12690 3DMark Wild Life Extreme 6386 2599 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 38 FPS 16 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 90 / 113 FPS 72 / 44 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 89 / 150 FPS 87 / 76 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 90 / 418 FPS 120 / 256 FPS Geekbench 6 Single-core 3001 1984 Geekbench 6 Multi-core 8850 4800 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 26073 6628

Des photophones enthousiasmants

Ici encore, Google s’affaire à proposer une expérience très instantanée, clés en main. Mais OPPO est également redoutable en matière de photographie. Toujours partenaire de Hasselblad, le Find X8 Pro offre une expérience photo grandiose.

OPPO Find X8 Pro :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.5, sensor-shift OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/2.0 ;

Téléobjectif 3x : 50 Mpx, f/2.6, OIS ;

Téléobjectif 6x : 50 Mpx, f/4.3, OIS ;

Selfie : 32 Mpx, f/2,4, OIS.

Google Pixel 9 Pro XL :

Grand-angle : 50 Mpx, ƒ/1.7, OIS ;

Ultra grand-angle : 48 Mpx, ƒ/1.7 ;

Téléobjectif 5x : 48 Mpx, ƒ/2.8, OIS ;

Selfie : 42 Mpx, ƒ/2.2.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

À ce niveau de prix et de qualité, il va de soi que les photos prises avec le capteur principal et en pleine journée sont excellentes dans tous les scénarios. Sur les deux smartphones, le rendu est d’ailleurs assez neutre, les algorithmes ne surjouent pas la saturation ou les contrastes (peut-être davantage sur le Pixel). L’exposition est excellente, et les mobiles ne craignent pas les hautes dynamiques. Du grand art, que l’on soit du côté Google ou OPPO de la force.

Avec l’ultra grand-angle, on sent le Pixel 9 Pro XL un tout petit peu plus à l’aise. La raison tient en un objectif à l’ouverture plus généreuse (f/1.7 contre f/2.0) qui permet à plus de lumière de pénétrer le capteur. Le Pixel est donc un tout petit peu plus capable en fin de journée et en photographie nocturne. Cela étant, le niveau de détail des clichés du Find X8 Pro est formidable, et les deux rivaux sont complexes à départager sur le seul critère de l’ultra courte focale.

Mode Nuit

Techniquement parlant, le OPPO Find X8 Pro propose une meilleure polyvalence sur la longue focale. Avec ses deux téléobjectifs, il garantit une qualité optique irréprochable tant que l’on s’en tient à des facteurs de grossissements standards. Mais OPPO a plus d’un tour dans son sac, et l’intelligence artificielle est mise à profit dans le lissage et la reconstitution d’images prises avec le zoom numérique. Comme en témoignent nos images, les résultats sont, souvent, à s’en décrocher la mâchoire. Google n’est pas en reste, avec un Pixel 9 Pro XL excellent dans une grande variété de scénarios. Toutefois, OPPO nous donne l’impression d’avoir fait un effort supplémentaire cette année.

OPPO imbattable en autonomie

Le Find X8 Pro dispose d’une batterie plus conséquente que le Pixel 9 Pro XL. Par ailleurs, sa puce Dimensity 9400 paraît être plus économe en énergie que la Tensor G4 du Pixel 9 Pro XL. Sur notre test synthétique avec le logiciel ViSer, ce dernier avait mis 12 h 51 avant de passer à 10 % d’autonomie.

En l’absence de données concernant le OPPO Find X8 Pro, nous utilisons celles de nos confrères de GSM Arena (dont le protocole est sensiblement identique au nôtre). Le flagship a demandé 15h16 avant d’atteindre 10%. Autrement dit, deux bonnes heures de plus !

Le OPPO Find X8 Pro est donc tout à fait capable de tenir une ou deux journées sans coup férir. Aussi, en matière de recharge, le smartphone chinois tire une nouvelle fois la couverture à lui. On peut refaire le plein en un peu plus d’une heure, contre environ 1h20 pour le Pixel 9 Pro XL.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

OPPO Find X8 Pro ou Google Pixel 9 Pro XL : lequel choisir ?

Le Pixel 9 Pro XL voit émerger un concurrent particulièrement agressif avec le Find X8 Pro. Beaucoup plus performant, plus polyvalent en photo et doté d’une autonomie redoutable, il surclasse son rival dans presque toutes les catégories — si ce n’est son logiciel, en léger retrait.

Toutefois, pour « seulement » 100€ de plus, le OPPO Find X8 Pro nous apparaît être le meilleur choix entre les deux. Bien sûr, le jeu des promotions pourra inverser la tendance si vous parvenez à mettre la main sur un Pixel à moins de 1000€. Mais, en l’état, on est plus attirés par la rutilance impeccable du nouvel OPPO.