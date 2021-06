On sait déjà tout du OnePlus Nord N200, le smartphone pour petit budget de OnePlus

Le OnePlus Nord N200 adopte un écran LCD 1080p et sera capable de se connecter à la 5G. Vendu autour des 250 dollars, il devrait embarquer une batterie solide de 5000 mAh, un support pour carte microSD, ainsi qu'une entrée jack 3,5mm.

Contrairement à d’habitude, les premières images du OnePlus Nord 200 n’ont pas fuité sur un obscur blog ou sur le compte twitter d’un leaker professionnel, mais par l’intermédiaire du patron de la marque lui-même, Pete Lau. La semaine dernière, lors d’une interview à PC Mag, il a levé le voile sur le successeur direct du OnePlus Nord N100, le smartphone le moins cher que la marque ait vendu jusqu’ici.

On apprenait donc d’ores et déjà qu’il couterait 250 dollars et qu’il serait compatible avec la 5G, contrairement à son prédécesseur. La deuxième différence de taille tient dans l’écran, qui conserve un taux de rafraichissement de 90 Hz, mais qui passe d’une définition de 720p à 1080p. Il s’agira d’une dalle LCD de 6,49 pouces.

En somme la mission du OnePlus N200 sera de ramener les fonctionnalités du N10 (la 5G, l’écran 1080p de 6,49 pouces) à un prix plus contenu.

MicroSD et 5G

Une semaine plus tard, le très fiable blogueur Evan Blass indique avoir mis la main sur la quasi-totalité des caractéristiques du téléphone. Il les dévoile sur son compte twitter, assorti d’une photo du modèle.

On y découvre la présence d’un Snapdragon 480 5G en guise de Soc, déjà présent sur des smartphones à petits budgets comme l’Oppo A93 5G et le Nokia X20. La puce serait accompagnée de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Contrairement à son habitude, OnePlus aurait intégré un support pour carte microSD, pouvant aller jusqu’à 256 Go.

Le bloc photo un peu léger

Côté batterie, on retrouverait la batterie 5000 mAh du N100, couplée avec une charge rapide 18 W. À en croire Blass, il devrait tout de même y avoir un capteur d’empreintes, situé sur le côté, ainsi qu’une entrée jack 3,5 mm, et un port USB-C.

Bien entendu, comme il s’agit d’un modèle d’entrée de gamme, la partie photo reste assez raisonnable. À l’arrière, on devrait trouver un capteur principal de 13 mégapixels, un capteur dédié à la macro de 2 mégapixels et un autre qui servira pour le monochrome aussi de 2 mégapixels. À l’avant, le capteur selfie comporterait 16 mégapixels.