Un OnePlus 10T serait en préparation, la gamme semble ne plus avoir aucun sens

Il semblerait que OnePlus lance cette année un OnePlus 10T en 5G après avoir commercialisé le OnePlus 10 Pro. Si l'on en croit les rumeurs, la marque sauterait la version 10 de base.

Si l’on connaissait l’existence d’un OnePlus 10 Ultra via des rumeurs seulement, il semblerait que son nom commercial ne soit finalement pas celui-ci, mais OnePlus 10T. Plus tôt dans l’année, OnePlus avait sorti son smartphone 10 Pro, sans sortir de 10 tout court. Un flagship qui pourrait donc être remplacé d’ici la fin de l’année par une version T, qui perdrait le suffixe « Pro ».

C’est le leaker Max Jambor, à qui l’on doit une fuite à propos de deux pliables OnePlus, qui a révélé que la marque travaillait aussi sur un 10T.

Final name of the next and only flagship phone coming this year: OnePlus 10T 5G

— Max Jambor (@MaxJmb) June 1, 2022