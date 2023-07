Notre sélection des meilleures offres des Prime Day pour une montre connectée

Les Prime Day débarquent sur Amazon avec leur flopée d'offres et de promotions. Vous êtes à la recherche d'une toute nouvelle montre connectée ? Voici quelles sont les meilleures offres disponibles.

Pendant deux jours, Amazon dégaine ses meilleures offres à l’occasion des Prime Day. Comme d’habitude, les meilleurs produits tech du marché sont disponibles en promotion. C’est le cas des smartwatchs, qui se sont révélées au fil des années, comme d’indispensables compagnons de route au quotidien. L’équipe de Frandroid a sélectionné les meilleures montres connectées du marché bénéficiant d’une réduction.

Les meilleures promotions de montres connectées pendant le Prime Day

La Garmin Fenix 7 : faites le choix de la meilleure montre connectée pour le sport

Le marché des meilleures montres connectées pour le sport est dominé par des constructeurs tels que Suunto ou encore Garmin. Parmi elles se trouve la Garmin Fenix 7, une montre très complète capable de vous accompagner lors de vos séances quotidiennes. Ici, vous avez un boîtier de 47 mm, mais surtout un suivi très précis de vos données sportives, avec un suivi GPS irréprochable.

Outre la course à pied, cette smartwatch est capable de vous accompagner au ski, à la natation, ou bien pendant vos séances de golf. Avec au minimum 14 jours d’autonomie, vous n’aurez pas non plus à vous inquiéter de la recharger souvent. Notre test de la Garmin Fenix 7 soulevait tout de même que cette montre connectée était réservée à un public de niche à cause de son prix. Lors des Prime Day, la montre Garmin est disponible à 509 euros au lieu de 799 euros. Si jamais vous êtes à la recherche d’une taille de boîtier différente, vous avez la Garmin Fenix 7X à 619 euros contre 849 euros. Enfin, la version plus petite, la Garmin Fenix 7s est à 459 euros contre 699 euros habituellement.

Les points forts de la Garmin Fenix 7 :

3 tailles de boîtiers différentes

Le suivi sportif optimal

14 jours d’autonomie

La Samsung Galaxy Watch 5 : la montre connectée passe à 150 euros pendant les Prime Day

Vous êtes en recherche d’une smartwatch capable de vous accompagner au quotidien sans être un adepte du sport ? Parmi les meilleures montres de chez Samsung se trouve la Galaxy Watch 5. Cet appareil peaufine la formule de la Galaxy Watch 4 avec un design de bonne qualité au poignet. Elle se décline en deux tailles : 40 et 44 mm. Au quotidien, il est possible de télécharger un grand nombre d’applications pour devenir un véritable relais de votre smartphone. On regrette tout de même son autonomie un peu faible d’une petite journée seulement. Pour en apprendre plus, nous vous conseillons la lecture du test de la Samsung Galaxy Watch 5 sur Frandroid.

La montre connectée Samsung est disponible à 219 euros au lieu de 329 euros dans sa version 44 mm. Dans sa version 40 mm, la Galaxy Watch 5 est à 159 euros au lieu de 229 euros.

Les points forts de la Samsung Galaxy Watch 5 :

Grand nombre d’applications disponibles

Interface proche d’un smartphone Samsung

Certifiée IP68

L’Apple Watch SE 2 : la montre connectée pour iPhone à 300 euros

Sur le marché des montres connectées plus classiques, c’est Apple qui a la main mise grâce à son catalogue plutôt fourni. L’Apple Watch SE 2 fait partie des meilleures Apple Watch du moment, notamment parce qu’il s’agit de la version la plus abordable. La montre conserve le design iconique du constructeur avec deux tailles : 40 mm et 44 mm. Elle propose plusieurs fonctionnalités et applications pour le quotidien. Surtout, elle se paie le luxe d’assurer un excellent suivi GPS et cardiaque pour le sport et dispose de deux journées complètes d’autonomie.

Le seul hic est que la montre est surtout réservée aux possesseurs d’iPhone et inutile pour Android. Notre test de l’Apple Watch SE 2 est disponible à la lecture pour en apprendre plus. Dans sa version 40 mm, L’Apple Watch SE 2 à 305 euros au lieu de 349 euros. Si vous souhaitez la montre en 44 mm, elle est vendue à 345 euros au lieu de 389 euros.

Les points forts de l’Apple Watch SE 2 :

La Withings Steel HR : une montre connectée élégante et pas chère

Lors de sa sortie en 2016, la montre connectée Withings était l’une des premières du marché. Certes quelques années plus tard, celle-ci n’est plus sur le devant de la scène, surpassée par des Apple Watch et des Galaxy Watch, mais elle reste compétitive. D’abord, par son design plus proche de la montre normale que d’un appareil connecté. Tout comme la plupart des appareils sur le marché, elle est aussi capable de faire le lien entre vous et votre smartphone par le biais des notifications reçues. Si vous n’êtes pas un grand sportif, la Steel HR est capable d’endurer jusqu’à 25 jours d’usage. Notre test complet de la Withings Steel HR est disponible à la lecture. Pendant les Prime Day, la Steel HR avec son boîtier 36 mm est à 134 euros au lieu de 179 euros.

Les points forts de la Withings Steel HR :

Le design sobre

25 jours d’autonomie

Le lien avec votre smartphone

La Garmin Instinct 2 : la montre sportive « traditionnelle »

Les meilleures montres connectées de chez Garmin ne sont pas forcément celles avec le plus de technologies. En l’occurrence, avec la gamme Instinct, les smartwatchs se présentent comme étant plus hybrides. Avec un bel écran LCD, il est possible de la consulter même pendant vos randonnées. Comme pour la plupart des montres de chez Garmin, le suivi GPS ainsi que celui de la fréquence cardiaque sont de haut niveau. Surtout, elle est capable de suivre plusieurs activités sportives selon vos habitudes. Pendant les Prime Day, la Garmin Instinct 2 est à 289 euros au lieu de 449 euros.

Les points forts de la Garmin Instinct 2 :

Un design robuste

Le suivi de vos performances

Polyvalente pour le sport

