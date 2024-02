La métaphore du sandwich, ou comment OnePlus justifie les mises à jour limitées sur ses smartphones

Pour justifier le fait que son OnePlus 12R se limite à quatre ans de mise à jour, le constructeur chinois a eu recours à une métaphore gastronomique.

Pendant longtemps, les constructeurs de smartphones Android ont été à la traîne par rapport à Apple quant aux mises à jour de leurs appareils. Néanmoins, les choses semblent changer depuis quelques mois. Après Google qui a annoncé que ses Pixel 8 et Pixel 8 Pro auront droit à sept ans de mises à jour majeures et de patch de sécurité, c’est Samsung qui a fait la même promesse, le mois dernier, pour ses nouveaux Galaxy S24.

Logiquement, on s’attend donc à ce que les principaux acteurs de l’industrie embraient à leur tour en annonçant un support logiciel prolongé pour leurs propres smartphones. Pourtant, alors que OnePlus a lancé, ce lundi, son nouveau OnePlus 12R, le constructeur chinois est allé à contre-courant avec une promesse de seulement trois ans de mises à jour majeures d’Android et quatre ans de patch de sécurité.

« Imaginez que votre smartphone soit un sandwich… »

Interrogé par le site américain Tom’s Guide, le président de OnePlus, Kinder Liu, a expliqué ce choix par une métaphore pour le moins originale :

Proposer seulement une politique de mise à jour plus étendue, c’est passer à côté du problème. Ce n’est pas la politique de mise à jour qui est importante pour l’utilisateur, c’est aussi la fluidité de l’expérience utilisateur du smartphone. […] Imaginez que votre smartphone soit un sandwich. Certains constructeurs indiquent désormais que la garniture de leur sandwich — c’est-à-dire le logiciel du téléphone — sera encore bonne à manger dans sept ans. Mais ce qu’ils ne vous disent pas est que le pain de leur sandwich — l’expérience utilisateur — pourra être moisi après quatre ans. Dès lors, une politique de mise à jour pendant sept ans n’a plus aucun sens, puisque le reste de l’expérience avec votre téléphone est horrible.

Si le OnePlus 12R n’aura ainsi droit qu’à trois ans de mises à jour majeures, le OnePlus 12, plus haut de gamme, bénéficiera quant à lui de quatre années de mises à jour. Une différence qui s’explique notamment par les performances des deux appareils. Alors que le OnePlus 12 embarque une puce Snapdragon 8 Gen 3, le OnePlus 12R est limité à un processeur Snapdragon 8 Gen 2.

OnePlus souhaite donc conserver davantage de support pour les smartphones qui pourront continuer à fonctionner tout aussi bien dans plusieurs années, notamment grâce à des performances plus élevées. Il faut dire que les mises à jour logicielles ajoutent généralement non seulement de nouvelles fonctionnalités, mais peuvent également ralentir les performances des téléphones en raison de nouvelles animations ou d’une plus grande consommation.