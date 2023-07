La sélection des meilleures offres smartphones pendant les Prime Day

Les smartphones sont souvent les vedettes de périodes promotionnelles. Pour les Amazon Prime Day aussi, une myriade d'offres concernent les téléphones portables. Voici notre sélection des offres les plus intéressantes.

Vous êtes à la recherche d’un nouveau téléphone ? Pendant les Prime Day de chez Amazon, c’est une sélection des meilleurs smartphones du marché qui est disponible en promotion. Afin de vous aider à dénicher la bonne offre, notre équipe vous propose les réductions les plus intéressantes.

Les meilleures promotions de smartphones pendant le Prime Day

Le Nothing phone 1 disponible à 329 euros

Vous êtes à la recherche d’un bon smartphone Android capable de vous accompagner au quotidien tout en restant élégant, le Nothing phone 1 est sans doute l’un des meilleurs produits à vous conseiller. Tout d’abord grâce à son design atypique avec des glyphes lumineux placés à l’arrière. Au niveau des performances aussi, le téléphone est l’un des plus fiables grâce à sa Snapdragon 778+ accompagnée par 8 Go de RAM. La batterie permet quant à elle de tenir une journée et demie sans problème, accompagnée par une charge de 33 W. En résumé, c’est l’un des smartphones Android les plus intéressants sur le plan du rapport qualité/prix. Pour en apprendre plus, nous vous conseillons de lire notre test du Nothing phone 1.

Les points forts du Nothing phone 1 :

Le design atypique

L’écran 120 Hz

Une interface claire et agréable

Samsung Galaxy Z Flip 4 : le pliant à moitié prix

Samsung est l’un des rares constructeurs à proposer des appareils pliables. Les modèles de la marque font régulièrement partie des meilleurs smartphones pliants du marché. Le Samsung Galaxy Z Flip 4 est la version à clapet, idéale pour ceux à la recherche d’un produit plutôt compact. Une fois déplié, l’écran Amoled de 6,7 pouces vous propose une belle expérience de visionnage avec de belles couleurs et une luminosité fidèle. L’usage au quotidien est bon et il est nécessaire de saluer la qualité photographique proposée par le téléphone Samsung. Attention à l’autonomie du Z Flip 4 encore un peu décevante parfois. Si vous êtes intéressés, nous vous conseillons la lecture de notre test du Samsung Galaxy Z Flip 4 sur Frandroid.

Les points forts du Samsung Galaxy Z Flip 4 :

Le format compact

Son superbe écran

La bonne partie photo

Le Google Pixel 7 et des Pixel Buds en promotion

Avec sa gamme Pixel, Google propose des appareils de qualité capables de rivaliser avec des constructeurs chevronnés. En l’occurrence, le Google Pixel 7 fait partie de notre sélection des meilleurs smartphones haut de gamme du marché. Il propose un design assez conventionnel, mais efficace pour l’usage au quotidien. L’écran de 6,3 pouces est aussi d’excellente facture même si les couleurs manquent parfois de justesse. C’est surtout la précision de l’appareil photo qui fait mouche avec son double capteur dorsal et un traitement irréprochable des images. Seul point noir, la charge du téléphone assez lente. Il faut une heure et demie pour mettre le smartphone à 100 %. Pour en savoir plus, lisez notre test du Google Pixel 7.

Les points forts du Google Pixel 7 :

3 tailles de boîtiers différentes

Le suivi sportif optimal

14 jours d’autonomie

Le téléphone est proposé dans un pack avec une paire de Pixel Buds 599 euros. Si vous souhaitez le Pixel 7 seul, Le Google Pixel 7 à 549 euros au lieu de 649 euros.

Le Xiaomi 11T Pro à moins de 350 euros

Les meilleurs smartphones Xiaomi font eux aussi partie des offres pendant les Prime Day. Parmi les appareils de la marque se trouve le Xiaomi 11T Pro. Celui-ci se distingue tout d’abord par son superbe écran Oled de 6,67 pouces avec une belle luminosité et surtout un rafraîchissement à 120 Hz. Avec les performances remarquables de la puce Snapdragon 888, le téléphone se distingue notamment dans les jeux mobiles. Cerise sur le gâteau, le téléphone bénéficie d’une charge ultra rapide à 120 W. Cette dernière permet au 11T Pro d’être à 100 % en moins de 20 minutes. Pour les amateurs de photographie, les clichés du smartphone manquent trop de précision pour être fiables à 100 %. Si jamais ce dernier vous intéresse, notre test du Xiaomi 11T Pro est disponible à la lecture.

Les points forts du Xiaomi 11T Pro :

L’écran Oled 120 Hz

La charge rapide 120 W

Les performances exceptionnelles.

Le Xiaomi 11T Pro est vendu pendant les Prime Day à 329 euros au lieu de 669 euros.

Le OnePlus 10T : l’assurance d’un smartphone performant à prix réduit

Parmi les meilleurs smartphones gaming du moment, le constructeur OnePlus a toujours fait bonne figure. Le OnePlus 10T se démarque notamment grâce à l’apport de sa puce Snapdragon 8 Gen 1 qui délivre des prestations très satisfaisantes au quotidien, surtout pour le jeu mobile. Les consommations engendrées par ce déploiement de puissance sont aussi compensées par l’apport d’une charge 150 W. Comptez 30 minutes pour que le téléphone soit rechargé à 100 %. Enfin, chose rare pour des appareils aussi puissants, le capteur principal propose des clichés de bonne qualité. À vous de voir si le OnePlus 10T vous intéresse en lisant son test sur Frandroid.

Les points forts du OnePlus 10T :

La Snapdragon 8 Gen 1

La charge 150 W

14 jours d’autonomie

Le OnePlus 10T est disponible à 459 euros au lieu de 709 euros pendant les Prime Day.

