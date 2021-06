Le OnePlus Nord N200 est certes alléchant, mais vous ne pourrez pas l’acheter

Alors que certains attendaient sa date de sortie, le smartphone d'entrée de gamme de OnePlus, le Nord N200 « ne viendra pas en Europe ». Son principal atout était d'embarquer une puce 5G à moins de 250 dollars.

Il n’y aura pas de OnePlus Nord N200 en Europe. La semaine dernière, alors que OnePlus lançait son OnePlus Nord CE sur le Vieux continent, la nouvelle est tombée très discrètement. Tellement discrètement qu’on pensait encore naïvement que le successeur du OnePlus Nord N100, qui doit sortir aux États-Unis le 25 juin, finirait par avoir sa date de sortie en nos vertes contrées.

Que nenni ! Alors que nous contactions OnePlus pour leur demander quand la date de sortie du OnePlus Nord N200 serait connue, la marque nous a écrit par mail : « N200 ne viendra pas en Europe ». La marque chinoise ajoute que son téléphone fait l’objet d’un partenariat avec l’opérateur T-Mobile.

Un N100 amélioré

Dommage, car ce smartphone d’entrée de gamme propose outre-Atlantique la 5G à seulement 239 dollars, et il peut être considéré comme une version améliorée du N100. Il reprend la batterie 5000 mAh, passe d’une puce Snapdragon 460 à 480, et son écran de 6,49 pouces cadencé à 90 Hz passe en FHD+, là où la dalle du N100 n’avait qu’une définition HD+.

Ceci étant, tout n’est pas rose pour cet appareil, notamment sur la partie logiciel, puisqu’il ne bénéficiera que d’une mise à jour majeure d’Android (a priori Android 12 lorsqu’il sortira), ce qui apparaît comme un minimum. Le N200 sera assuré de recevoir trois ans de mise à jour de sécurité.

Cette annonce intervient alors que le rapprochement entre OnePlus et Oppo vient tout juste de se confirmer et que OnePlus a réaffirmé son attachement à OxygenOS hors de Chine, en insistant notamment sur son importance pour le marché européen. Peut-être peut-on y voir là le début d’une stratégie de différenciation plus importante du marché européen pour OnePlus ? Ou la marque a peut-être tout simplement considéré que son N200 n’intéresserait pas le Vieux continent.