OnePlus 10T : ce n’est peut-être pas encore la fin pour l’Alert Slider

Le OnePlus 10T ne dispose pas d'Alert Slider, élément iconique présent sur tous les smartphones de la marque depuis ses débuts. Mais est-ce le début de la fin pour ce composant ? Peut-être pas...

Dès le départ, Carl Pei (aujourd’hui chez Nothing) voulait proposer avec la marque OnePlus une expérience aussi fluide et riche que sur l’iPhone d’Apple. Il s’est donc inspiré du travail de Steve Jobs et de ses équipes à différents niveaux. C’est grâce à cette vision que les smartphones du constructeur ont rapidement adopté une interface très fluide, avec des animations très travaillées, mais également l’Alert Slider, un bouton physique permettant de gérer en un clic le profil sonore du téléphone (sonnerie, vibreur ou silencieux).

Sur le OnePlus 10T, présenté le 3 août 2022, ce bouton est aux abonnés absents. Un manque qui a évidemment été soulevé par la communauté de fans, quand bien même cet élément peut susciter le débat auprès des technophiles. Des représentants de la marque se sont alors exprimés sur le sujet.

Pas d’Alert Slider sur le OnePlus 10T

Concernant l’absence d’Alert Slider sur le OnePlus 10T, la marque s’est déjà expliquée. Bien que le composant paraisse petit, il occupe 30 mm² sur la carte mère du téléphone, ce qui représente un espace non négligeable lorsque l’on essaye d’embarquer un maximum de technologies au sein d’un appareil qui se doit d’être le plus fin et le plus léger possible. OnePlus a donc opté pour un meilleur système de refroidissement pour accompagner la charge rapide à 150 W, ainsi que des antennes supplémentaires.

Lors d’une table ronde à laquelle a pu assister Android Authority, il a été porté à l’attention des porte-paroles de OnePlus qu’un bouton logiciel pourrait être ajouté sur le OnePlus 10T. Rien n’est cependant prévu de ce côté. Il faut dire que ce bouton existe déjà en partie et apparait à l’écran dès lors que l’on change le volume.

Quel avenir pour l’Alert Slider ?

Ce changement signe-t-il la fin de l’Alert Slider ? La marque répond que non. En tout cas, les responsables « espèrent rapporter l’Alert Slider sur leurs futurs appareils ». Le verbe important ici est « espérer ».

Cela n’a pas encore été confirmé, mais des rumeurs laissent croire que OnePlus pourrait limiter la présence de l’Alert Slider à ses modèles Pro. Il pourrait donc faire son grand retour dès le OnePlus 11 Pro en 2023. Par ailleurs, les marques cousines de OnePlus, Oppo et Realme, pourraient également adopter cet élément.

Ce n’est donc peut-être pas totalement la fin pour ce petit ajout qui donnait une particularité très appréciée aux smartphones de OnePlus.

https://www.frandroid.com/marques/oneplus/1418547_prise-en-main-du-oneplus-10t-un-tres-bon-smartphone-sans-surplus-dame

