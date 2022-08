OnePlus 10T : le meilleur smartphone gaming pour jouer à Fortnite à ce prix

La rédaction de Frandroid teste de nombreux smartphones chaque mois. Et tous n'ont pas droit à une bonne note ! Mais certains téléphones sont très réussis et sortent du lot, pour des raisons bien précises. C'est le cas du OnePlus 10T. On vous dit tout de suite pourquoi on vous le recommande en tant que meilleur smartphone gaming à moins de 800 euros.

OnePlus 10T Le nouveau OnePlus pour les joueurs

OnePlus 10T : un smartphone équilibré

Comment bien choisir le meilleur smartphone possible, celui qui deviendra le compagnon de notre quotidien ? En parallèle des tests et des actualités, Frandroid s’est fait une spécialité de vous conseiller et de vous aider dans votre cheminement d’achat. Il existe maintenant des dizaines et des dizaines de références de bons smartphones, et il est ainsi parfois difficile de s’y retrouver, et surtout de définir quel modèle serait le plus adapté à nos propres besoins.

Vous jouez beaucoup sur votre téléphone ? Vous avez besoin de puissance ? Dans ce cas, nous vous recommandons le OnePlus 10T, nouveau fleuron de la marque chinoise, et on vous explique ici pourquoi.

Nous l’avons d’ailleurs placé sans hésitation dans trois de nos guides :

Pourquoi acheter le OnePlus 10T en 2022 ?

Le OnePlus 10T a plein de bons arguments en sa faveur. Voyons les trois principaux ensemble.

Pour sa puissance

C’est LE gros atout du 10T, celui à côté duquel personne n’a pu passer. On ne peut pas dire que ce smartphone manque de puissance. Ce dernier embarque en effet le meilleur de ce qui se fait en ce moment en matière de SoC : le Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, pensé pour diminuer les problèmes de chauffe. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est efficace. OnePlus a de plus très bien optimisé le tout, de sorte qu’en jeu, la chauffe est parfaitement maitrisée. C’est simple, il est capable de faire tourner tranquillement tous les jeux mobiles les plus gourmands en ultra et en 60 IPS. De même, il ne fera qu’une bouchée du multitâche et des autres applications les plus exigeantes.

Pour sa charge (très !) rapide

Une charge à 150W, ce n’est pas si commun. Et c’est pourtant très pratique. Si le OnePlus 10T fait des scores moyens en autonomie, ceci est largement rattrapé par la rapidité de sa recharge. En 5 minutes, vous récupérez un quart de la batterie, et en moins d’une demi-heure, le téléphone est entièrement rechargé. Une belle performance qui conviendra tout particulièrement à ceux qui ont une utilisation intensive de leur téléphone et ne se déplacent par sans leur chargeur.

Pour l’expérience logicielle qui change

Le OnePlus 10T est livré avec OxygenOS 12.1, qui est basé sur Android 12. Ainsi, en plus d’une fiche technique au poil, le OnePlus 10T tourne avec une interface très agréable à utiliser au quotidien. OxygenOS s’avère fluide et coloré. Quelques fonctionnalités spécifiques sont appréciables, telles que le fait de pouvoir masquer des applications lorsqu’on consulte le multitâche. Trois ans de mises à jour sont promis.

OnePlus 10T : les bémols à connaître

Premier point étonnant pour un smartphone de ce prix : il ne bénéficie pas de certification IP. Faites donc attention à l’eau et à la poussière.

Ensuite, il faut bien aborder le point qui pêche (un peu) : la photo. Les clichés pris de jour sont satisfaisants pour un téléphone à ce prix. Mais les selfies, ainsi que les portraits, manquent un peu de précision, surtout sur le HDR… Un point à prendre en compte donc.

Intrigués ? Si vous voulez tout savoir de ce téléphone, rendez-vous sur le test détaillé du OnePlus 10T par Titouan.

Pour qui est fait le OnePlus 10T ?

Pour ceux qui veulent de la puissance brute

Pour les gamers assidus

Pour ceux qui prennent rarement des photos

Pour les impatients de la recharge

