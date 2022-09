Xiaomi Poco M5 et M5s : des compromis pour ces smartphones Android à petits prix

Poco, une marque du groupe Xiaomi, annonce deux nouveaux smartphones pour le marché européen. D'un côté, le Poco M5, de l'autre, le Poco M5s. Malgré des noms très proches, les deux smartphones sont très différents. Commercialisés à de petits prix, ils bénéficient, en plus, d'une offre de lancement.

Avec les M5 et M5, Poco lance deux nouveaux smartphones, 4G seulement, qui se concentrent chacun sur des domaines différents. Le Poco M5 est livré avec un écran IPS LCD à 90 Hz et un processeur plus efficace, tandis que le Poco M5s est livré avec un panneau AMOLED plus lumineux, des performances graphiques plus élevées, plus de caméras et une charge plus rapide.

Poco M5

Le Poco M5 est livré avec un dos en similicuir jaune vif, vert ou noir, ponctué d’une barre de caméra transversale noire. Le fabricant chinois y place un triple appareil photo avec 50 mégapixels (f/1,8) pour l’objectif principal et 2 mégapixels chacun pour les photos macro et une caméra de profondeur pour les portraits. Encore une fois, on ignore pourquoi il y a cette caméra macro, dont les performances seront sans doute mauvaises.

Un appareil photo de 5 mégapixels se trouve dans une encoche en forme de goutte à l’avant. L’écran mesure 6,58 pouces et utilise la technologie LCD classique qui peut fonctionner à 30, 60 ou 90 Hz. Avec une définition de 2 408 × 1 080 pixels, Poco évoque une luminosité maximale de 500 cd/m² et un rapport de contraste de 1 500:1. Il y a aussi du verre Gorilla Glass de Corning qui protège la dalle.

Avec l’Helio G99 de MediaTek, un processeur 6 nm de la production TSMC, Poco l’a couplé avec 4 Go/64 Go, 4 Go/128 Go ou 6 Go/128 Go, vous pouvez étendre le stockage grâce au slot carte microSD. Ce SoC Helio G99 s’appuie sur des anciens cœurs ARM avec deux Cortex-A76 et six Cortex-A55 et un GPU tout juste avec le Mali-G57 MC2.

Le Poco M5 embarque une batterie de 5000 mAh avec une charge filaire jusqu’à 18 watts. Cela promet une bonne autonomie, mais une charge lente. Il est dual SIM, 4G seulement, avec du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.3. On a également noté la présence du NFC, d’un émetteur infrarouge, d’un port casque et d’un lecteur d’empreinte digitale.

Vous imaginez bien qu’avec cette fiche technique, les tarifs sont alléchants : 189,90 euros en 4 Go/64 Go et 209,90 en 4 Go/128 Go. Il y a une offre de lancement sur Amazon qui permet de faire quelques économies, 20 euros de moins tout de même.

Poco M5s

Le Poco M5s porte un nom similaire, mais il est très différent du M5. Il donne la priorité à d’autres domaines, tels que l’affichage, qui ne peut gérer que 60 Hz au lieu des 90 Hz du M5, cependant il utilise une dalle AMOLED au lieu de LCD. L’écran aurait une luminosité allant jusqu’à 1 100 cd/m² et serait protégé par Gorilla Glass 3. La caméra selfie de 13 mégapixels serait également plus intéressante que sur le M5.

La caméra principale fait 64 mégapixels, avec un ultra grand-angle de 8 mégapixels. De même pour la photographie, c’est bien plus soigné que sur le M5. Les deux autres capteurs, pour le mode portrait et la macro, ne font que 2 mégapixels.

Jusqu’à maintenant, c’est mieux… Sous le capot, le MediaTek Helio G95 est une puce 12 nm avec un processeur légèrement plus lent, mais un processeur graphique plus rapide. Les configurations de mémoire sont les mêmes entre les modèles. La batterie a la même quantité de 5 000 mAh, toutefois elle peut être chargée plus rapidement, jusqu’à 33 watts.

Les tarifs sont, encore et toujours, intéressants : 229,90 euros en 4 Go/64 Go et 249,90 en 4 Go/128 Go pour le lancement. Notez que sur Amazon, Poco offre 30 euros de remise pour le lancement.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.