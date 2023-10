Objets connectés pas chers : le Prime Day d’Amazon est le meilleur moment pour faire de bonnes affaires

La domotique est de plus en plus intéressante pour faciliter sa vie au quotidien, mais le coût reste encore cher aujourd'hui. Heureusement, les événements commerciaux sont là pour s'équiper à moindres prix et c'est justement le Prime Day en ce moment sur Amazon. Voici les meilleures offres.

Les objets connectés, il en existe maintenant une tonne. Ils entourent notre vie au quotidien, que ce soit les montres, les ampoules, les caméras, les sonnettes, les enceintes, les balises Bluetooth, les robots aspirateurs, etc. Bref, on ne va pas citer toutes les catégories, car on y passerait des heures ! Mais, si vous voulez aujourd’hui faire des économies sur votre prochain achat domotique, Amazon propose des offres très intéressantes pendant les Jours Flash, un Prime Day revisité.

Les bons plans objets connectés Amazon Prime Day

Amazfit GTR 4

La montre connectée Amazfit GTR 4, qui succède à la très endurante Amazfit GTR 3, parvient à faire efficacement la synthèse entre modèle esthétiquement sobre et référence taillée pour le sport. Avec ses plus de 150 modes sportifs, son GPS et ses nombreux capteurs de santé, l’Amazfit GTR 4 a pour projet de suivre de près la forme de son utilisateur.

Les points essentiels de l’Amazfit GTR 4

Un écran AMOLED de 1,43 pouce

Plus de 150 modes sportifs

Des capteurs santé

Une autonomie de 14 jours

Initialement affichée à 199,99 euros, l’Amazfit GTR 4 est désormais proposée à 152,99 euros sur Amazon.

Google Chromecast avec Google TV (4K)

L’arrivée du Google Chromecast avec Google TV sur le marché a été très bien accueillie, tant ce modèle est bien plus pratique à utiliser que l’ancien Chromecast. Avec la plus récente clé HDMI, on a désormais droit à une véritable interface complète basée sur Android TV, tout en profitant des fonctions d’origine du Chromecast, mais sans avoir obligatoirement besoin d’un smartphone ou d’une tablette pour diffuser du contenu. Celles et ceux qui souhaitent connecter leur TV et profiter en même temps d’un paquet de compatibilités (4K, Dolby Vision…) pourront le faire à moindre coût.

Les points essentiels du Google Chromecast 4K

Un design et une télécommande pratiques

Compatible 4K HDR, Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos

Une interface réussie

Initialement affiché à 69,99 euros, le Google Chromecast avec Google TV (4K) est désormais proposé à 59,99 euros sur Amazon.

Pack Philips Hue

Les éclairages intelligents (ampoules, rubans, lampes portatives, etc.) conçus par Philips Hue font partie des références les plus efficaces du marché. Outre leur capacité à installer une ambiance chaleureuse et personnalisée dans nos intérieurs, les lumières connectées pilotables à la voix peuvent aussi être contrôlées à distance et même aider à réaliser des économies d’énergie. Si vous souhaitez démarrer dans la domotique, sachez que Philips Hue propose très souvent des kits pratiques comportant plusieurs produits.

Les points forts des ampoules Philips Hue White & Color

16 millions de nuances colorées disponibles

Compatibles avec les assistants vocaux

Une application simple et pratique

Initialement affiché à 199 euros, le pack de 4 ampoules Philips Hue White & Color est désormais proposé à 113,49 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez payer moins cher et que des ampoules diffusant seulement des nuances de blanc vous suffisent, le pack de 4 ampoules Philips Hue White est lui aussi disponible en promotion : Amazon le propose à 56,99 euros au lieu de 99,99 euros.

Arlo Essential XL

Les caméras de surveillance connectées sont des petits objets qui vous permettent de surveiller votre domicile à distance. En cas de mouvement suspect, vous recevez des alertes sur votre smartphone. Ces caméras rassurent, et c’est bien pour cela qu’elles ont autant de succès aujourd’hui.

La Arlo Essential XL, c’est quoi ?

Une caméra sans fil simple à installer, résistante et endurante

Qui filme des vidéos en 1080p même de nuit

Avec un projecteur et une alarme intégrée

Vendue au départ à 169,99 euros, la caméra de surveillance connectée Arlo Essential XL est maintenant proposée à 99,99 euros seulement sur Amazon.

Roborock S7 Max Ultra

Après avoir lancé ses modèles S7 MaxV Ultra (1 490 euros) et S8 Pro Ultra (1 500 euros), Roborock a choisi de concevoir un aspirateur robot hybride et moins onéreux : le S7 Max Ultra, lancé à 1 200 euros. Malgré un tarif moins élevé, cette référence bénéficie de certaines innovations du S8 Pro Ultra, comme la détection d’obstacle infrarouge ou le séchage à air chaud, tout en proposant d’excellentes performances de nettoyage et une navigation efficace.

Les points forts du Roborock S7 Max Ultra

De très bonnes performances de nettoyage

Une navigation précise dans le domicile

Une serpillère relevable intégrée

Lancé au prix de 1 200 euros, le Roborock S7 Max Ultra est désormais proposé à 979 euros sur Amazon.

Qu’est-ce que sont les Jours Flash Amazon Prime ?

On l’a déjà vu au début de l’année avec les ventes flash du printemps, Amazon souhaite réitérer l’expérience de façon automnale en ce mois d’octobre avec ce nouvel événement intitulé Jours Flash Amazon Prime, qui se déroule du 10 au 11 octobre 2023. Ne vous y méprenez pas, c’est exactement comme le Prime Day, ce qui veut dire que les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs des Jours Flash, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

