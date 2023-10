Le OnePlus 10T coûte 45 % de moins qu’à son lancement pendant le Prime Day

Le Prime Day est l’occasion parfaite pour dénicher des bons plans. De nombreux produits high-tech sont proposés en promotion sur le site d'Amazon et c'est le cas de l'excellent OnePlus 10T : il tombe à 399 euros contre 729 euros à sa sortie.

En attendant le prochain fleuron de OnePlus, les anciens smartphones de la marque voient leur prix chuter. Et même après plus d’un an, le OnePlus 10T offre des caractéristiques performantes et reste encore aujourd’hui un bon choix surtout au vu de son prix actuel. Il profite aujourd’hui de 330 euros de réduction par rapport à son prix initial durant le Prime Day.

Le OnePlus 10T propose…

Un grand écran Amoled de 6,7 pouces à 120 Hz

Une puce puissante : Snapdragon 8+ Gen 1

Une charge très rapide de 150 W

Lancé à 729 euros, le OnePlus 10T est aujourd’hui remisé à 399,99 euros sur Amazon. On trouve également le OnePlus 10 Pro qui se négocie maintenant à 469 euros, au lieu de 919 euros à sa sortie.

Un smartphone qui brille par sa puissance et sa charge véloce

Même à côté du OnePlus 10 Pro, le modèle 10T n’a pas à rougir, et se dote même d’une grande puissance. Il s’appuie sur un processeur Qualcomm : le Snapdragon 8+ Gen 1 (8 Go de RAM). Résultat : le téléphone est efficace pour faire du multitâche ou faire tourner vos applications, il est aussi très à l’aise pour faire tourner les jeux 3D avec des graphismes poussés au maximum, le tout sans broncher et sans surchauffe. L’expérience utilisateur est d’autant plus agréable via l’interface Oxygen OS basé sur Android 13.

Il est aussi bien lotie au niveau de la charge. Grâce à sa charge rapide de 150 W, le OnePlus 10T est capable de récupérer plus de 80 % de l’autonomie en seulement 20 minutes. Quant à sa batterie 4 800 mAh, elle permet de tenir la route sans souci pour une journée, mais pas beaucoup plus avec de gros usages.

Et s’accompagne de quelques concessions

Sur certains points, le OnePlus 10T se trouve tout de même un cran en dessous du modèle Pro. Il embarque des caractéristiques qui restent tout à fait appréciables comme sa dalle dalle Amoled de 6,7 pouces, disposant d’une définition Full HD+ (et non QHD+ comme le Pro). L’écran est plat, donc sans bords incurvés sur les côtés, mais il a la particularité d’être extrêmement bien calibré, avec un rendu des couleurs et une luminosité maximale excellente. On retrouve même un taux de rafraichissement à 120 Hz afin d’offrir une bonne fluidité en navigation.

Enfin pour la partie photo, le OnePlus 10T se passe du partenariat avec Hasselblad et perd le téléobjectif que l’on pouvait trouver sur le OnePlus 10 Pro. Autrement, on pourra compter sur deux modules assez classiques, un grand-angle avec capteur photo IMX766 de 50 mégapixels avec stabilisation optique et un objectif ultra grand-angle avec capteur 8 mégapixels et angle de 119,9°. Les clichés sont globalement de bonne qualité, surtout avec le capteur principal qui assure un bon rendu colorimétrique.

N’hésitez pas à lire notre test complet sur le OnePlus 10T.

Qu’est-ce que sont les Jours Flash Amazon Prime ?

On l’a déjà vu au début de l’année avec les ventes flash du printemps, Amazon souhaite réitérer l’expérience de façon automnale en ce mois d’octobre avec ce nouvel événement intitulé Jours Flash Amazon Prime, qui se déroule du 10 au 11 octobre 2023. Ne vous y méprenez pas, c’est exactement comme le Prime Day, ce qui veut dire que les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs des Jours Flash, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

