Écouteurs, casques, barres de son… le top des offres audio durant le Prime Day

Les Amazon Prime Day sont là et c'est l'occasion de faire des affaires en or, tout particulièrement sur les accessoires audio. Si vous vouliez changer d'écouteurs Bluetooth ou offrir une barre de son à votre TV à moindre coût, c'est le moment !

Les membres Amazon Prime profitent de deux jours de promos intensives pendant ces soldes d’été. Pour vous aider à y voir plus clair dans la multitude d’offres disponibles sur le site du e-commerçant, nous avons sélectionné pour vous les meilleures affaires sur tout ce qui touche à l’audio : casques et écouteurs sans fil, enceintes, barres de son, ou encore casques gamers.

Pixel Buds Pro : confortables et endurants

Google propose ses propres écouteurs sans fil, déclinés en deux modèles, les Buds Pro et les Buds A. Les Buds Pro disposent du Bluetooth multipoint et sont parfaitement étanches. Leurs commandes tactiles sont particulièrement efficaces et permettent de tenir jusqu’à 30 heures grâce au boitier.

Les Pixel Buds Pro en bref

Réduction de bruit active

Bluetooth multipoint

Bonne autonomie

D’ordinaire, on trouve les Pixel Buds Pro de Google au prix de 219 euros. À l’occasion du Prime Day d’Amazon, ces écouteurs sans-fil sont disponibles à 165 euros.

Si votre budget est moins élevé et que vous ne comptez pas mettre plus de 100 euros dans une paire d’écouteurs, Google propose aussi les Pixel Buds A. Pendant les Prime Day, ils sont en promotion à 69 euros, étant d’ordinaire vendus à 99 euros. Plusieurs coloris sont proposés.

Jabra Elite 7 Pro : la touche Jabra

Jabra reste une marque de référence sur l’univers audio, notamment sur les écouteurs et les casques sans fil. L’Élite 7 Pro témoigne du savoir-faire de la firme. Adoptant un design en forme de « goutte d’eau », ils sont confortables et étanches (certifiés IP57). Comptez 9-10 heures d’autonomie, sans compter le boitier qui offre 3 à 4 charges supplémentaires.

Les points forts des Jabra Elite 7 Pro

Une signature sonore bien dynamique

Bonne autonomie

Très confortables

Vendus normalement à 199 euros, les Jabra Elite 7 Pro sont actuellement à 139 euros sur Amazon.

Casque Sony WH : du bon son et de l’ANC

C’est simple, le Sony WH-1000XM4 est une référence depuis maintenant trois ans. Si on ne devait recommander qu’un casque sans fil, ce serait lui. Parfaitement équilibré, il a tous les atouts que l’on attend d’un bon casque au quotidien : un son chaleureux et précis, un bon confort, une réduction de bruit efficace, une jolie autonomie. Il est de plus pliable et se recharge en USB-C.

Le Sony WH-1000XM4 en bref

Excellente qualité sonore

Réduction de bruit active puissante et personnalisable

Autonomie généreuse d’environ 30 heures

À l’origine lancé à 379 euros, le Sony WH-1000XM4 tombe à 249 euros pendant les Prime Day sur tous ses coloris : le noir, le bleu marine et l’argent.

Bose QuietComfort 45 : le son Bose inimitable

Bose est un acteur fiable sur les casques Bluetooth. Le QuietComfort 45 est son modèle emblématique. Il parvient à proposer un design particulièrement compact, une excellente autonomie de 24 heures, une signature sonore équilibrée. Cerise sur le gâteau, sa réduction de bruit active est excellente. Un must have signé Bose.

Les points forts du Bose QuietComfort 45

ANC très efficace

Léger et confortable

Signature sonore très réussie

Proposé à 349 euros à sa sortie, le QuietComfort 45 s’affiche avec 170 euros de réduction, à 179 euros.

Bose SoundFlex Link : la petite enceinte avec du coffre

L’enceinte portable Bose SoundLink Flex sera parfaite pour vos vacances. Compacte, solide, étanche, pratique à utiliser, la Bose SoundLink Flex est une vraie réussite de la part de Bose. Sa signature sonore est très réussie, notamment sur les graves. On apprécie aussi l’égalisation automatique en fonction du positionnement.

La Bose SoundLink Flex en résumé

Résistante à l’eau, aux poussières, aux UV, mais aussi aux chutes

Bonnes performances sonores

Égalisation automatique

D’ordinaire, cette enceinte est proposée à 169 euros chez tous les e-commerçants. Pendant les Prime Day, elle passe à 109,95 euros.

LG Barre de son SP9YA : le Dolby Atmos à portée de main

Si vous voulez pleinement vivre vos films et séries, la barre de son SP9YA de LG est une belle option. Elle permet de se plonger dans un son immersif : elle est compatible avec le Dolby Atmos et le DTS:X. Elle délivre un son surround 5.1, extensible jusqu’au 7.1 grâce à la connectivité sans fil. Grâce au caisson de basse, elle profite aussi de bonnes extensions dans les graves.

Puissance de 520 W

5.1.2 canaux extensibles à 7.1.2.

Livrée avec un caisson de basses sans fil

Cette barre de son Bluetooth est normalement proposée à 799 euros depuis sa sortie, même si on peut la trouver autour de 400 euros. Pour les Prime Day, elle tombe à 329 euros, une affaire.

