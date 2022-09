OnePlus 11 Pro : premier aperçu d’un smartphone de 2023

Plusieurs mois avant son lancement, le OnePlus 11 Pro révèle déjà une partie de son design au travers d'une fuite très crédible.

Bienvenue en 2023 ! Alors qu’Halloween n’est pas encore passée et qu’il nous reste encore à découvrir un grand nombre d’appareils pour 2022, certains ont déjà le regard tourné vers l’année prochaine. C’est le cas du célèbre Onleaks qui livre un premier aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le OnePlus 11 Pro. Et avec son historique, on a tout lieu de le croire.

Un retour attendu

Après un OnePlus 10T qui a réussi à nous plaire sans nous convaincre totalement en raison de son caractère trop générique, le OnePlus 11 Pro semble vouloir revenir aux sources. C’est en tout cas ce que l’on peut penser avec le retour visible sur ces images de l’Alert Slider, le petit bouton permettant de changer le profil de sonnerie (sonnerie / silencieux / vibreur). Pour rappel, il avait été éludé sur le OnePlus 10T pour laisser plus de place à la batterie et au système de refroidissement.

Concernant le design lui-même, on note surtout du changement au niveau des caméras. Tout d’abord, la caméra frontale qui revient se loger dans le coin supérieur gauche de l’écran alors qu’elle était centrée sur le OnePlus 10T. C’est plus discret, mais donne souvent une impression de regard décentré lors des selfies.

Ensuite, le bloc photo arrière semble vouloir mixer deux designs différents. Les trois objectifs et le flash sont compris dans un cercle, comme sur le OnePlus 7T, mais celui-ci est à son tour inclus dans une zone plus grande venant se fondre sur la tranche, reprenant l’idée de design lancée par Samsung sur les Galaxy S21.

Le retour d’Hasselblad ?

Sur les visuels partagés par SmartPrix et Onleaks, on peut apercevoir la mention « Hasselblad » sur l’appareil photo. Une nouvelle fois, le partenariat avec le spécialiste suédois de l’appareil photo n’avait pas été de la partie sur le OnePlus 10T. Hope Liu expliquait vouloir limiter le coût du téléphone. De notre côté, il avait été indiqué à Frandroid que le partenariat avec OnePlus était terminé, laissant Oppo seul signataire de ce contrat.

Cette mention est néanmoins esthétique et l’on sait qu’Onleaks tire souvent ses sources de fichiers 3D destinés aux accessoiristes. Il est donc possible que ces éléments esthétiques (couleur, mentions…) diffèrent du modèle réel. Et ce d’autant plus que la sortie n’est pas prévue avant au moins six mois.

