Prime Day : quelques-uns des meilleurs produits Xiaomi sont à prix cassé sur Amazon

L’heure est à l’économie chez Xiaomi. Le constructeur entre dans la danse du Prime Day d’Amazon avec une myriade de réductions sur ces meilleures références : retrouvez ici celles qui ont retenu notre attention et qui valent le coup !

Les jours flash Amazon Prime sont l’occasion de faire de bonnes affaires et la marque Xiaomi y participe ! Elle lance une série de remises sur bon nombre de ses smartphones, et aussi d’autres produits, comme ses téléviseurs, routeurs… Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons listé les offres les plus intéressantes. Une sélection qui regroupe des bonnes affaires pour tous les goûts, que vous ayez besoin d’un nouveau smartphone ou d’un téléviseur abordable.

Les meilleurs deals Xiaomi durant le Prime Day

Xiaomi 11T Pro

Si Xiaomi a récemment sorti ses nouveaux smartphones 13T et 13T Pro, le Xiaomi 11T Pro est loin d’être obsolète. Il se montre toujours efficace et équilibré avec sa dalle Oled 120 Hz, sa puce Snapdragon et sa charge 120W. Il a de bons restes et voit son prix baisser de 340 euros grâce au Prime Day d’Amazon.

Ce qu’on apprécie du Xiaomi 11T

Un bel écran Oled à 120 Hz

Des performances assurées par un Snapdragon 888

Son autonomie couplée à la charge de 120 W

Au départ à 669 euros pour la version 8 Go RAM et 128 Go de stockage, le Xiaomi 11T Pro voit son prix baisser sur Amazon et s’affiche désormais à 329,99 euros.

Le modèle classique, le Xiaomi 11T est aussi en promotion, et sa version 256 Go se négocie à 329 euros au lieu de 599 euros.

Xiaomi Poco F4 GT

Le Poco F4 GT de Xiaomi est un smartphone abordable qui mise tout sur la puissance et sur le jeu. Outre sa puce qui promet des performances de haute volée, ses gâchettes bien pensées permettent quant à elles aux amateurs de gaming de jouer de manière bien plus efficace et ludique. Des caractéristiques avantageuses qui peuvent faire oublier à certains les petits défauts du smartphone. On recommande donc bien mieux ce smartphone lorsqu’il est moins cher, comme actuellement, à l’occasion du Prime Day.

Ce qu’il faut savoir sur le Xiaomi Poco F4 GT

Un écran OLED FHD+ rafraîchi à 120 Hz

Deux gâchettes pour le jeu

Une puissante puce Snapdragon 8 Gen 1

Lancé à 699 euros, le Xiaomi Poco F4 GT (12+256 Go) est à présent proposé à 329 euros sur Amazon.

Xiaomi TV F2 43″

Si les grands téléviseurs sont en vogue, ceux équipés d’une petite diagonale ne sont pas sans intérêt. Ils ont l’avantage d’être peu encombrant et de convenir aux petits intérieurs. Ici, le modèle F2 proposé par Xiaomi, coche parfaitement ses cases, et s’accompagne même d’une définition 4K et intègre l’efficace OS Fire TV, d’Amazon. Pour les jours flash d’Amazon, une promotion de 70 euros le rend encore plus intéressant.

Ce qu’il faut savoir sur le Xiaomi F2 43 pouces

Un TV 4K UHD de 43 pouces

L’écosystème Amazon intégré (Fire TV, Alexa)

Avec HDMI 2.1

Lancé à 399 euros, le téléviseur Xiaomi F2 de 43 pouces se trouve en promotion à 329 euros sur Amazon. Si vous préférez un TV d’une diagonale de 55 pouces, on le trouve à 449 euros.

Xiaomi Mi Router 4A

Le Mi Router 4a va apporter un meilleur signal WiFi dans votre domicile. La marque annonce jusqu’à 1167 Mbps, avec 300 sur la bande 2,4 GHz et 867 sur la bande 5 GHz. De quoi offrir une expérience plus fluide en regardant des vidéos en HD et en jouant à des jeux en ligne sans ralentissement. Et sa conception avec 4 antennes externes assure un meilleur signal dans toutes les pièces. Aujourd’hui, il coûte près de 30 % de moins grâce aux jours flash Prime.

Les points essentiels du Mi Routeur 4A

Quatre antennes pour étendre au maximum la couverture Wi-Fi

Une vitesse maximale sans fil de 1167 Mbps

Supporte plusieurs appareils

Initialement affiché à 24,99 euros, le Mi Routeur 4A de Xiaomi est désormais vendu à 14,99 euros sur le site d’Amazon.

Xiaomi 12

Maintenant remplacé par le Xiaomi 13, le Xiaomi 12 reste une bonne référence. Il propose des composants de pointe, tout en conservant un prix plus accessible que la concurrence. C’est encore plus le cas aujourd’hui, puisqu’il profite de 50 % de remise à l’occasion du Prime Day.

Quels sont les atouts du Xiaomi 12 ?

Le design compact et bien fini

L’écran de 6,28 pouces Amoled à 120 Hz

La charge rapide efficace

Proposé au lancement à 899,90 euros pour sa version 8 + 128 Go, le Xiaomi 12 se négocie pendant le Prime Day à seulement 449,99 euros sur Amazon.

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G est un smartphone peu coûteux, mais qui n’est pas en reste niveau composant afin d’assurer des performances honorables. Aujourd’hui, la version 128 Go est en promotion durant les jours flash Amazon : moins de 200 euros pour un smartphone 5G.

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 10 5G

Un écran LCD de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz

La présence du SoC MediaTek Dimensity 700 compatible 5G

L’interface agréable MIUI 12 avec Android 11

Lancé à 229 euros, le Xiaomi Redmi Note 10 5G (4 + 128 Go) passe de 269 euros à 199 euros seulement sur Amazon.

Qu’est-ce que sont les Jours Flash Amazon Prime ?

On l’a déjà vu au début de l’année avec les ventes flash du printemps, Amazon souhaite réitérer l’expérience de façon automnale en ce mois d’octobre avec ce nouvel événement intitulé Jours Flash Amazon Prime, qui se déroule du 10 au 11 octobre 2023. Ne vous y méprenez pas, c’est exactement comme le Prime Day, ce qui veut dire que les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs des Jours Flash, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

