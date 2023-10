Amazon Prime Day : les bons plans TV, consoles, PC portables… en DIRECT

Amazon a retenu quelques offres pour après les French Days avec son nouvel événement Jours Flash d'octobre. C'est grosso modo comme un Prime Day réservé pour celles et ceux qui sont membres à la plateforme de Jeff Bezos. Voici les meilleures offres que l'on vous recommande en temps réel.

Après une vente flash au printemps et un Prime Day officiel en été, Amazon revient cet automne avec les Jours Flash. Quel que soit le nom de cet événement, le principe est le même : faire bénéficier des prix attractifs aux adhérents du programme Prime. Celles et ceux qui paient le service à l’année ou au mois pourront alors accéder aux milliers d’offres de l’énorme catalogue de Jeff Bezos. Eh oui, celui d’Amazon est très consistant, la rédaction de Frandroid a ainsi décidé de fouiner un peu dans les meilleurs produits Tech et de vous partager uniquement les meilleures offres en direct.

Comment profiter des « Jours Flash » sur Amazon ?

Comme pour le Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire de plus. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Le prix de l’abonnement passe ensuite à 6,99 euros par mois, ou 69 euros par an. Cependant, il faut savoir qu’il s’agit d’une offre sans engagement et que vous pourrez très bien résilier votre abonnement juste après avoir profité des offres de l’événement.

Les meilleures offres pour les membres Amazon Prime

Cet article sera actualisé régulièrement, au rythme des ventes flash : revenez y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Si les liens vers les offres ne marchent pas, désactivez votre bloqueur de publicités ! On vous explique comment faire dans cet article.

Temps forts - Google Pixel 7a

Les autres avantages Amazon Prime

Outre les nombreuses offres dont vous pourrez profiter lors cet événement, le programme Amazon Prime regorge d’avantages en tout genre pour vous faire rester le plus longtemps possible abonné au service. On retrouve notamment :

La livraison express, en 1 jour ouvré, ou le soir même selon les villes

Un accès prioritaire aux ventes flash Amazon (hors Prime Day)

Le service de SVOD Prime Vidéo sans surcoût

Des milliers de livres à lire avec Prime Reading

Deux millions de titres à écouter sur Prime Music

Des jeux vidéo et DLC offerts sur Prime Gaming

Ne ratez rien des Jours Flash Amazon Prime

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Jours Flash Amazon Prime

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Vous avez changé votre smartphone pendant les Jours Flash Amazon Prime ? Alors, n’hésitez pas à aller faire un tour du côté de notre comparateur des meilleurs forfaits mobile sans engagement qui vous trouvera la meilleure offre au meilleur prix.

Les meilleurs Forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

130 Go 5G Appels illimités 130 Go en France 30 Go en Europe 15,99€ Découvrir RED Forfait 4G

80 Go Appels illimités 80 Go en France 16 Go en Europe 11,99€ Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 40 à 80 Go Appels illimités 40 Go - 80 Go en France 15 Go en Europe À partir de 7,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.