OnePlus et Oppo supprimeraient ce bouton emblématique de leurs smartphones

Classique parmi les classiques, le curseur d’alerte de OnePlus et Oppo pourrait évoluer drastiquement. Fini le bouton à pousser sur trois crans. Il serait remplacé par un bouton Action semblable à celui que l’on trouve sur les iPhone.

Oppo Find X8 Pro // Source : ElR – Frandroid

Apple a ôté son bouton vibreur avec la sortie des iPhone 15. Deux ans plus tard, OnePlus lui emboîterait donc le pas pour passer à un bouton programmable. Il est vrai qu’à l’usage, ce dernier est particulièrement pratique. Pour ma part, je lui ai attribué un accès rapide à Perplexity.

C’est l’informateur Digital Chat Station qui avance cette théorie sur Weibo. Il y explique : « j’ai déjà dit qu’Ouga [maison mère d’Oppo et OnePlus, NDLR] allait changer le bouton slider et que le nouveau produit phare ferait ses débuts en mars, en adoptant le un bouton pression prenant en charge la personnalisation de fonctions. »

Un bouton qui avait déjà disparu

Sur iPhone on peut tout aussi bien lui attribuer l’accès à une application ou à une fonction d’une application. Une partie des fans de OnePlus sera sans doute contrariée par cette décision. Néanmoins, rappelons que ce ne serait pas la première fois que ce bouton cranté disparaîtrait.

En 2022, le OnePlus 10T en avait déjà fait les frais. OnePlus avait alors justifié cette décision par des améliorations qui nécessitaient de trouver plus de place, comme une plus grosse batterie, une charge plus rapide et une meilleure antenne. Et puis le OnePlus 12 a vu ce bouton se déplacer de la droite vers la gauche. Bref, les utilisateurs sont habitués à ce que l’on joue avec ce bouton.

Digital Chat Station parle d’un remplacement de ce bouton sur un smartphone ‘droit’. Aussi, le OnePlus Open 2 ne devrait-il pas en être privé. Ce smartphone pliable est attendu dans le courant de l’année. Il serait une adaptation de l’Oppo Find N5 dont la présentation interviendrait en février, mais qui ne devrait pas franchir nos frontières. Concernant le OnePlus Open 2, on a encore un petit espoir de le voir sur nos étales.