OnePlus 10T : ce smartphone vendu 729 € au lancement n’est plus qu’à 261 € aujourd’hui

Le OnePlus 10T a beau être sorti il y a deux ans, il propose le bon dosage pour ravir la plupart des utilisateurs et évite de faire exploser la facture. Aujourd’hui, on trouve le modèle 128 Go à seulement 261 euros au lieu de 729 euros au départ.

Il y a deux ans, OnePlus sortait le modèle 10T. Un smartphone parfaitement équilibré qui met l’accent sur la charge, permettant de partir en vadrouille sans trop se soucier de son autonomie, ainsi que sa puissante puce, qui permet de lancer les applications sans broncher, y compris les jeux 3D. Le voilà aujourd’hui avec plus de 60 % de réduction et devient bien plus intéressant pour les petits budgets.

Les points clés du OnePlus 10T

Une grande dalle Amoled de 6,7 pouces à 120 Hz

Une puce puissante et un capteur principal efficace pour les photos

Une charge très rapide de 150 W

Sorti en 2022 à 729 euros, le OnePlus 10T est actuellement en promotion à seulement 261 euros sur AliExpress grâce au code promo SCFR08.

Un smartphone puissant et inépuisable

À sa sortie, le OnePlus 10T nous a convaincus à la rédaction, grâce à son rapport qualité-prix qui s’améliore davantage grâce à cette offre. Si ce smartphone souffle sa deuxième bougie, il n’en est pas pour autant un vieux téléphone à laisser dans un coin. Il se montre encore performant grâce à la puce Snapdragon 8+ Gen 1. Elle est efficace pour faire du multitâche ou faire tourner vos applications, mais aussi à l’aise pour faire tourner les jeux 3D avec des graphismes poussés au maximum, le tout sans broncher. L’expérience utilisateur est d’autant plus agréable via l’interface Oxygen OS, et devrait profiter d’Android 15 avec ses trois ans de mises à jour.

Pour tenir la cadence, le 10T intègre une batterie de 4 800 mAh plutôt correcte. Mais, son véritable atout, c’est sa charge 150 W qui permet de récupérer un quart de la batterie en cinq minutes. Pour une recharge complète, cela ne prendra qu’une demi-heure. En ayant tout le temps ce chargeur à portée de main, aucun risque de tomber en rade en pleine journée.

Avec le bon dosage

Pour ce qui est de sa partie photo, le OnePlus 10T se passe du partenariat avec Hasselblad et perd malheureusement le téléobjectif que l’on pouvait trouver sur le OnePlus 10 Pro. Il embarque deux modules assez classiques, un grand-angle avec capteur photo IMX766 de 50 mégapixels avec stabilisation optique et un objectif ultra grand-angle avec capteur 8 mégapixels et angle de 119,9°. Les clichés capturés seront globalement de bonne qualité, surtout avec le capteur principal qui assure un bon rendu colorimétrique. On regrettera seulement un manque de précision sur le mode portrait et le mode nuit.

Enfin, même s’il se trouve un cran en dessous du modèle Pro, il possède une belle dalle Oled 120 Hz bien large de 6,7 pouces pour profiter des films et série, ou encore d’une partie de Fortnite. On regrette une luminosité un peu basse en plein soleil et un petit manque de précision, mais rien rédhibitoire.

Découvrez plus d’informations dans notre test sur le OnePlus 10T.

Limité à un budget inférieur à 300 euros ? Retrouvez dans notre guide d’achat les meilleures références du moment sur cette tranche tarifaire.

