OnePlus 10T : pas d’Alert Slider ni d’expertise Hasselblad, la marque s’explique

L’été 2022 promet décidément une belle bataille pour les titres de meilleurs smartphones. Ainsi, début août verra notamment la présentation du OnePlus 10T. Pour susciter l’engouement en amont, la marque partage divers éléments sur son téléphone. Dernièrement, OnePlus a partagé de nouvelles images relayées par The Verge — qui confirment le design déjà leaké par le passé. À cette occasion, deux absences de taille ont été révélées. Sur le nouveau modèle, on ne voit ni Alert Slider ni signe du partenariat avec Hasselblad.

L’Alert Slider prend trop de place

Rappelons que l’Alert Slider est un interrupteur que l’on a très souvent retrouvé sur la tranche des smartphones OnePlus. Il permet d’alterner rapidement entre les modes silencieux, sonnerie et vibreur. Hope Liu, designer en chef au sein de la marque, explique à The Verge que le OnePlus 10T devait se débarrasser de ce petit loquet afin de pouvoir dégager assez d’espace à l’intérieur pour d’autres composants nécessaires à « une charge à haute puissance, une grande capacité de batterie et un meilleur signal d’antenne ».

Bien que l’Alert Slide semble être un très petit composant, il a en réalité un impact relativement important sur la surface de la carte mère de l’appareil — occupant 30 mm². Pour que le OnePlus 10T soit performant dans les domaines les plus importants pour nos utilisateurs… tout en conservant l’Alert Slider, nous aurions dû empiler la carte mère de l’appareil, ce qui aurait rendu l’appareil plus épais.

Hope Liu évoque d’ailleurs que c’était une omission nécessaire pour atteindre la vitesse de charge. Si le porte-parole se garde bien de préciser quelle puissance on peut attendre, quelques sources évoquent un chargeur à 150 W. Quoi qu’il en soit, le designer en chef souligne que le OnePlus 10T embarque deux « pompes de charge » alors que le OnePlus 10 Pro n’en avait qu’une. Le téléphone va aussi s’équiper d’un système à 15 antennes pour optimiser le signal lorsque l’appareil est à l’horizontale (quand vous jouez par exemple). Et cela aussi nécessite de la place.

Cette décision pourrait-elle décevoir quelques fans ? Sans être une fonctionnalité essentielle, le petit interrupteur fait partie de ces petites options pratiques qui ont rendu l’expérience utilisateur des smartphones OnePlus si particulière et agréable. Et d’aucuns seront peut-être en effet inquiets de voir que l’Alert Slider a un avenir incertain et serait même susceptible de devenir l’apanage de la marque cousine Oppo (qui appartient aussi au groupe Oplus).

Pas de Hasselblad, pas de smartphone trop cher ?

Côté photo, le choix de se passer de l’expertise de Hasselblad sur le OnePlus 10T est un peu plus anecdotique. Cette collaboration avec le spécialiste suédois apporte bien quelques fonctions intéressantes, mais le grand public devrait pouvoir aisément s’en passer. D’autant plus que, d’après Hope Liu, OnePlus veut proposer un smartphone aux grosses performances — avec un Snapdragon 8+ Gen 1 –, mais à un prix juste. Il laisse ainsi entendre qu’il fallait faire de petits compromis pour ajuster le tarif à un niveau acceptable.

Notez cependant qu’aux dernières nouvelles, le OnePlus 10T pourrait coûter plus ou moins le même prix que le OnePlus 10 Pro — alors que la série T est plutôt connue pour ses tarifs plus agressifs. Avec la très forte inflation qui affecte le monde entier, cela ne serait finalement pas très étonnant. Même en voulant réduire les coûts au maximum, l’entreprise a sans doute du mal à contenir la hausse du prix de toutes les matières premières. Rendez-vous le 3 août prochain.

