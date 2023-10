Prime Day : les meilleures offres Amazon en direct avant qu’il ne soit trop tard

Amazon a déjà lâché beaucoup d'offres pour ses Jours Flash, une sorte de Prime Day revisité pour le mois d'octobre. Voici les meilleures offres que l'on vous recommande en temps réel.

Amazon revient cet automne avec un nouveau Prime Day nommĂ© les Jours Flash. Quel que soit le nom de cet Ă©vĂ©nement, le principe est le mĂŞme : faire bĂ©nĂ©ficier des prix attractifs aux adhĂ©rents du programme Prime. Si vous voulez faire de bonnes affaires, vous ĂŞtes donc au bon endroit, et la rĂ©daction de Frandroid vous partage aujourd’hui les meilleurs produits Tech que l’on a trouvĂ© en promotion.

Les meilleures offres du Prime Day sur Amazon

Cet article sera actualisé régulièrement, au rythme des ventes flash : revenez y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Si les liens vers les offres ne marchent pas, désactivez votre bloqueur de publicités ! On vous explique comment faire dans cet article.

Temps forts - DJI Mini 2

Les sĂ©lections Prime Day d’Amazon

Afin de dĂ©couvrir les offres du Prime Day d’octobre sur Amazon en fonction des diffĂ©rentes catĂ©gories ou marques bien connues du monde de la Tech, nous vous invitons Ă consulter nos diffĂ©rentes sĂ©lections :

Les offres Prime Day encore disponibles

Samsung Galaxy Book 2 Pro

Bien que la gamme des Samsung Galaxy Book 3 soit dĂ©jĂ commercialisĂ©e depuis quelques mois, les modèles de la gĂ©nĂ©ration prĂ©cĂ©dente restent de bonnes rĂ©fĂ©rences, comme ce Samsung Galaxy Book 2 Pro. C’est une machine sĂ©duisante pour qui veut travailler efficacement, sans soucier de l’autonomie. Ce modèle haut de gamme devient encore plus intĂ©ressant, maintenant qu’il perd 650 euros de son prix.

De base Ă 1 499 euros, le PC portable Samsung Galaxy Book 2 Pro est remisĂ© Ă 849 euros sur le site d’Amazon.

Asus Zenbook Flip 14

Si vous aviez prĂ©vu d’attendre les Prime Day pour changer votre PC portable vieillissant, c’est sans doute le moment. C’est en effet sur Amazon qu’un deal de taille vient de faire son apparition avec un laptop Asus Zenbook 14 Flip Ă©quipĂ© d’un processeur AMD Ryzen 9 5900HX profitant d’une grosse remise de 900 euros sur son prix de base.

Proposé à 1 999 euros habituellement, le PC portable Asus Zenbook 14 Flip OLED UN5401QA-KN160W est à 1 099 euros pendant le Prime Day chez Amazon, soit une remise immédiate de 900 euros.

GoPro Hero 10 Black

La GoPro Hero10 Black date certes de 2021, ce modèle reste tout de même une très bonne action cam pour celles et ceux qui souhaitent se filmer en 4K ou en Full HD en vadrouille (et même sous l’eau). Envie de profiter pleinement de l’appareil, sachez qu’en ce moment, elle coûte 230 euros de moins qu’à sa sortie.

Sortie au prix de 529 euros, la GoPro Hero 10 Black est aujourd’hui disponible en promotion Ă 299 euros sur le site d’Amazon.

La Hero 9 est également en promotion et se trouve désormais à 229 euros sur Amazon.

Arlo Essential XL

Les camĂ©ras de surveillance connectĂ©es sont des petits objets qui vous permettent de surveiller votre domicile Ă distance. En cas de mouvement suspect, vous recevez des alertes sur votre smartphone. Ces camĂ©ras rassurent, et c’est bien pour cela qu’elles ont autant de succès aujourd’hui. La Essential XL d’Arlo est une camĂ©ra qui va sĂ©curiser votre domicile pendant un long moment, et cela, pour moins de 100 euros grâce aux jours flash d’Amazon.

Vendue au départ à 169,99 euros, la caméra de surveillance connectée Arlo Essential XL est maintenant proposée à 99,99 euros seulement sur Amazon.

Pack Philips Hue 4 ampoules White & Color

Les Ă©clairages intelligents (ampoules, rubans, lampes portatives, etc.) conçus par Philips Hue font partie des rĂ©fĂ©rences les plus efficaces du marchĂ©. Outre leur capacitĂ© Ă installer une ambiance chaleureuse et personnalisĂ©e dans nos intĂ©rieurs, les lumières connectĂ©es pilotables Ă la voix peuvent aussi ĂŞtre contrĂ´lĂ©es Ă distance et mĂŞme aider Ă rĂ©aliser des Ă©conomies d’Ă©nergie. Si vous souhaitez dĂ©marrer dans la domotique, sachez que Philips Hue propose très souvent des kits pratiques comportant plusieurs produits.

Initialement affiché à 199 euros, le pack de 4 ampoules Philips Hue White & Color est désormais proposé à 122,49 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez payer moins cher et que des ampoules diffusant seulement des nuances de blanc vous suffisent, le pack de 4 ampoules Philips Hue White est lui aussi disponible en promotion : Amazon le propose Ă 55,99 euros au lieu de 99,99 euros.

Samsung Galaxy Tab A8 2021

Le Samsung Galaxy Tab A8, successeur du Galaxy Tab A7 est un modèle entrĂ©e de gamme qui possède un Ă©cran 16:10 de 10.5 pouces et possĂ©dant jusqu’Ă 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible jusqu’Ă 1 To via microSD. Elle a deux capteurs photo : un de 8 mĂ©gapixels Ă l’arrière et un de 5 mĂ©gapixels Ă l’avant. Elle possède une batterie de 7 040 mAh compatible charge rapide (15 W).

Au lieu de 229 euros habituellement, la Samsung Galaxy Tab A8 2021 avec 64 Go de stockage est aujourd’hui en promotion Ă seulement 199 euros sur Amazon.

Lenovo LOQ 15IRH8

Avec une belle configuration tournant autour d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060, le PC portable Lenovo LOQ 15IRH8 est une bonne pioche pour qui cherche un laptop gamer performant capable de faire tourner les jeux ultra dans d’excellentes conditions.

Initialement Ă 1 399 euros, le PC Portable Lenovo LOQ 15IRH8 profite de 29 % de remise sur Amazon et se trouve maintenant Ă 999 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy Buds FE

Après une foule de leaks portant sur leurs caractĂ©ristiques et leur visuel, les nouveaux Samsung Galaxy Buds FE ont enfin fait leur apparition sur le marchĂ© des Ă©couteurs sans fil. Il s’agit tout simplement des moins chers de la marque, et malgrĂ© quelques concessions, ces true wireless ont plusieurs atouts Ă faire valoir, comme la rĂ©duction de bruit active (ANC). S’ils ont Ă©tĂ© lancĂ©s Ă un prix abordable tout rĂ©cemment, ces Galaxy Buds FE sont dĂ©jĂ moins chers grâce Ă une promotion pendant le Prime Day d’Amazon.

Initialement proposés à 109 euros, les Samsung Galaxy Buds FE sont désormais affichés à 99 euros sur Amazon pour les membres Prime.

Xiaomi Mi Router 4a

Le Mi Router 4a va apporter un meilleur signal WiFi dans votre domicile. La marque annonce jusqu’à 1167 Mbps, avec 300 sur la bande 2,4 GHz et 867 sur la bande 5 GHz. De quoi offrir une expĂ©rience plus fluide en regardant des vidĂ©os en HD et en jouant Ă des jeux en ligne sans ralentissement. Et sa conception avec 4 antennes externes assure un meilleur signal dans toutes les pièces. Aujourd’hui, il coĂ»te près de 30 % de moins grâce aux jours flash Prime.

Initialement affichĂ© Ă 24,99 euros, le Mi Routeur 4A de Xiaomi est dĂ©sormais vendu Ă 14,99 euros sur le site d’Amazon.

Xiaomi F2 43 pouces

Si les grands tĂ©lĂ©viseurs sont en vogue, ceux Ă©quipĂ©s d’une petite diagonale ne sont pas sans intĂ©rĂŞt. Ils ont l’avantage d’être peu encombrant et de convenir aux petits intĂ©rieurs. Ici, le modèle F2 proposĂ© par Xiaomi, coche parfaitement ses cases, et s’accompagne mĂŞme d’une dĂ©finition 4K et intègre l’efficace OS Fire TV, d’Amazon.

LancĂ© Ă 399 euros, le tĂ©lĂ©viseur Xiaomi F2 de 43 pouces se trouve en promotion Ă 329 euros sur Amazon. Si vous prĂ©fĂ©rez un TV d’une diagonale de 55 pouces, on le trouve Ă 449 euros.

Sony Xperia 10 V

C’est en mai dernier que Sony a dĂ©voilĂ© sa nouvelle gamme de smartphones, composĂ©e du premium Xperia 1 V et du Xperia 10 V, un milieu de gamme qui a un atout particulier. En effet, il ne pèse que 160 grammes, alors qu’il intègre une grosse batterie. Une caractĂ©ristique qui suffit, selon la marque, Ă en faire un smartphone unique sur le marchĂ©.

Lancé à 449 euros, le Sony Xperia 10 V est désormais affiché à 379 euros sur Amazon durant le Prime Day.

BackBone One

Il n’a pas fallu longtemps à la Backbone One pour être considérée comme étant la manette ultime, une référence incontournable pour les gamers qui sont souvent en déplacement. En effet, cette manette permet de jouer en streaming sur son smartphone à ses jeux favoris, y compris aux titres PlayStation, à l’autre bout du monde à condition de disposer d’une bonne connexion Internet.

Au lieu de 119,99 euros habituellement, la BackBone One avec une prise USB-C est maintenant disponible en promotion Ă 89,99 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy Tab S7 FE

La Samsung Galaxy Tab S7 FE est une tablette tactile qui est Ă©quipĂ©e d’un SoC Qualcomm Snapdragon 750G couplĂ© Ă 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage, extensible via microSD. 2 capteurs photo sont prĂ©sents : un de 8 mĂ©gapixels Ă l’arrière et un de 5 mĂ©gapixels Ă l’avant. Elle possède une batterie de 10 090 mAh compatible charge rapide (45 W, 3h10 pour une charge complète).

Au lieu de 599 euros habituellement, le Samsung Galaxy Tab S7 FE avec 128 Go de stockage est aujourd’hui en promotion Ă 449 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung veut dĂ©cidĂ©ment poursuivre sur sa lancĂ©e en ce qui concerne les smartphones pliants, notamment les modèles compacts. En juillet dernier, le gĂ©ant sud-corĂ©en a annoncĂ© la sortie de son Galaxy Z Flip 5, qui occupe d’ailleurs la première place de notre top des smartphones pliants. Mais le lancement de cette nouvelle rĂ©fĂ©rence ne doit pas faire oublier les anciennes gloires de la marque, surtout lorsqu’elles valent encore le dĂ©tour… et qu’elles sont moins chères aujourd’hui.

Lancé à 1 059 euros, le Samsung Galaxy Z Flip 3 est désormais affiché à 598 euros sur Amazon.

Crucial P5 Plus 1 To (avec dissipateur)

Vous ĂŞtes Ă la recherche d’un SSD pas cher pour augmenter l’espace de stockage de votre PS5 ? En ce moment, la bonne rĂ©fĂ©rence P5 Plus en 1 To de chez Crucial voit son prix se rabaisser chez Amazon pendant le Prime Day, et offre un rapport capacitĂ©-prix vraiment intĂ©ressant, d’autant plus que le dissipateur thermique est inclus.

Au lieu d’un prix rĂ©cent le plus bas Ă 75,99 euros sur ces 30 derniers jours, le Prime Day chez Amazon vous permet aujourd’hui d’acquĂ©rir ce SSD Crucial P5 plus 1 To Ă seulement 65,99 euros.

On trouve aussi le modèle WD_Black SN770 1 To moins cher Ă 49,99 euros sur Amazon, mais le dissipateur Ă chaleur n’est pas inclus.

Samsung Galaxy A54 + Buds 2 FE

Les packs contenant plusieurs produits tech sont gĂ©nĂ©ralement synonymes de bonnes affaires. La preuve avec celui comportant un Samsung Galaxy A54, que l’on a complètement validĂ© lors de notre test, mais aussi les nouveaux Galaxy Buds FE, des Ă©couteurs abordables Ă©quipĂ©s de la rĂ©duction de bruit active, ainsi qu’un chargeur compact 25W. Le tout est Ă un prix vraiment intĂ©ressant pendant le Prime Day d’Amazon.

RĂ©cemment affichĂ© Ă 499 euros, le pack comprenant un Samsung Galaxy A54, des Samsung Galaxy Buds FE ainsi qu’un chargeur 25W est dĂ©sormais disponible Ă 428 euros sur Amazon pour les membres Prime. Sans promotion, le prix de cet ensemble s’Ă©lèverait Ă plus de 600 euros.

Bose QC 45

Bose maĂ®trise bien la rĂ©duction de bruit active, et sur son QC 45 la marque y intrègre quatre microphones externes, en plus des micros internes chargĂ©s de rĂ©duire les bruits rĂ©siduels qui n’auraient pas Ă©tĂ© gommĂ©s par l’isolation passive permise par le format circum-aural. Dans l’ensemble, le casque attĂ©nue très bien les sons de la circulation, dans le train ou encore ceux qui nous perturbent un peu dans l’open space. En revanche, l’ANC ne pourra pas ĂŞtre modulĂ©e : soit elle est activĂ©e, soit elle ne l’est pas.

LancĂ© Ă 349, 95 euros, le casque Bluetooth Bose QuietComfort 45 s’affiche Ă un meilleur prix pour le Prime Day d’Amazon : 199 euros seulement.

Si vous êtes plutôt tentés par des écouteurs sans fil, les Bose QuietComfort Earbuds II sont aussi en promotion à 199 euros sur Amazon, au lieu de 299 euros habituellement.

Xiaomi Poco F4 GT

AnnoncĂ© au printemps 2022, le Poco F4 GT a Ă©tĂ© l’occasion pour Xiaomi de prĂ©senter un smartphone abordable qui mise pourtant tout sur la puissance et sur le jeu. Outre sa puce qui promet des performances de haute volĂ©e, ses gâchettes bien pensĂ©es permettent quant Ă elles aux amateurs de gaming de jouer de manière bien plus efficace et ludique. Des caractĂ©ristiques avantageuses qui peuvent faire oublier Ă certains les petits dĂ©fauts du smartphone, notamment au niveau de la photo.

Lancé à 699 euros, le Xiaomi Poco F4 GT (12+256 Go) est désormais proposé à 329 euros sur Amazon.

Google Chromecast avec Google TV (4K)

L’arrivĂ©e du Google Chromecast avec Google TV sur le marchĂ© a Ă©tĂ© très bien accueillie, tant ce modèle est bien plus pratique Ă utiliser que l’ancien Chromecast. Avec la plus rĂ©cente clĂ© HDMI, on a dĂ©sormais droit Ă une vĂ©ritable interface complète basĂ©e sur Android TV, tout en profitant des fonctions d’origine du Chromecast, mais sans avoir obligatoirement besoin d’un smartphone ou d’une tablette pour diffuser du contenu. Celles et ceux qui souhaitent connecter leur TV et profiter en mĂŞme temps d’un paquet de compatibilitĂ©s (4K, Dolby Vision…) pourront le faire Ă moindre coĂ»t.

Initialement affiché à 69,99 euros, le Google Chromecast avec Google TV (4K) est désormais proposé à 59,99 euros sur Amazon.

Philips Ambilight 55OLED708/12

MĂŞme après quelques annĂ©es, la technologie OLED pour les tĂ©lĂ©viseurs reste très onĂ©reuse. Il arrive pourtant que certains modèles baissent de prix après quelque temps dans les Ă©tales des boutiques en ligne. C’est le cas aujourd’hui avec cette TV Philips OLED708/12 avec Ambilight et en version 55 pouces qui profite de plus de 300 euros de rĂ©duction sur Amazon pour le Prime Day.

Initialement proposé à 1 599 euros, le TV Philips Ambilight OLED708/12 en version 55 pouces est actuellement affiché à 1 289 euros sur Amazon.

HP Sprocket

Les smartphones les plus rĂ©cents sont Ă©quipĂ©s de capteurs photos toujours plus performants, ce qui nous permet de dĂ©laisser de temps en temps nos appareils plus massifs et bien moins pratiques Ă emporter avec soi en dĂ©placement. Mais les souvenirs capturĂ©s avec un smartphone restent bien souvent coincĂ©s derrière l’Ă©cran. Heureusement, les adeptes des clichĂ©s dĂ©veloppĂ©s peuvent toujours se tourner vers les imprimantes photo portables, qui fournissent Ă peu près les mĂŞmes rĂ©sultats qu’un appareil photo instantanĂ©, type PolaroĂŻd ou Instax.

Habituellement proposée à 99,99 euros, la HP Sprocket est désormais affichée à 84,99 euros sur Amazon.

Apple Watch Ultra

Lors de sa keynote annuelle qui s’est dĂ©roulĂ©e en septembre dernier, Apple a prĂ©sentĂ© une foule de nouveaux produits, dont l’Apple Watch Ultra 2. Cette dernière est une amĂ©lioration de la première Apple Watch Ultra, sortie l’annĂ©e dernière. Cette montre connectĂ©e taillĂ©e pour les sportifs Ă©tait alors la plus puissante des smartwatches de la marque. MĂŞme si elle a depuis Ă©tĂ© rĂ©actualisĂ©e, la première Ultra vaut toujours le coup aujourd’hui, d’autant plus qu’en ce Prime Day, elle est enfin affichĂ©e Ă un prix (presque) plus raisonnable.

LancĂ©e Ă 999 euros, l’Apple Watch Ultra est actuellement proposĂ©e Ă 744 euros sur Amazon.

Roborock S7 Max Ultra

Après avoir lancĂ© ses modèles S7 MaxV Ultra (1 490 euros) et S8 Pro Ultra (1 500 euros), Roborock a choisi de concevoir un aspirateur robot hybride et moins onĂ©reux : le S7 Max Ultra, lancĂ© Ă 1 200 euros. MalgrĂ© un tarif moins Ă©levĂ©, cette rĂ©fĂ©rence bĂ©nĂ©ficie de certaines innovations du S8 Pro Ultra, comme la dĂ©tection d’obstacle infrarouge ou le sĂ©chage Ă air chaud, tout en proposant d’excellentes performances de nettoyage et une navigation efficace.

Lancé au prix de 1 200 euros, le Roborock S7 Max Ultra est désormais proposé à 929 euros sur Amazon.

Google Pixel 7a

Le Google Pixel 7a mise avant tout sur la photo. Pour offrir une expĂ©rience encore plus rĂ©ussie que l’an passĂ©, la firme de Mountain View propose un capteur principal de 64 mĂ©gapixels, contre 12,2 mĂ©gapixels auparavant. Les clichĂ©s affichent un piquĂ© irrĂ©prochable, le mode portrait est très rĂ©ussi, et les selfies tout aussi excellents. En mode nuit, le tĂ©lĂ©phone est aussi très douĂ©, avec des scènes bien Ă©clairĂ©es et contrastĂ©es. On profite mĂŞme d’un zoom numĂ©rique saupoudrĂ© d’IA assez bluffant ! Il s’agit du meilleur photophone Ă son prix.

Habituellement Ă 509 euros, le Google Pixel 7a se trouve actuellement en promotion Ă 464 euros sur le site d’Amazon. Le chargeur 30 W est inclus.

iRobot Roomba J7 plus

L’iRobot Roomba J7 apprend Ă parcourir les sols, se souvient des pièces et des meubles afin d’optimiser le nettoyage. Il dispose notamment de la dĂ©tection des obstacles et la possibilitĂ© de crĂ©er des murs invisibles pour Ă©viter de parcourir certaines zones. Son atout rĂ©side surtout dans sa capacitĂ© Ă apprendre comment l’utilisateur nettoie et propose des suggestions personnalisĂ©es. Il peut effectuer jusqu’Ă 2 heures de nettoyage en une session et dispose d’une station d’autovidage qui permet Ă l’aspirateur de se vider automatiquement pendant des mois, selon la marque.

Au lieu de 949 euros, l’aspirateur robot iRobot Roomba J7 Plus est aujourd’hui disponible Ă 599 euros sur Amazon.

Sony WH-1000XM5

D’annĂ©e en annĂ©e, Sony amĂ©liore son casque Bluetooth et tient Ă offrir la meilleure rĂ©duction de bruit du marchĂ©. Sa dernière rĂ©fĂ©rence, le WH-1000XM5, arrive Ă proposer une ANC encore plus efficace pour supprimer les voix. Il vient avec son lot de nouveautĂ©s, et grâce au Prime Day, le voilĂ plus de 100 euros moins cher.

Le casque Sony WH-1000XM5 est sorti au prix de 419 euros, mais avec plus de 100 euros de remise, le voilĂ maintenant Ă 313 euros sur le site d’Amazon.

Eufy S220 SoloCam

Eufy compte un bon nombre de caméras dans son catalogue. Une nouvelle référence fait son apparition : la S220 SoloCam. Cette dernière propose une image en qualité 2K HDR, avec un champ de vision élargi pour ne louper aucun détail autour de votre domicile. Là où elle se démarque, c’est par sa batterie qui se recharge via l’énergie solaire.

Au lieu de 129,99 euros sur le site officiel, la caméra Eufy S220 SoloCam est disponible en promotion à 76,68 euros sur le site d’Amazon,

Jabra Elite 10

Les Jabra Elite 10 sont des Ă©couteurs true wireless, intra-auriculaires qui profitent d’une rĂ©duction de bruit active (plus puissante que sur les Jabra Elite 8 Active), d’un son spatialisĂ© et du Bluetooth multipoint. Ces Ă©couteurs possèdent une autonomie annoncĂ©e de 6 heures (27 heures avec le boĂ®tier USB-C compatible charge sans fil).

Au lieu de 249 euros habituellement, les rĂ©centes Jabra Elite 10 sont aujourd’hui disponibles en promotion Ă 199 euros sur Amazon.

LG 75UQ8100

Plus connu pour ses fameux TV OLED, le constructeur corĂ©en LG continue tout de mĂŞme de miser sur les dalles LED plus classiques, notamment dans les gammes plus modestes en termes de prix, mais toujours avec la qualitĂ© et le sĂ©rieux de la marque. Cette fois-ci, il est question d’un modèle gĂ©ant de 75 pouces (LG 75UQ8100) qui se retrouve Ă son meilleur prix pendant le Prime d’Amazon en passant sous la barre des 750 euros.

Au lieu de 1 399 euros à son lancement puis remisé à 899 euros sur Amazon, le TV LG 75UQ8100 est actuellement en promotion à 749 euros pendant le Prime Day.

Amazon Fire TV Stick

Amazon ne ferait jamais un événement commercial sans baisser le prix de ses propres produits. Le Fire TV Stick avec télécommande vocale Alexa est alors en promotion à -44% lors du Prime Day et pour ce petit prix, vous pourrez utiliser FireOS sur votre téléviseur, et accéder aux meilleurs services Amazon, sans oublier les applications tirces comme Netflix et consorts.

Au lieu de 44,99 euros habituellement, le Fire TV Stick avec tĂ©lĂ©commande vocale Alexa d’Amazon est aujourd’hui affichĂ© Ă seulement 24,99 euros.

Sony Xperia 1 V

L’une des particularitĂ©s du Sony Xperia 1 V est qu’il possède une partie photo assez poussĂ©e, notamment pour les pros. Ici, le fabricant nous propose un module Ă trois appareils avec un capteur de 52 mĂ©gapixels et deux capteurs de 12 mĂ©gapixels pour l’ultra grand-angle et le zoom. Le plus important se cache dans le module principal derrière l’objectif f1/1,9 : un capteur Exmor T qui promet des prouesses en photographie basse lumière. Petite subtilitĂ©, ce capteur type 1/1,35 pouce n’offre pas toute sa surface en photographie, il coupera lĂ©gèrement sur les bords pour une meilleure stabilitĂ© apparente.

En temps normal, le Sony Xperia 1 V est vendu Ă 1 399 euros. Grâce au Prime Day d’Amazon, son prix passe Ă 1 186 euros.

Garmin Venu 2 Plus

Garmin est une marque incontournable sur le marchĂ© des montres connectĂ©es et si les rĂ©fĂ©rences les plus connues arborent un design massif et sans grâce, ce n’est pas le cas de celles de la gamme Venu, spĂ©cialement conçues pour mĂŞler performances et Ă©lĂ©gance. La Garmin Venu 2 Plus en est un bon exemple, sans compter qu’elle intègre une fonctionnalitĂ© inĂ©dite par rapport Ă sa petite sĹ“ur, la Venu 2.

Au lieu de 449,99 euros habituellement, la Garmin Venu 2 Plus est maintenant disponible en promotion Ă 359 euros sur Amazon.

Nuki Smart Lock 3.0 Pro

Nuki fait partie de ces marques qui ont popularisĂ© le concept de serrure connectĂ©e. Ces petits objets se destinent tout particulièrement Ă celles et ceux qui ont l’habitude de perdre leurs clĂ©s : les serrures connectĂ©es permettent en effet de se passer de clĂ©s, puisqu’elles verrouillent et dĂ©verrouillent automatiquement les portes, et ce, mĂŞme Ă distance. L’un des modèles les plus aboutis de Nuki, la Smart Lock 3.0 Pro, est l’une des plus recommandables, et la bonne nouvelle, c’est que pendant le Prime Day, elle bĂ©nĂ©ficie d’une rĂ©duction de 70 euros.

Initialement affichée à 279 euros, la Nuki Smart Lock 3.0 Pro est désormais proposée à 209 euros sur Amazon.

Acer Nitro 5

Avec une belle configuration tournant autour d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060 et d’un CPU Intel i5, le PC portable gamer Acer Nitro 5 AN515-58-54PH est une bonne pioche pour qui cherche un laptop gamer performant, durable et costaud. Pendant le Prime Day d’Amazon, il est encore moins cher et bĂ©nĂ©ficie de 300 euros de rĂ©duction sur son prix habituel jusqu’Ă passer sous la barre des 1 000 euros.

Au lieu de 1 299 euros, le PC portable gamer Acer Nitro 5 AN515-58-54PH est aujourd’hui disponible Ă 999 euros sur Amazon pendant le Prime Day.

Asus Vivobook 15 OLED

La gamme Vivobook de chez Asus est celle qui se place juste en dessous de la gamme Zenbook en termes de PC portables. La rĂ©fĂ©rence S1504FA est une machine très Ă©quilibrĂ©e et puissante, qui profite Ă©galement d’une dalle OLED et d’un châssis fin et Ă©lĂ©gant. Ce laptop prĂ©sente de bons arguments pour devenir votre compagnon de productivitĂ© du quotidien, surtout maintenant qu’il perd 250 euros sur son prix habituel.

Au lieu d’un prix barrĂ© Ă 899 euros, l’ordinateur portable ASUS Vivobook 15 OLED S1504FA bĂ©nĂ©ficie d’une rĂ©duction de 250 euros et s’affiche dĂ©sormais Ă 649 euros sur Amazon pendant le Prime Day.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Comme ses smartphones, les tablettes A de chez Samsung font quelques concessions en termes de puissance, mais arrive Ă proposer un produit soignĂ© qui suffit Ă rĂ©pondre aux besoins du quotidien. Ici, la Galaxy Tab A7 Lite s’appuie sur la puce Helio P22T de MediaTek, et autant vous le dire, cette configuration ne permettra pas de jouer Ă des jeux 3D. En revanche, elle sera Ă l’aise pour naviguer sur le web ou binge watcher vos sĂ©ries. On retrouve bien Ă©videmment l’interface One UI de Samsung. Celle-ci offre une expĂ©rience fluide, intuitive et s’adapte correctement au format.

De base Ă 179 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab A7 Lite se nĂ©gocie aujourd’hui en promotion Ă 129 euros sur Amazon.

Sony HT-S40R

On le sait, les tĂ©lĂ©viseurs pèchent un peu cĂ´tĂ© son, et mĂŞme les rĂ©fĂ©rences onĂ©reuses souffrent de ce petit point faible. C’est pourquoi, opter pour une barre de son revient Ă avoir une meilleure expĂ©rience sonore pour regarder vos films. Pour faire ce travail, la Sony HT-S40R est idĂ©ale. Elle offre une immersion encore plus grande, et offre une bonne puissance sonore pour presque la moitiĂ© du prix de base aujourd’hui.

ProposĂ©e Ă 499 euros sur le site du constructeur, la barre de son Sony HT-S40R est aujourd’hui remisĂ©e Ă 269 euros sur Amazon.

