Xiaomi, Roborock, Samsung : voici les meilleures offres sur les objets connectées du Single Day

Le Single Day est un événement de choix pour trouver des produits connectés divers et variés, de nombreuses marques sur ces catégories de produit étant asiatiques, et donc profite de cette journée pour mettre en place des déstockages.

Le Single Day s’avère ĂŞtre un moment idĂ©al pour dĂ©nicher des offres allĂ©chantes sur les objets connectĂ©s et les appareils mĂ©nagers. Des montres intelligentes comme la Samsung Galaxy Watch 6 et l’Amazfit GTR 3 Pro aux aspirateurs robots Roborock, en passant par les AirPods Pro 2, cette journĂ©e offre une variĂ©tĂ© de produits Ă des prix compĂ©titifs. Voici notre sĂ©lection.

Single Day : les meilleures offres wearables, objets connectés et aspirateurs

Samsung Galaxy Watch 6 Ă 217 euros

La Samsung Galaxy Watch 6 s’inspire du modèle précédent en y ajoutant quelques améliorations au passage. En récoltant la note de 8/10 à notre test, cette montre est tout à fait recommandable pour les personnes souhaitant se laisser tenter par une montre connectée Android accessible.

Un écran de très bonne qualité avec des bordures plus fines

Une interface fluide et simple Ă utiliser

Des fonctions de santé très nombreuses

La Samsung Galaxy Watch 6 dans sa version 40 mm, Bluetooth et Wifi est proposée à 319 euros. Sur Aliexpress, elle est disponible à 217 euros avec le code promo FR50.

La Samsung Galaxy Watch 6 Classic est, elle aussi, en promotion. Vous pouvez l’obtenir Ă 312 euros au lieu de 419 euros avec le code promo FR50.

Roborock S8 Ă 499 euros

Roborock est une marque qui compte sur le marchĂ© des robots aspirateurs. Après une très bonne gamme S7, au sein de laquelle figurait notamment le très bon S7 Pro Ultra, le constructeur est revenu en dĂ©but d’annĂ©e avec sa sĂ©rie S8, composĂ©e de trois rĂ©fĂ©rences. Le modèle classique a beau fortement ressembler au S7 prĂ©cĂ©dent, il propose tout de mĂŞme quelques amĂ©liorations, comme une puissance d’aspiration dĂ©cuplĂ©e et une nouvelle brosse bien plus pratique, tout en conservant sa capacitĂ© Ă aspirer, mais aussi Ă nettoyer les sols grâce Ă sa serpillère vibrante.

Une puissance d’aspiration de 6 000 Pa

Une serpillère Ă©quipĂ©e d’une technologie de vibration sonique

Une cartographie efficace du domicile

Disponible habituellement à 599 euros, le robot aspirateur Roborock S8 est désormais proposé à 499 euros chez Aliexpress grâce au code promo FR100.

Amazfit GTR 3 Pro Ă 118 euros

Avec la GTR 3 Pro, Amazfit se lance sur le segment des montres/bracelets connectĂ©s haut de gamme et dĂ©livre ici un modèle qui va Ă l’essentiel tout en se montrant efficace. On se demande toutefois ce que peut bien proposer une montre dite haut de gamme avec un prix de lancement de 199 euros. Et mĂŞme Ă seulement 118 euros durant ce Single Day puisque l’Amazfit GTR 3 Pro bĂ©nĂ©ficie actuellement d’une rĂ©duction de 80 euros.

Un design soigné avec un écran lumineux

Un GPS précis et un suivi santé efficace

Une autonomie de plusieurs jours

Au lieu de 199,90 euros habituellement, l’Amazfit GTR 3 Pro est maintenant disponible en promotion Ă 118 euros chez AliExpress grâce au code promo FR15. Idem pour l’Amazfit GTR 3 qui voit son prix chuter de 159,90 euros Ă 90 euros chez le mĂŞme marchand grâce au code promo D11FR08.

Xiaomi Watch S1 Ă 91 euros

LancĂ©e l’an passĂ©, la montre connectĂ©e Xiaomi Watch S1 est la preuve que l’on peut combiner design Ă©lĂ©gant et suivi sportif au point. Mais comme nous l’avons notĂ© lors de notre test, son prix de lancement, qui approchait les 300 euros, Ă©tait un peu trop Ă©levĂ© Ă notre goĂ»t. On l’apprĂ©cie donc bien mieux lorsque son rapport qualitĂ©/prix s’amĂ©liore grâce Ă une promotion, comme c’est le cas actuellement. En effet, pendant le Single Day, le prix de la Xiaomi Watch S1 passe enfin sous la barre des 100 euros.

Un Ă©cran AMOLED de 1,43 pouce

Un suivi sportif efficace

Une bonne autonomie

Lancée à 269 euros, la Xiaomi Watch S1 est désormais proposée à 91 euros chez Aliexpress grâce au code promo FR15. La livraison vient de Chine, mais la commande est inférieure à 150 euros, donc pas de frais de douanes, mais vous devrez vous acquitter de la TVA à la réception du colis.

Roborock Q8 Max Ă 374 euros

Sur le marchĂ© des aspirateurs robots, Roborock est une marque de confiance que l’on met souvent en avant dans notre top des meilleurs modèles du moment. Après avoir lancĂ© un excellent Roborock S8 Pro Ultra et un très attrayant Q Revo, la marque a renforcĂ© sa gamme avec les Roborock Q5 Pro et Roborock Q8 Max, disponibles depuis octobre. En ce Single Day, c’est ce dernier modèle qui nous intĂ©resse : non seulement il est capable d’aspirer et de nettoyer efficacement, mais il est en plus accessible Ă un prix bien plus intĂ©ressant qu’Ă sa sortie.

Une cartographie détaillée

Une aspiration puissante

Un nettoyage humide avec 30 niveaux de débit d’eau

LancĂ© Ă 599 euros, le Roborock Q8 Max est dĂ©sormais proposĂ© Ă 374 euros chez Aliexpress grâce au code promo FR50. La livraison s’effectue depuis un entrepĂ´t français.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer Ă 50 euros

On a beau aimer passer du temps aux fourneaux, on peut justement en manquer, du temps, pour s’adonner Ă la prĂ©paration de nos petits plats prĂ©fĂ©rĂ©s. Les robots de cuisine comme les Air Fryer peuvent permettre de gagner du temps, notamment ce modèle de Xiaomi capable de programmer des cuissons plusieurs heures Ă l’avance. De plus, tout est prĂ©parĂ© sainement. Pendant le Single Day, l’Air Fryer de Xiaomi voit son prix chuter drastiquement avec une rĂ©duction de 61 %.

Un Air Fryer de 3.5 L avec une puissance de 1 500 W

Un Ă©cran OLED pour programmer des repas jusqu’Ă 24 h Ă l’avance

Plus d’une centaine de recettes disponibles sur l’application

Au lieu de 129 euros habituellement, le Xiaomi Mi Smart Air Fryer est maintenant disponible en promotion à 50,10 euros chez AliExpress grâce au code promo D11FR08.

AirPods Pro 2 (USB C) Ă 225 euros

Une des meilleures qualités sonores disponibles sur des écouteurs Bluetooth

La réduction de bruit efficace et le mode transparent

Enfin en USB C, et toujours compatible Qi 2/Magsafe

Les AirPods Pro 2 (USB C) ont Ă©tĂ© annoncĂ©s en mĂŞme temps que l’iPhone 15, Ă 279 euros. Ils sont disponibles aujourd’hui sur Rakuten Ă 225 euros avec le code promo SINGLES5.

Ne ratez pas les autres bonnes affaires du Single Day

Le Single Day commence le samedi 11 novembre dès 9h du matin. Techniquement, l’Ă©vĂ©nement est censĂ© ne durer qu’une seule journĂ©e, mais attendez-vous Ă ce que les diffĂ©rents e-commerçants participants prolongent la durĂ©e des promotions jusqu’Ă concorder avec le lancement de la Black Week, qui aura lieu le vendredi 17 novembre prochain.

