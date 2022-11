Xiaomi 13 : son design déjà révélé par OnLeaks

On n'en sait pas encore beaucoup sur la série des Xiaomi 13, mais le leaker OnLeaks a publié des rendus du Xiaomi 13 (peu après ceux du 13 Pro). De quoi en apprendre davantage sur la prochaine génération de la série phare de la marque.

La série des Xiaomi 13 approche, mais on n’en sait pas grand-chose. Le « leaker » OnLeaks a dévoilé ce qui serait le design du Xiaomi 13 Pro et récidive quelques heures après avec le petit frère : le Xiaomi 13.

Un design dans la lignée du Xiaomi 12

Le design de ce nouveau smartphone ne devrait pas beaucoup différer de celui du Xiaomi 12 sorti l’année dernière. Quoi qu’il est bon de souligner la présence de bords droits qui font penser à l’iPhone 14. Le dos révélé par OnLeaks nous indique qu’on trouverait toujours trois capteurs — sans doute une caméra principale, un ultra-grand-angle et un télémacro. Le tout dans un bloc photo qui abandonne sa forme rectangulaire pour être carré.

À l’avant, on aurait droit à un capteur selfie en poinçon situé au milieu de l’écran. Ce que l’on constate cependant, c’est que les bordures de l’écran dans les coins seraient réduites et de la même épaisseur que les bordures sur les côtés. Un design qui s’homogénéise à la manière de ce que propose le Nothing phone (1).

Autre changement notable : l’écran ne serait plus incurvé comme c’était le cas sur le Xiaomi 12, comme ont pu le faire Samsung ou Apple depuis quelques années. Selon OnLeaks, l’écran aurait une diagonale de 6,2 pouces, comme sur le modèle précédent. Les dimensions indiquées sont de 152,8 x 71,5 x 8,3 mm (10,3 mm en incluant le bloc photo).

Ce qu’on sait des Xiaomi 13

Plusieurs rumeurs suggèrent que le Xiaomi 13 serait parmi les premiers smartphones à être équipés du Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, qui n’a pas encore été présenté. Il aurait aussi droit à 12 Go de RAM. Ces smartphones Xiaomi pourraient avoir droit à une nouvelle version de MIUI, à savoir MIUI 14 (basée sur Android 13).

Cette série pourrait être annoncée en Chine prochainement, pour une sortie fin novembre ou début décembre, selon CompareDial, qui a révélé le design du smartphone avec OnLeaks. Le Xiaomi 13 Pro serait vendu à environ 820 euros en Inde, mais serait évidemment plus cher en France ; à titre de comparaison, le Xiaomi 12 Pro était sorti début 2022 à 1100 euros.

Il pourrait de plus y avoir un Xiaomi 13 Ultra, bien que sur la douzième génération, cette mention avait été réservée à la gamme S avec le Xiaomi 12S Ultra.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.