Amazon a un projet secret : lancer son propre téléviseur

Après les câbles HDMI ou les pieds d'écran, Amazon intègrerait un nouveau produit de taille à son catalogue. La firme serait prête à lancer son premier téléviseur sur le marché.

Depuis plusieurs années, notamment avec la marque AmazonBasics, Amazon a commencé à ne plus seulement jouer le rôle de boutique, mais aussi de fabricants. Aujourd’hui, on retrouve un large choix de produits directement vendus par Amazon : fourniture de bureau, câbles, matelas, piles ou encore produits de bricolages. Pour le salon, Amazon ajouterait bientôt une corde à son arc avec le lancement d’un vrai téléviseur.

Un projet tenu secret pendant deux ans

C’est le site Business Insider qui dévoile cette information. Amazon va lancer dès ce mois d’octobre son premier téléviseur vendu sous sa marque. Comme les autres produits de sa gamme, il s’agira d’un téléviseur tournant sous Fire TV pour bien mettre en avant l’offre Amazon Prime Video. La firme entre donc à la fois en concurrence avec Google pour Android TV, mais aussi, et surtout les autres marques de téléviseurs : Philips, Sony, LG, Samsung ou encore Panasonic.

Il s’agirait là de l’aboutissement d’un projet de deux ans en interne qui aurait occupé les équipes de Amazon Devices et Lab126, à qui l’on doit les produits Amazon Echo et Fire TV.

Un contrat juteux pour TCL

Amazon n’est pas en capacité de s’inventer fabricant de téléviseurs : c’est un savoir-faire que la firme ne possède pas encore. En attendant de le développer, la firme s’appuierait en fait sur une conception réalisée par le chinois TCL. On retrouverait le schéma classique déjà utilisé par d’autres marques : TCL conçoit et fabrique le produit et Amazon appose son logo et son logiciel. Le fabricant chinois a su faire sa montée en gamme au cours des dernières années, et propose désormais des produits de qualité, comme le TCL 65C825 et sa dalle Mini-LED que nous avons récemment testés. Business Insider précise bien que Amazon projette de concevoir en interne une prochaine génération de téléviseurs pour avoir son propre design.

Lancement en octobre aux États-Unis

Cette première génération de téléviseurs serait déjà prête pour la commercialisation aux États-Unis. Amazon lancerait des modèles de 55 à 75 pouces dès le mois d’octobre, si la logistique suit son programme. Le téléviseur intégrerait le même logiciel que les produits Fire TV et proposerait une intégration profonde d’Amazon Alexa pour répondre aux commandes.