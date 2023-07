Profitez du Prime Day d’Amazon en avance avec cette sélection de promotions

Avant de lancer officiellement son Prime Day, Amazon dévoile en avance quelques offres afin d'attirer un maximum de public. Frandroid a sélectionné pour vous les promotions les plus intéressantes dont il faut profiter dès maintenant.

Vous n’avez pas pu les manquer. Les soldes d’été sont lancés depuis plusieurs jours apportant son lot de promotions et de bonnes affaires. Au beau milieu de cette période, Amazon a l’habitude de lancer ses propres Prime Day : deux jours d’offres pour les abonnés à Prime. Voici quelques offres qui sont d’ores et déjà disponibles pour en profiter au mieux.

Les offres en avance du Prime Day

Pour bien vous préparer à l’évènement, nous vous invitions à lire notre article concernant le Prime Day. Notez d’ailleurs que toutes les offres sont exclusivement réservées aux membres Amazon Prime.

Le duo d’enceintes Echo Show de 5e génération pour connecter sa maison

Pour se connecter votre domicile, les enceintes connectées avec écran constituent le point central de votre domotique. Celui-ci vous permet d’interpeller l’assistant vocal Alexa. L’Echo Show 5 se présente avec un écran LCD de 5,5 pouces, ainsi qu’une caméra avant de 2 mégapixels. Surtout, le produit se distingue par l’apport de matériaux durables avec la possibilité d’utiliser le service « Amazon Second Chance ». L’enceinte est compatible Amazon Music, Spotify, Apple Music ou encore Deezer.

Ce modèle est compatible aussi au protocole Matter pour faciliter le lien de domotique. Surtout, au sein de ce pack se trouve aussi la prise connectée TP-Link Tapo P110 pour avoir un premier appareil connecté au sein de votre maison si besoin. Ce qui vous permet de programmer votre cafetière ou tout produit branché à cette prise.

L’Amazon Echo Show c’est quoi ?

Un écran de 5,5 pouces

Compatible Matter

La prise Tapo P110

Ce pack d’Amazon Echo Show 5e génération livré avec une prise connectée Tapo est trouvable à 229 euros, mais est disponible en ce moment à 121 euros.

Le pack Blink Outdoor : économisez 200 euros pour sécuriser votre maison

L’ensemble des éléments mis en avant par Amazon permet de vous aider à protéger votre maison. Le kit se compose de 4 caméras d’extérieur, d’un Blink Sync Module 2 pour connecter chaque appareil et d’une sonnette Blink Video Doorbell. Pour les caméras peuvent enregistrer en HD et fonctionnent sur piles. Avec l’application Blink Home Monitor vous êtes en capacité de tout gérer depuis votre smartphone. En supplément, cette sonnette connectée permet de compléter l’aspect sécurité à mettre en place au sein de votre maison. Bien entendu, l’assistant vocal Alexa

Le Blink Outdoor c’est quoi ?

4 caméras de sécurité extérieure

Écosystème connecté

Facile à installer

Ce pack Blink Outdoor accompagné de 4 caméras et d’une sonnette connectée est vendu habituellement à 379 euros, mais est disponible en ce moment à 161 euros.

L’enceinte connectée Echo Dot pour votre maison

En matière d’enceinte connectée, Amazon propose aussi sa propre version pour accompagner son assistant vocal Alexa. L’Echo Dot de 5e génération se distingue d’abord par son format compact. Vous avez le choix entre une version noire ou blanche selon vos goûts. Pour cette nouvelle version, Amazon a grandement amélioré la partie audio pour vous faire profiter au mieux des contenus audio. Bien entendu, cet Echo Dot est simple à installer et à connecter depuis le Wi-Fi ou bien le Bluetooth.

L’enceinte connectée Echo Dot c’est quoi ?

Un format compact

Sa qualité audio

Facile à installer

Cette enceinte connectée Echo Dot, habituellement proposée à 64,99 euros est en promotion à 42,98 euros.

La sonnette connectée Blink Video Doorbell

Si le pack présenté plus haut ne vous est d’aucune nécessité il est toujours possible d’investir dans une simple sonnette connectée. La Blink Video Doorbell vous permet d’envoyer une notification sur votre smartphone si quelqu’un vient sonner chez vous. Elle enregistre en 1080p de jour et dispose de la fonction infrarouge la nuit. Pour le fonctionnement, le produit a besoin de 2 piles AA et est certifié IP54 afin d’offrir une certaine résistance à la pluie. L’appareil est livré avec un kit de montage incluant des vis pour être plutôt simple à installer.

La sonnette connectée Blink Video Doorbell c’est quoi ?

Connexion à votre smartphone

La qualité d’image

Étanche

Cette sonnette connectée Blink Video Doorbell, habituellement proposée à 69,99 euros est en promotion à 39,99 euros.

