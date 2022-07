OnePlus 10T : on connaît désormais sa date de présentation officielle

OnePlus a annoncé la date de présentation de son prochain smartphone haut de gamme, le OnePlus 10T. Il sera dévoilé début août en même temps qu'OxygenOS 13.

On savait depuis quelques mois que OnePlus préparait de nouveaux smartphones haut de gamme pour succéder aux OnePlus 10 et OnePlus 10 Pro lancés en début d’année. Contrairement à ce qui semble avoir été évoqué un temps, il n’est finalement pas question d’un OnePlus 10 Ultra, mais d’un nouveau modèle reprenant l’ancienne nomenclature de la marque avec le OnePlus 10T 5G.

Ce mercredi, la firme chinoise a finalement mis fin au suspense en indiquant, dans un billet de blog, la date de présentation de son nouveau fleuron. Le OnePlus 10T 5G sera ainsi dévoilé officiellement le 3 août prochain, à 16 h, heure de Paris, lors d’un événement à New York.

Le dernier smartphone de la gamme « T » de OnePlus, le OnePlus 7T, est sorti il y a près de trois ans. Pour rappel, historiquement, il s’agit de modèle proposant les mêmes composants que les modèles sortant plus tôt dans l’année, mais avec un design légèrement revu et corrigé. Le OnePlus 6T était ainsi le premier smartphone de la marque à adopter une encoche en forme de goutte d’eau, quand le OnePlus 7T se distinguait par un écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz — encore rare alors sur le marché des smartphones.

« Avec le OnePlus 10T, nous allons plus loin en améliorant les caractéristiques au-delà de la puissance et en utilisant de nouvelles technologies pour proposer des améliorations clés pour l’expérience OnePlus », indique Pete Lau dans un billet de blog.

Un smartphone doté d’un dos mat et d’une puce Snapdragon 8+ Gen 1

L’image illustrant l’invitation à la conférence permet par ailleurs de découvrir le dos du smartphone avec le logo OnePlus, mais surtout une teinte noire mate qui semble être basée sur un dos en verre dépoli. Pete Lau livre par ailleurs quelques caractéristiques prévues du OnePlus 10T comme la nouvelle puce mobile Snapdragon 8+ Gen 1 et une nouvelle interface OxygenOS 13 qui sera présentée en même temps que le téléphone.

Pour rappel, les dernières rumeurs tablaient sur un OnePlus 10T profitant de 12 Go de RAM, de 256 Go de stockage, d’un écran 120 Hz avec une diagonale de 6,7 pouces et de trois modules photo au dos : ultra grand-angle (16 Mpx), grand-angle (50 Mpx) et macro (2 Mpx). Il faudra encore patienter deux semaines avant que les deniers secrets soient levés au sujet du OnePlus 10T.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.