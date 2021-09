Fire TV Omni et Serie 4 : voici les téléviseurs d’Amazon

Avec Alexa et les services Prime intégrés, les nouveaux téléviseurs Amazon arrivent sur le marché américain.

Ce n’est pas la première fois qu’Amazon commercialise des téléviseurs sous sa marque. Mais nous nous attendions à de nouveaux modèles, voici donc les téléviseurs d’Amazon.

Deux gammes de prix

Sans trop vous faire attendre, il s’agit de l’Amazon Fire TV Omni, qui couvre le haut de gamme, et de la Fire TV Series 4, la plus abordable. De nombreuses options sont offertes dans différentes tailles et les prix varient de 369,99 dollars HT à 1 099,99 dollars HT. Effectivement, ces produits ne sont, pour le moment, que prévus pour le marché américain.

Comme on pouvait s’y attendre, ces TV intègrent directement l’interface Fire TV. Amazon a d’ailleurs annoncé la Fire TV Stick 4K Plus dans la foulée. L’entreprise américaine cherche à imposer son OS face à Google TV (Android TV) et Apple tvOS. On retrouve également Alexa : l’assistant joue un rôle central dans le contrôle du téléviseur. On peut d’ailleurs se connecter aux accessoires connectés Alexa, y compris des caméras de surveillance.

Pas de fonctionnalités avancées, mais l’essentiel est là

Tous les modèles Amazon Fire TV Omni (de 43 à 75 pouces) offriront une dalle IPS LCD avec une définition 4K et la prise en charge de HDR10, HLG et Dolby Digital Plus. Pas de Dolby Vision, pas de 120 Hz, pas d’HDMI 2.1… l’Omni n’est pas à proprement parlé un produit premium. Il s’agit du haut de gamme d’Amazon. La Serie 4 (de 43 à 55 pouces) est beaucoup plus simple puisqu’elle ne propose pas les fonctionnalités HDR avancées, il faudra également obligatoirement utiliser la télécommande pour accéder à Alexa.

D’après The Verge, ces modèles de téléviseurs seraient fournis par TCL. Il s’agirait de modèles TCL rebrandés par Amazon, tout simplement. Notez que Fire TV est également intégré sur des téléviseurs Toshiba et Pioneer aux États-Unis.

Pour la confidentialité, les téléviseurs Amazon Fire TV Omni auront un bouton physique pour désactiver électroniquement les microphones longue portée intégrés pour la capture vocale sur la gamme Omni. Depuis l’application Alexa, vous pouvez également accéder à l’enregistrement vocal et supprimer les fichiers vocaux enregistrés.