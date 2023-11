PS5, Switch Oled… les offres vedettes du gaming lors du Single Day

Le Single Day met en avant plusieurs catégories de produits en promotion. C'est l'occasion pour vous de refaire votre équipement gaming. Voici notre sélection de consoles, smartphones et d'accessoires afin d'améliorer votre expérience de jeu au quotidien.

Le Single Day est le moment idéal pour profiter de bonnes affaires avant le marathon du Black Friday. Si vous avez déjà identifié vos besoins, pas besoin d’attendre plus longtemps pour investir dans un nouvel équipement gaming. Il est possible de dénicher l’une des meilleures consoles du marché, mais aussi des accessoires supplémentaires pour vous accompagner tous les jours.

Single Day : les meilleures offres gaming

La Playstation 5 en bref

La qualité de la manette DualSense

Interface plus fluide

Rétrocompatible à la PS4

La PlayStation 5 Edition Standard est en ce moment disponible à seulement 400 euros sur AliExpress en utilisant le code promo FR100. Il faut toutefois savoir qu’il s’agit d’un modèle japonais, mais cela ne pose plus de problèmes pour la lecture des jeux depuis qu’il n’y a plus de versions PAL (Europe) ou NTCS (Amérique et Japon). Il faudra cependant prévoir un adaptateur pour votre prise. C’est l’occasion idéale de profiter d’un renouvellement de stock. Notre test de la Playstation 5 est disponible pour en apprendre plus.

La Nintendo Switch OLED

Un joli design modernisé

Un écran OLED et des bordures affinés

Un port Ethernet sur le dock et un stockage doublé

Au lieu de 349,99 euros au départ, la Nintendo Switch OLED ne coûte plus que 259 euros sur le site AliExpress grâce au code FR50. En comparaison au modèle originel, cette console se dote d’un bel écran Oled qui fait la part belle aux couleurs pour sublimer vos jeux. La version portable est ainsi bien plus agréable pour de longues sessions. Notre test de la console est disponible à la lecture pour en savoir plus.

Il est aussi possible de dénicher la Nintendo Switch Lite à 174 euros avec le code FR15, au lieu de 199 euros sur AliExpress. Pour les deux offres, la livraison se fait depuis l’Espagne, donc pas de problème de TVA ou frais de douanes à régler à la réception du colis.

Xiaomi Poco F5 Pro

Le bel écran AMOLED

De belles prestations en gaming

La charge 67 W

Avec le Poco F5 Pro, vous aurez entre les mains un smartphone gaming performant sur une large palette de titres. Cela va de pair avec une charge 67 W pour remettre l’appareil d’aplomb en 45 minutes. Bref, si vous souhaitez un bon smartphone, le Poco F5 Pro est en promotion à 399 euros sur la boutique du constructeur. Avec le code promo USER50 vous avez droit à 50 euros d’économies supplémentaires.

Razer DeathAdder Essential

Son design ergonomique

Le capteur optique de 6 400 DPI

Durable

Vous êtes à la recherche d’une souris gamer de qualité ? Le constructeur Razer est un historique sur le marché notamment grâce à ses produits reconnus par la critique et le public. C’est le cas de la DeathAdder Essential, un produit filaire capable de répondre à un usage grand public pour le jeu. Pendant le Single Day, Razer DeathAdder Essential à 12 euros au lieu de 52 euros.

Retrouvez la Razer DeathAdder Essential à 12 euros USER50

8bitdo SN30 Pro+

Compatible Switch, PC, Android

Logiciel simple à prendre en main

Personnalisable

Si vous êtes en quête d’une manette suffisamment polyvalente pour s’adapter à toutes vos consoles, nous vous recommandons la 8bitdo SN30 Pro+. Cette manette à la construction solide est capable de vous offrir un haut niveau de prestations aussi bien sur PC que sur Switch. Pendant le Single Day, celle-ci est à 46 euros au lieu de 55 euros.

