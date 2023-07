Amazon Prime Day : les offres sont LIVE, voici les meilleures en DIRECT

Les Prime Day d'Amazon commencent aujourd'hui. Durant 48h, les membres Amazon Prime peuvent bénéficier d'offres exclusives chez le marchand américain. Découvrez les meilleures offres ci-dessous.

Prime Day est un événement historique organisé chaque année par le géant américain courant juin-juillet. Durant 48h, de nombreuses offres et déstockages exclusifs sont proposés sur la plateforme, exclusivement pour les membres Amazon Prime. Cette année, les Prime Day auront lieu le 11 juillet à partir de 00h jusqu’au 12 juillet jusqu’à 23h59.

Afin de pouvoir profiter des offres de Prime Day, il faut être membre Amazon Prime (ce qui permet d’accéder notamment à la livraison express gratuite et à Prime Video). L’abonnement est disponible sous plusieurs modèles :

Comme chaque année, nos rédactions ont sélectionné les offres les plus intéressantes que propose Amazon pour ses Prime Day, afin de profiter des meilleurs produits que nous recommandons. Découvrez les meilleures offres, et les nouvelles offres en direct dans notre sélection complète.

Amazon Prime Day 2023 : offres et promotions

Notez que cet article sera actualisé régulièrement, au rythme des ventes flash : revenez y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Si les liens vers les offres ne marchent pas, désactivez votre bloqueur de publicités ! On vous explique comment faire dans cet article.

Les meilleures offres des Prime Day

SSD WD_BLACK SN850X

Vous trouvez les temps de chargement de vos jeux vidéo trop longs ? Le problème vient peut-être de votre disque dur : que ce soit un HDD ou même un SSD, ses performances sont probablement à la ramasse. Pour cela, rien de mieux qu’un SSD dédié pour le jeu vidéo. Et ça tombe bien, puisque durant le Prime Day d’Amazon, le WD_BLACK SN850X de Western Digital est en réduction : sa version 1 To passe de 97,99 euros à seulement 74,99 euros, soit 24% de réduction.

D’autres versions sont également disponibles :

Xiaomi Mi Portable Air Pump 1S

Pour regonfler un pneu ou gonfler un matelas de camping, la pompe à main c’est peut-être dépassé. L’heure est aux pompes électriques pour les plus fainéants (ou efficaces) d’entre vous. Pour vous équiper durant vos vacances, la Xiaomi Mi Portable Air Pump 1S est probablement le meilleur choix. Elle est disponible à 39,03 euros sur Amazon au lieu de 59,99 euros habituellement, soit 34% de réduction, durant le Prime Day 2023.

Xiaomi Band 7 Pro

Difficile de choisir entre les fonctionnalités avancées d’une montre intelligente et le confort (et le prix) d’un bracelet connecté. Xiaomi a réussi à rassembler le meilleur des deux mondes avec son Smart Band 7 Pro. Lancé fin 2022, ce modèle ultra-léger est particulièrement bien équipé et offre à la fois un bon suivi des performances sportives et de la santé. À l’occasion des Prime Day d’Amazon, le Xiaomi Smart Band Pro est affiché à seulement 65,55 euros au lieu de 99,99 euros pour les abonnés Prime.

Google Pixel 7a

Petit dernier de la gamme Pixel, le Google Pixel 7a est un concentré de ce que Google fait de mieux au meilleur prix. Avec un design élégant et une excellente prise en main, ce “petit” smartphone de 6,1 pouces en a dans le ventre, à commencer par son module photo qui peut aller jusqu’à concurrencer des smartphones plus haut de gamme. Et si son prix de lancement de 509 euros était déjà très séduisant, pendant les Prime Day chez Amazon, le Google Pixel 7a passe à 479 euros et profite d’une coque offerte. Une belle promotion qui prendra fin dans 48 heures pour les membres adhérents à Amazon Prime.

Google Pixel 7

C’est l’été et c’est peut-être les vacances pour vous. L’occasion de prendre de jolies photos, encore faut-il avoir le bon photophone. Pour cela, le Pixel 7 est reconnu pour la qualité des clichés qu’il peut prendre, au regard de son prix. L’opportunité est encore plus belle ces 11 et 12 juillet durant le Prime Day d’Amazon puisque le smartphone de Google profite de 100 euros de réduction, passant de 649 à 549 euros sur Amazon.

Google Pixel Buds Pro

Que serait un été sans musique ? Surtout si vous avez pour projet de voyager en train, en bus, ou en voiture. L’objet qu’il vous faut pour ça, ce sont des écouteurs sans-fil. Pas les plus abordables du monde, mais les Pixel Buds Pro profitent d’une offre durant le Prime Day, jusqu’au 12 juillet. Des Pixel Buds Pro qui sont en réduction à 165 euros sur Amazon au lieu de 219 habituellement.

Roborock Q7 Max+

Si vous en avez ras-le-bol de perdre du temps à faire le ménage, et de passer l’aspirateur en particulier, le moment est peut-être venu d’adopter un aspirateur robot. Pour toute la durée des Prime Day (soit deux jours), Amazon vous propose de découvrir le Roborock Q7 Max+ et sa station de vidange à 579 euros. Un excellent prix quand on sait que son prix de lancement en 2022 était de 759,99 euros.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 conserve une esthétique similaire à son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 3. Il faut dire que l’année dernière, nous avions déjà affaire à un appareil raffiné qui accordait une attention minutieuse aux petits détails. Ainsi, l’évolution est plutôt subtile cette fois-ci. Les membres Prime Amazon peuvent s’offrir le Galaxy Z Fold 4 à prix réduit de 1274 euros au lieu de 1799 euros sur la boutique d’Amazon, à l’occasion du Prime Day 2023.

Samsung Galaxy Watch 5

En attendant l’annonce officielle de la sixième génération de Galaxy Watch, la Galaxy Watch 5 reste encore une valeur sûre dans ce domaine, surtout quand elle est proposée à un prix sacrifié. Pour le Prime Day d’Amazon, sa version avec un boîtier de 44 mm profite en ce moment d’une réduction de 110 euros sur son prix habituel.

SSD Externe Samsung T7

Habituellement vendu 292,40 euros sur Amazon, le Samsung T7 de 2 To affiche pour les prochains jours un tarif de 119 euros. Une remise de 173,40 euros qui lui permet d’être l’un des SSD les plus abordables du moment.

Samsung Galaxy Z Flip 4

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 n’est plus le maître incontesté du marché des smartphones pliants au format flip qu’il était autrefois. Pas mal d’acteurs ont depuis fait leur entrée en scène avec notamment Oppo et son Find N2 Flip ou encore Motorola avec son dernier Motorola Razr 40 Ultra et font désormais face à Samsung. Le Flip 4 dont le successeur est attendu pour cet été apporte quant à lui quelques améliorations par rapport au modèle 3 et profite aujourd’hui d’une belle réduction puisqu’il est proposé à 430 euros de moins qu’au lancement à l’occasion du Prime Day d’Amazon.

Sony WH-1000XM4

Sorti il y a trois ans maintenant, le Sony WH-1000XM4 reste le premier casque audio Bluetooth recommandé par la rédaction de Frandroid. Pourquoi ? Eh bien parce que ses caractéristiques n’ont que très peu vieilli, et il ne souffre aucunement de la comparaison avec des modèles plus récents.

Surtout, son prix ne cesse de diminuer d’année en année. Lancé à 379 euros en 2020, son tarif n’est que de 249 euros actuellement à l’occasion des Prime Day d’Amazon. Une excellente affaire à saisir jusqu’au 12 juillet seulement et réservée aux abonnés Amazon Prime.

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless

Le casque Arctis Nova Pro Wireless de SteelSeries est un véritable concentré de polyvalence et de fonctionnalités. À moins de 400 €, ce produit de la marque spécialisée dans les accessoires gaming offre une connectivité sans fil étendue grâce à sa station d’accueil. Le casque gaming wireless Arctis Nova Pro ainsi que sa version compatible Xbox est disponible à 299 euros au lieu de 379 euros sur la boutique Amazon à l’occasion du Prime Day 2023.

Les caractéristiques du SteelSeries Arctis Nova Pro

Rendu sonore excellent et plein de fonctionnalité

Une belle autonomie et un confort sur la longue durée

Attention à prendre la version Xbox pour le connecter à la console

Pendant les Amazon Prime Day 2023, du 11 au 12 juillet, le casque SteelSeries Arctis Nova Pro est disponible à 299 euros au lieu de 379 euros.

Chargeur double USB C Belkin 40W

Les Prime Day c’est toujours le bon moment pour acheter du petit matériel. Preuve en est, ce chargeur USB Type-C Belkin avec deux ports de 20 watts chacun voit son prix fondre pendant les deux prochains jours. Habituellement affiché à 34,99 euros, il est aujourd’hui et demain au tarif de 19,99 euros seulement.

Nothing Phone (1)

Son successeur approche à grands pas mais le Nothing Phone (1) n’en brille pas moins. Le tout premier smartphone de la start-up londonienne qui avait été acclamé pour son originalité à sa sortie fait encore figure de bonne alternative sur le marché des smartphones Android milieu de gamme. Lancé au tarif initial de 469 euros en France, le premier né de la marque se retrouve maintenant proposé au prix de 329 euros dans sa version (8 + 128 Go) et à 345 euros pour la variante (8 + 256 Go).

OnePlus 10T

OnePlus a enfin assumé sa fusion avec Oppo, et cela se voit clairement avec le OnePlus 10T. Adieu l’alert slider, au revoir à l’identité d’OxygenOS qui ressemble de plus en plus à ColorOS. Mais une fois le choc passé, on réalise rapidement que cela n’empêche pas ce téléphone d’être excellent. En fait, il est parfaitement équilibré tout en mettant l’accent sur certains aspects qui raviront la jeune clientèle de OnePlus. La version du OnePlus 10T 5G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est à 459 euros au lieu de 559 euros pendant le Prime Day Amazon.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G

Avec sa gamme Redmi Note, Xiaomi offre depuis longtemps des appareils solides pour un prix qui reste contenu. Cette série dotée de multiples références fait la part belle à la fiche technique avec un prix en dessous des 500 euros (parfois beaucoup moins). C’est ici le Redmi Note 11 Pro Plus 5G que l’on retrouve en baisse lors du Prime Day Amazon, puisqu’il se retrouve maintenant avec 240 euros en moins sur la note.

Asus ZenBook 14 OLED

La gamme ZenBook d’Asus est ce qui se fait de mieux chez le constructeur en termes de PC portables. La référence UX3402 est une machine puissante, qui profite également d’une dalle OLED et d’un châssis fin et élégant. Ce laptop présente de bons arguments pour devenir votre compagnon de productivité du quotidien, surtout maintenant qu’il perd 400 euros sur son prix initial pendant le Prime Day d’Amazon.

OnePlus Nord 2T 5G

Ce 11 et ce 12 juillet, le géant du e-commerce Amazon organise le Prime Day : un événement spécial durant lequel de nombreux produits sont en promotion. Parmi eux, le OnePlus Nord 2T 5G, un smartphone sorti l’année dernière, mais toujours actuel. Lancé à 429 euros, son prix est en baisse en ce moment, puisqu’il est disponible à 299 euros seulement durant le Prime Day.

Amazon Kindle (2022)

Lire à la plage, à la campagne, à la montagne, c’est parfait l’été. Pour avoir les livres que vous voulez quand vous le voulez, le mieux est encore d’avoir une liseuse. Un investissement de départ qui peut se révéler rentable sur le long terme. La bonne offre du moment : la Kindle d’Amazon (modèle de 2022), dont le prix passe de 99 à 69 euros durant le Prime Day, soit 30% de réduction.

Nos sélections des Prime Day d’Amazon

Afin de trouver toutes les meilleures offres en fonction d’un marchand, d’une catégorie de produits ou d’une marque, nous avons rédigé des sélections en ce sens :

Les dates de Prime Day 2023

Les Prime Day d’Amazon auront lieu les 11 et 12 juillet 2023. Pendant ces 48 heures, les membres Amazon Prime pourront bénéficier d’offres exclusives sur Amazon, même si d’autres marchands pourraient s’aligner sur les prix proposés. De plus, les membres Amazon Prime pourront bénéficier de plusieurs jeux vidéo PC offerts via Prime Day, directement à cette adresse.

Prime Day : comment les suivre sur Frandroid ?

Les Prime Day ne durent que 48h, et de nombreuses ventes flash seront proposées durant l’événement avec des stocks parfois très réduits. Pour être sûr de ne rien louper, voici quelques astuces pour recevoir en premier les offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid (100% garantie sans spam) :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).