Xiaomi lance les premiers téléviseurs Fire TV en France

Xiaomi lance trois téléviseurs connectés qui sont équipés d'Amazon Fire OS pour profiter des services Fire TV. Trois téléviseurs pour trois tailles : 43, 50 et 55 pouces.

Si Xiaomi lance beaucoup (trop ?) de smartphones, la marque ne fait pas que ça : elle fabrique également des téléviseurs. Elle vient d’ailleurs d’annoncer trois nouveaux téléviseurs qui intègrent Fire TV ; c’est l’interface pour téléviseurs de Fire OS, le système d’exploitation développé par Amazon pour ses produits et basé sur Android.

L’écosystème d’Amazon dans un téléviseur : une première en France

Ce n’est pas la première fois que l’écosystème d’Amazon est intégré dans directement dans un téléviseur, même s’il existe le Fire TV Stick qui permet de l’utiliser indépendamment sur n’importe quel appareil muni d’une entrée HDMI. Amazon avait déjà lancé ses propres téléviseurs sous Fire TV comme l’Omni et la Serie 4, mais seulement aux États-Unis. Avec Xiaomi et sa série TV F2, c’est une première en France.

Cet écosystème propose donc Alexa, l’assistant vocal d’Amazon. L’utiliser permet de contrôler ses objets connectés compatibles avec l’assistant notamment. Sur les applications disponibles, on trouve entre autres Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Molotov, myCanal, france.tv, Arte TV, etc.

La série Xiaomi TV F2 est en 4K

La dalle qui équipe la série TV F2 est d’une définition UHD en 4K (3840 par 2160 pixels) qui a un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Pour le son, les technologies DTS Virtual X, Dolby Audio et DTS-HD sont intégrées et permettent un son surround ; il sera produit par deux haut-parleurs de 12 W. Côté hardware, on a 2 Go de RAM et 16 Go de stockage, pour la connectivité il y a du Wi-Fi, du Bluetooth 5.0 et AirPlay.

Prix et disponibilité des téléviseurs Xiaomi sous Fire TV

Ces téléviseurs sont déjà disponibles sur les sites de Xiaomi et d’Amazon en France :

Le modèle 43 pouces est à 349 euros

Le modèle 50 pouces est à 399 euros

Le modèle 55 pouces est à 499 euros

