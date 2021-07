Il n’y aurait pas de OnePlus 9T cette année… et c’est plutôt logique

Contrairement aux années précédentes, OnePlus ne proposerait pas de nouveau smartphone haut de gamme au deuxième semestre. Un choix qui semble plutôt raisonnable

OnePlus est passé en seulement quelques années de « un seul téléphone par an » à « un catalogue difficile à comprendre ». Sans même compter la nouvelle gamme Nord — dont le OnePlus Nord 2 est le dernier représentant — qui vient concurrencer Xiaomi, Oppo, Samsung et les autres sur l’entrée et le milieu de gamme, OnePlus propose depuis plusieurs années déjà de 2 à 4 smartphones haut de gamme par an. Une série numérotée au premier semestre, et une série « T » au second. Cette année néanmoins, il n’y aurait pas de T.

Pour aller plus loin

Smartphones OnePlus : bien comprendre la gamme pour mieux choisir

Pas de T party

Récemment, les rumeurs laissaient entendre que la marque affiliée à Oppo ne proposerait pas de OnePlus 9T Pro cette année. Une rumeur assez facile à croire puisqu’il n’y avait pas eu de OnePlus 8T Pro en 2020. Néanmoins, selon le leaker Max Jambor, ayant déjà fait ses preuves à de multiples reprises, il n’y aurait pas non plus de OnePlus 9T cette année.

No 9T — Max Jambor (@MaxJmb) July 27, 2021

Le catalogue se simplifierait donc pour ne garder que les OnePlus 9 et 9 Pro. Et c’est tout aussi crédible que cohérent.

Pas besoin de OnePlus 9T

Crédible tout d’abord puisque pour le moment il n’y a pas eu la moindre fuite au sujet de ce smartphone, pas même un bruit de couloir éventé sur Weibo. S’il devait sortir en octobre comme le 8T l’année dernière, il faudrait qu’il entre sous peu en production, ce qui laisserait passer des informations. On peut donc en déduire que Max Jambor a raison ou a minima que le OnePlus 9T sortira plus tard qu’à l’accoutumée.

Cohérent ensuite, parce qu’il ne semble pas rester beaucoup de place pour un modèle « T » cette année. Cette déclinaison vient traditionnellement apporter un équilibre aux modèles de début d’année en récupérant ses principales forces à un prix contenu, tout en améliorant certains points. Or, avec des OnePlus 8T, 9 et 9 Pro encore disponibles, il parait difficile de proposer un téléphone qui puisse attirer le consommateur.

Pour un prix bas, on trouve le OnePlus 8T à partir de 500 euros seulement, et à ce prix il a toujours de beaux restes. Que ce soit sur lui ou sur le OnePlus 9, on trouve à un tarif raisonnable un écran somptueux, une charge filaire à 65 W et un appareil photo polyvalent. Le OnePlus 9 a même droit à la charge sans fil ! OnePlus serait donc plutôt limité pour apporter des améliorations intéressantes. Au mieux un Snapdragon 888+ qui ne présente qu’un faible intérêt. Quant à donner à ce potentiel OnePlus 9T un meilleur appareil photo, ce serait retirer au modèle « Pro » sa principale caractéristique.

Du renouveau sur l’entrée de gamme

Vous l’aurez compris, le segment haut de gamme de OnePlus est déjà cohérent à l’heure actuelle avec 3 smartphones qui n’ont pas besoin d’un quatrième venu. La marque a plutôt intérêt à muscler son jeu sur l’entrée de gamme au second semestre pour faire oublier le désastre des OnePlus Nord N10 et N100. D’ailleurs, un N200 est d’ores et déjà prévu, bien qu’il ne soit pas attendu en Europe.