Xiaomi 13 : Qualcomm confirme plusieurs caractéristiques du fleuron

Xiaomi est l'un des partenaires de Qualcomm pour le lancement du Snapdragon 8 Gen 2. Lors du Snapdragon Summit, Qualcomm a confirmé plusieurs éléments concernant le Xiaomi 13.

Les futurs Xiaomi 13 feront partie des premiers smartphones à être équipés de la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Jusque-là, rien de surprenant, la marque chinoise a l’habitude de proposer les dernières puces de Qualcomm dans ses fleurons.

Le smartphone idéal pour le cloud gaming ?

Mais voilà, Qualcomm s’est laissé à une autre indiscrétion concernant les prochains smartphones de Xiaomi. Ils seront les premiers à intégrer la puce Qualcomm FastConnect 7800 en complément du Snapdragon 8 Gen 2, pour débloquer des fonctions de pointe supplémentaire.

Il est notamment question de proposer le Wi-Fi 7 avec le HBS Multi-Link. Derrière ces noms se cachent de meilleurs débits et une meilleure maitrise de la latence. Qualcomm promet une latence inférieure à 5 ms sur ces appareils. Le HBS permet de faire de l’agrégation sur les bandes de fréquence 5 et 6 GHz. Si toutes ces annonces sont très enthousiasmantes, elles demanderont aussi de renouveler son routeur ou sa box pour en bénéficier.

Qualcomm a également mentionné l’intégration du Bluetooth 5.3 avec du Bluetooth LE Audio.

Tous ces éléments laissent penser que les prochains Xiaomi 13 devraient être parmi les meilleurs smartphones du marché pour la connexion sans-fil, et donc par extension pour le cloud gaming. Un haut débit et une basse latence sont les deux éléments les plus importants pour cet usage.

L’attente ne sera pas très longue, Qualcomm a évoqué que les premiers produits avec ses technologies arriveront en 2022 : « une question de semaines ».

NB : Notre journaliste Cassim Ketfi est à Hawaï pour couvrir le Snapdragon Summit 2022 dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Qualcomm.

