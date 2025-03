OPPO Find X8 Pro vs Honor Magic 6 Pro : quel téléphone premium choisir ?

Le Find X8 Pro a beau avoir attiré tous les projecteurs à lui en cette fin d’année 2024, la lumière est-elle assez vive pour occulter l’une des autres stars de l’année, le Honor Magic 6 Pro ? C’est la question que l’on se pose dans ce nouveau comparatif !

Deux smartphones ultra premium, qui partagent quelques similitudes, et notamment le chaleureux accueil qu’il leur a été réservé à la rédaction. Disponible à partir de 1199 euros, l’OPPO Find X8 Pro a été récompensé d’un 8/10 dans notre test. Le Magic 6 Pro, lancé en début d’année à 1299 euros, a reçu un 9/10. Il se négocie désormais autour de 1000 euros. Quel est le meilleur smartphone des deux ? Réponse dans notre comparatif.

Les fiches techniques des OPPO Find X8 Pro et Honor Magic 6 Pro

Modèle Oppo Find X8 Pro Honor Magic 6 Pro Dimensions 76,7 mm x 162,3 mm x 8,2 mm 75,8 mm x 162,5 mm x 8,9 mm Interface constructeur ColorOS MagicOS Taille de l’écran 6,78 pouces 6,8 pouces Définition 2780 x 1264 pixels 2800 x 1280 pixels Densité de pixels 450 ppp 453 ppp Technologie AMOLED OLED SoC Mediatek Dimensity 9400 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Puce graphique Immortalis-G925 Qualcomm Adreno 750 Stockage interne 256, 512, 1024 Go 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 50

Capteur 4 : 50 Mp Capteur 1 : 180

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 50 Mp Capteur photo frontal 32 Mp 50 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.4 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5910 mAh 5600 mAh Poids 215 g 225 g Couleurs Noir, Blanc, Bleu Noir, Vert Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Deux véritables bijoux de design

Inutile de tourner autour du pot : les OPPO Find X8 Pro et Honor Magic 6 Pro sont ce qu’il se fait de mieux en matière de design du côté Android de la force.

Tous deux optent pour une disposition des appareils photo circulaire, à l’arrière du châssis, et présentent des finitions marbrées (ou cuir vegan) du plus bel effet. En termes de dimensions, les deux rivaux se valent. Le OPPO est légèrement plus large, mais le Magic plus épais (presque 9 mm). Ce dernier est d’ailleurs le plus lourd du duo, avec 225 grammes sur la balance (215 grammes pour le Find X8 Pro).

Rien à craindre côté résistances, car les deux profitent d’un verre extrêmement résistant. À noter toutefois qu’OPPO offre à son flagship une certification IP69 inédite, qui ajoute une résistance accrue aux chaleurs extrêmes par rapport à la certification IP68 du Honor. Ce sont deux smartphones étanches pour faire face aux accidents.

Enfin, il faut adresser l’encoche en forme de « pilule » sur l’écran du Magic 6 Pro. Un détail qui pourra déplaire à celles et ceux qui cherchent un écran dépourvu de distractions.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Honor Magic 6 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Des écrans très semblables

Encoche mise à part, la dalle de 6,8 pouces qui équipe les deux smartphones offre pratiquement les mêmes garanties. 1,5K et 120 Hz LTPO, elle affiche presque la même luminosité. Des deux, c’est malgré tout le OPPO qui prend un peu d’avance avec un pic relevé à 1430 nits contre 1300 nits sur le smartphone Honor. Il sera donc légèrement plus lisible en extérieur.

En colorimétrie, l’écart se resserre. Les deux smartphones offrent en sortie de boîte un calibrage tout à fait satisfaisant. Une nouvelle fois, le OPPO Find X8 Pro se distingue néanmoins par un peu plus de soin apporté à la justesse des couleurs, avec un delta E plus proche de nos attentes.

Du détail, à ce niveau de qualité, mais qui peut peser dans la balance pour qui cherche absolument le meilleur smartphone.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid L’écran du Honor Magic 6 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

ColorOS séduit davantage

La surcouche de Honor, MagicOS, n’est pas tout à fait la plus agréable à utiliser. Un peu vieillotte (un lointain héritage de Huawei toujours perceptible), elle offre néanmoins toutes les fonctionnalités dont on pourrait avoir besoin sur un smartphone.

Si nous n’avons pas encore pu la tester, la dernière mise à jour de l’OS, MagicOS 9.0, intègre enfin des outils d’IA en français. Gomme magique, traduction automatique, transcription de fichiers audio… tout semble y être. Un avantage sur le Find X8 Pro, qui ne propose ces fonctionnalités qu’en anglais pour le moment.

Amusant : les deux smartphones s’inspirent énormément de la Dynamic Island des iPhone. L’encoche dédiée à l’appareil photo peut s’étendre afin d’afficher des informations contextuelles, par exemple sur la musique en cours de lecture, un enregistrement audio en cours, ou quantité d’autres choses.

Enfin, comme souvent, ce sera la politique de mises à jour qui jouera le rôle d’arbitre ici : OPPO garantit cinq mises à jour majeures d’Android, contre quatre seulement chez Honor.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

MediaTek devance Qualcomm sur les perfs

Le OPPO Find X8 Pro embarque une puce de toute dernière génération, là où le Magic 6 Pro hérite d’une Snapdragon 8 Gen 3. Si elle reste tout à fait à l’aise dans tous les scénarios d’usage, la Dimensity 9400 de MediaTek lui met une sacrée vitesse, dans les benchmarks habituels.

On notera cependant que le Honor Magic 6 Pro semble gérer un peu mieux la montée en température, et la dissipation thermique. Si le Find X8 Pro est également très bien loti en la matière, la plus grande épaisseur du smartphone Honor favorise une meilleure circulation de la chaleur et incommode moins les utilisateurs lors de longues sessions de jeu.

Modèle Oppo Find X8 Pro Honor Magic 6 Pro AnTuTu 10 2364299 1726131 AnTuTu CPU 412258 315555 AnTuTu GPU 1186487 813221 AnTuTu MEM 416119 352890 AnTuTu UX 349435 244465 PC Mark 3.0 18526 17640 3DMark Wild Life Extreme 6386 5164 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 38 FPS 30.92 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 90 / 113 FPS 92 / 93 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 89 / 150 FPS 99 / 154 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 90 / 418 FPS 120 / 354 FPS Geekbench 6 Single-core 3001 2189 Geekbench 6 Multi-core 8850 6800 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 26073 16256 Lecture / écriture séquentielle N/C 969 / 1024 Mo/s Voir plus de benchmarks

Deux excellents photophones

À observer attentivement la fiche technique des deux smartphones du jour, un vainqueur semble déjà tout désigné, ne serait-ce qu’en termes de polyvalence. Mais les choses ne sont jamais aussi simples en photographie. Ce sont deux excellents smartphones pour la photo.

OPPO Find X8 Pro :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.5, sensor-shift OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/2.0 ;

Téléobjectif 3x : 50 Mpx, f/2.6, OIS ;

Téléobjectif 6x : 50 Mpx, f/4.3, OIS ;

Selfie : 32 Mpx, f/2,4, OIS.

Honor Magic 6 Pro :

Grand-angle : 50 Mpx, ƒ/1.4-2.0, OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, ƒ/2.0 ;

Téléobjectif 2,5x : 180 Mpx, ƒ/2.6; OIS ;

Selfie : 50 Mpx, ƒ/2,0, OIS.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le module photo du Honor Magic 6 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les deux constructeurs nous facilitent un peu la tâche en optant pour des philosophies de traitement assez différentes. C’est sûr : dans les deux cas, les résultats obtenus sont extraordinaires. Mais on remarque que le OPPO Find X8 Pro a pour lui l’avantage de présenter les clichés de manière un peu plus naturelles. Honor surjoue un peu trop, et les clichés donnent parfois l’impression d’avoir déjà été passées par un filtre.

L’appareil photo du Honor Magic 6 Pro Petit raté isolé sur cette photo du Honor Magic 6 Pro, la mise au point n’est pas faite // Source : Frandroid

À l’ultra grand-angle, les deux smartphones jouent à armes égales. Avec leur capteur généreux, les images restent très bien définies, même si l’on perd fatalement un peu de détails dans les angles. Quand la lumière manque, le bruit se fait également plus présent à cause d’une ouverture plus modeste qui demande au smartphone de pousser la sensibilité. Reste que, dans la majorité des cas, on est impressionnés par la qualité des photos. Pour le coup, la tendance de Honor à surjouer un peu les tons bleus donnent aux clichés un réel supplément d’âme.

L’ultra grand angle

Sur la longue focale, le Honor Magic 6 Pro se montre logiquement un peu moins polyvalent. Enfin, pas tout à fait. Le smartphone profite de la très grande résolution (180 mégapixels !) du module pour s’autoriser un zoom numérique qui, si l’on s’abstient de monter trop haut en matière de grossissement, donne le change. Reste qu’on préférera l’aisance du Find X8 Pro qui, grâce à son duo de téléobjectifs, produit souvent des résultats à couper le souffle.

L’endurance en prime !

D’après nos essais, nous sommes ici face à deux smartphones qui tiennent parfaitement la journée entière, et même davantage si l’on est particulièrement prudents.

Si le Find X8 Pro n’est pas encore passé à la moulinette de notre test automatisé avec ViSer, le Magic 6 Pro a mis presque 15h pour passer de 100% à 10% d’autonomie. À l’usage, le comportement du OPPO Find X8 Pro paraît similaire. Pas d’inquiétude : quel que soit votre choix, l’autonomie sera au rendez-vous.

Enfin, côté recharge, léger avantage pour Honor, dont le Magic 6 Pro peut être rechargé en un peu moins de 50 minutes. Sur le OPPO Find X8 Pro, comptez environ une heure.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Honor Magic 6 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

OPPO Find X8 Pro ou Honor Magic 6 Pro : lequel choisir ?

Encore un duel particulièrement serré sur Frandroid. Une chose est sûre : les fabricants chinois se sont surpassés cette année, et offrent avec les Magic 6 Pro et Find X8 Pro parmi les meilleurs smartphones qu’il est possible de s’offrir.

Cependant, avec son tarif actuellement affiché à 999€, le Magic 6 Pro nous apparaît comme le gagnant de ce comparatif. Il a tout ce qu’il faut, où il faut, et saura satisfaire les utilisateurs et utilisatrices les plus exigeants grâce à des performances de pointe, un superbe écran et une prestation photo impeccable.

Bien sûr, le Find X8 Pro fait tout cela, en un tout petit peu mieux… mais pour 300€ plus cher !