OnePlus 10T : ce smartphone premium n’est qu’à 300 € seulement lors du Single Day

Le OnePlus 10T reste un très bon smartphone haut de gamme pour lequel craquer en 2023, surtout maintenant qu’il se négocie à 308 euros seulement, contre 729 euros au départ. L'offre est disponible uniquement sur Cdiscount, jusqu'à 10h ce matin.

Avec son 10T, OnePlus semble avoir trouvé le bon dosage qui devrait ravir la plupart des utilisateurs et évite de faire exploser la facture. Sans grande faiblesse, il est un choix judicieux pour qui souhaite un smartphone puissant, avec une charge rapide et écran d’excellente qualité. Il ne manque pas d’arguments à faire valoir, et devient encore plus intéressant avec plus de 400 euros de moins par rapport à son prix de départ.

Les points forts du OnePlus 10T

Son grand écran Amoled de 6,7 pouces à 120 Hz

Sa puce puissante : Snapdragon 8+ Gen 1

Sa charge 150 W

Sorti en 2022 à 729 euros, le OnePlus 10T est aujourd’hui en promotion à 308 euros sur Cdiscount grâce au code promo 11ONZE.

Un smartphone qui ne manque pas de puissance

Le OnePlus 10T brille par sa puissance grâce à son processeur Qualcomm, le Snapdragon 8+ Gen 1 (8 Go de RAM). Le téléphone est à l’aise pour faire du multitâche, faire tourner vos applications, mais aussi les jeux 3D avec des graphismes poussés au maximum, le tout sans broncher et sans surchauffe. L’expérience utilisateur est d’autant plus agréable via l’interface Oxygen OS basé sur Android 13.

On l’apprécie aussi pour sa charge rapide qui monte jusqu’à 150 W. Il peut récupérer plus de 80 % de l’autonomie en seulement 20 minutes. Quant à sa batterie 4 800 mAh, elle permet de tenir la route sans souci pour une journée, mais pas beaucoup plus avec de gros usages.

Avec le bon dosage

Sur certains points, le OnePlus 10T fait quelques concessions par rapport au modèle Pro, mais il propose des caractéristiques qui restent tout à fait appréciables, comme son écran. On a droit à une dalle Oled 120 Hz bien large pour profiter des films et série, l’assurance d’un bon confort de visionnage, ou encore pour profiter d’une partie de Fortnite. On peut regretter une luminosité un peu basse en plein soleil et un petit manque de précision, mais cela reste satisfaisant pour le prix.

Sur la partie photo, le OnePlus 10T prend de bons clichés, tout à fait utilisables et maitrise tous les fondamentaux de la photographie sur smartphone. Toutefois, il est dommage de ne pas retrouver de téléobjectif ou encore le partenariat avec Hasselblad.

Besoin d’en savoir plus ? Voici notre test complet sur le OnePlus 10T.

