OnePlus 10T : voici donc le OnePlus 10 manquant, avec un truc en plus

OnePlus vient d'annoncer son flagship du second semestre, le OnePlus 10T. Voilà donc le OnePlus 10 qui manquait à l'appel !

Comme on s’y attendait, OnePlus a présenté son nouveau smartphone pour la fin d’année : le OnePlus 10T (que nous avons pris en main). Moins cher que le OnePlus 10 Pro, il est également moins bien équipé pour se concentrer sur l’essentiel. En somme, il s’agit un peu du OnePlus 10 qui n’est jamais sorti, à une exception près : son processeur.

Un monstre de puissance

Le Snapdragon 8 Gen 1 du OnePlus 10 Pro était l’un de ses plus gros défauts puisqu’il entrainait une légère surchauffe du téléphone lors des usages intensifs. Le OnePlus 10T règle ce souci en passant au Snapdragon 8+ Gen 1, une puce gravée plus finement, et donc avec une meilleure efficacité énergétique (30 % selon Qualcomm). Son GPU est également amélioré avec une vitesse d’horloge 10 % plus rapide et une consommation moindre également à performances égales.

À cela, OnePlus ajoute une amélioration de son système de refroidissement. Celui-ci se compose d’une grande chambre à vapeur avec huit canaux de dissipation et utilise du « graphite 3D » et une feuille de cuivre pour offrir les meilleures performances possibles sans que cela affecte l’épaisseur du téléphone.

Comme à son habitude, la marque a également utilisé les meilleurs composants disponibles pour la mémoire du OnePlus 10T avec 128 à 256 Go de stockage UFS 3.1 et 8 à 16 Go de RAM LPDDR5.

Pour ceux qui aiment jouer, OnePlus a pensé à positionner des antennes sur tout le pourtour du OnePlus 10T pour éviter de bloquer les ondes en tenant le smartphone au format paysage.

Une charge améliorée

L’autre point qui gagne en efficacité, c’est la charge rapide. De 80 W sur le 10 Pro, elle passe à 150 W sur le OnePlus 10T, soit un 0 à 100 % en 19 minutes seulement pour sa batterie de 4800 mAh. On retrouve ici la technologie SuperVooc d’Oppo qui sépare la charge sur deux accumulateurs en simultané à 75 W chacun.

Une bonne dose d’intelligence artificielle vient en outre prendre soin de cette batterie. De nombreux capteurs dans le téléphone et dans le chargeur permettent d’adapter avec précision la vitesse de charge en fonction de la température de chaque élément. Cela permet par exemple de réchauffer la batterie par temps de grand froid pour optimiser la charge, ou de réduire la puissance lors des sessions de jeu pour éviter la surchauffe. Par ailleurs, la charge s’effectue plus lentement la nuit si vous avez pour habitude de recharger votre téléphone tous les soirs afin de préserver plus longtemps encore la batterie.

Grâce à cela, OnePlus assure que la batterie conserve 80 % de son efficacité après 1600 cycles de recharge, soit environ 4 ans avec une recharge quotidienne.

Toujours du haut de gamme

Le OnePlus 10T conserve évidemment des caractéristiques d’un smartphone haut de gamme. On retrouve de la 5G, du Bluetooth 5.3, du Wi-Fi 6 (mais pas 6E), du NFC, etc.

Son écran de 6,7 pouces perd un peu en définition puisqu’il se limite au Full HD+ (1080p), alors que le 10 Pro monte jusqu’au WQHD+ (1440p). Une différence qui n’est pas forcément visible. Son taux de rafraichissement monte par ailleurs jusqu’à 120 Hz, mais ne s’adapte que sur 3 valeurs : 60, 90 et 120 Hz. Cela offre donc moins de nuances que sur le modèle du début d’année.

Esthétiquement, on note également qu’il s’agit ici d’une dalle plate et non incurvée sur les bords. Certains regretteront le design, d’autres apprécieront ce gimmick qui entraine souvent des faux positifs malgré lui, et donc une prise en main plus contraignante.

Une perte sur la photo

C’est sur la photo que le OnePlus 10T perd le plus. Il est équipé de trois capteurs à l’arrière, dont seulement deux sont utiles, et évidemment un en façade, désormais centré :

Grand-angle : Sony IMX766 de 50 Mpx, 1 µm, lentilles 7P avec OIS et ouverture f/1,8.

Ultra grand-angle : 8 Mpx, 1,142 µm, champ de vision de 120° et ouverture f/2,2.

Macro : 2 Mpx.

Caméra avant : 16 Mpx, 1 µm, f/2,4.

On perd donc en qualité sur l’ultra grand-angle et le téléobjectif laisse sa place à un module photo plus marketing qu’autre chose. Le partenariat avec Hasselblad est de plus terminé, même si l’apport de celui-ci n’a pas été particulièrement flagrant. OnePlus affirme cependant avoir affiné ses algorithmes pour de meilleurs résultats en HDR et de nuit notamment.

Toujours dans les pertes, il est important de souligner l’absence de l’Alert Slider, un élément iconique de la marque qui disparait ici afin de faire plus de place au reste des composants. Celui-ci permettant de passer rapidement d’un mode de sonnerie à un autre (vibreur ou silencieux).

Prix et date de sortie du OnePlus 10T

Le OnePlus 10T peut dès à présent (3 août 2022) être précommandé sur le site de OnePlus. Il sera disponible en précommande sur Amazon à partir du 11 août et pourra être acheté à partir du 25 août.

Pour le prix, comptez 729 euros avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 829 euros avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Deux couleurs sont disponibles pour chaque déclinaison : noir ou vert.

