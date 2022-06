Voici le OnePlus 10T, son design et sa fiche technique partielle

OnLeaks révèle comme à son habitude le design du OnePlus 10T, ainsi que quelques caractéristiques techniques attendues pour ce téléphone.

Il existe donc ! Après une année sans déclinaison « T », OnePlus semble décidé à relancer sa gamme de milieu d’année en 2022. C’est en tout cas ce que laisse présager le leaker le plus fiable du Web : OnLeaks.

Voici le OnePlus 10T

Le leaker, en coopération avec SmartPrix, révèle ainsi comme à son habitude un rendu 3D du téléphone au travers d’une dizaine d’images très détaillées. De quoi admirer le futur OnePlus 10T sous toutes ses coutures.

OnePlus 10T // Source : OnLeaks x SmartPrix OnePlus 10T // Source : OnLeaks x SmartPrix OnePlus 10T // Source : OnLeaks x SmartPrix OnePlus 10T // Source : OnLeaks x SmartPrix OnePlus 10T // Source : OnLeaks x SmartPrix OnePlus 10T // Source : OnLeaks x SmartPrix OnePlus 10T // Source : OnLeaks x SmartPrix OnePlus 10T // Source : OnLeaks x SmartPrix OnePlus 10T // Source : OnLeaks x SmartPrix

Pas de grande surprise ici, ce OnePlus 10T ressemble quasi à s’y méprendre au OnePlus 10 Pro. On note toutefois une petite différence : la bulle de l’appareil photo est ici centrée alors qu’elle est située dans l’angle supérieur gauche sur le modèle de début d’année. Cela la rend légèrement plus visible, mais permet d’éviter le syndrome du regard décalé sur les selfies.

Notons également que le bloc photo ne s’étend plus sur la tranche du téléphone.

Une fiche technique efficace

En plus de ces quelques images, le leaker partage une partie de la fiche technique du OnePlus 10T. Ce smartphone devrait donc être équipé d’un Snapdragon 8+ Gen 1 couplé à 12 Go de RAM, de 256 Go de stockage et d’un écran Full HD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Du côté de la photo, il faudrait compter sur un triple capteur de 50 + 16 + 2 Mpx (grand-angle, ultra grand-angle et macro) et une caméra frontale de 32 Mpx.

Enfin, pour ce qui est de la batterie, il faudrait compter sur un accumulateur de 4800 mAh capable de se recharger à 150 W.

Pour l’heure, ni le prix ni la date de sortie du OnePlus 10T ne sont évoqués.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.