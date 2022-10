Le OnePlus 11 Pro n’existerait pas, vive le OnePlus 11

Des informations ont déjà fuité sur le supposé OnePlus 11 Pro. Or, ce dernier serait en réalité baptisé « OnePlus 11 » tout simplement. De quoi poser des questions sur la nomenclature adoptée par le fabricant.

Nous en sommes 2022 et pourtant nous avons déjà vu le OnePlus 11 Pro prévu pour 2023 grâce à des rendus partagés par OnLeaks. En plus des images, on connaît même les caractéristiques attendues avec Snapdragon 8 Gen 2 et chargeur 100 W au programme — en plus du maintien de l’Alert Slider sur ce modèle. Alors que toutes ces informations dissipent les secrets du smartphone, son vrai nom reste incertain.

En effet, le leaker Max Jambor — généralement bien informé sur cette marque — affirme sur Twitter que « le prochain OnePlus Pro s’appelle OnePlus 11 ». Sa publication a été reprise par OnLeaks qui corrobore en indiquant avoir eu les mêmes échos de la part de ses propres sources dans l’industrie.

Recently heard same from my sources… https://t.co/d9MlOxtFW8 — Steve H.McFly (@OnLeaks) October 17, 2022

Un Pro qui ne s’appelle pas Pro

Si ces informations se révèlent exactes, il serait bien difficile de comprendre la logique de la marque chinoise — et cousine d’Oppo — dans l’appellation de ses produits phares. En 2022, on a eu un OnePlus 10 Pro et ensuite un OnePlus 10T, mais pas de OnePlus 10. On aurait donc pu s’attendre à quelque chose de similaire en 2023, mais l’existence d’un OnePlus 11 prendrait ce raisonnement à contre-pied.

En répondant à une question d’un internaute, Max Jambor explique qu’il n’y aurait donc pas de modèle estampillé Pro, au moins au premier trimestre 2023. « L’appareil que nous allons voir a les caractéristiques d’un Pro, mais ils font l’impasse sur le nom Pro cette fois. »

La firme estime peut-être que, en 2022, leur smartphone a les caractéristiques classiques d’un modèle haut de gamme et que le suffixe Pro ne se justifie pas. D’un point de vue purement mercantile, cette théorie semble peu plausible tant on sait que la concurrence ne lésinera pas sur ce genre de superlatifs pour vanter les mérites de leurs produits — en plus des « Ultra » et des « Max ».

Il n’est donc pas impossible que le vrai OnePlus 11 Pro voie le jour un peu plus tard, dans le courant du deuxième trimestre 2023 par exemple. Cependant, tout cela n’est que supposition. Il faudra attendre d’avoir plus d’informations avant de se risquer à tirer des plans sur la comète.

