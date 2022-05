OnePlus : au moins 2 modèles de pliants pour concurrencer Samsung dès 2023

Nous avions déjà entendu de récentes rumeurs qui évoquaient l'arrivée de OnePlus sur le segment des smartphones pliants, mais il semblerait finalement que la firme de Shenzhen ne se limiterait pas à un seul modèle comme prévu au départ et arriverait directement avec plusieurs propositions.

OnePlus a historiquement eu de l’ambition à revendre et l’entreprise chinoise serait en train de se plier en quatre pour pouvoir proposer à l’avenir de nouveaux smartphones toujours plus séduisants. C’est peut-être son rattachement à la famille d’Oppo qui permet à l’entreprise de voir plus grand aujourd’hui, car nous avions déjà eu vent de leur ambition de sortir un smartphone pliable dans le futur, mais de nouvelles informations nous portent à croire que OnePlus préparerait en fait plus d’un modèle de smartphone pliant.

Une famille de pliants en prévision chez OnePlus

Tout part d’une image publiée sur le compte Twitter du leaker Max Jambor. Celle-ci teaserait l’arrivée d’un smartphone pliable chez OnePlus, une information qui s’était déjà ébruitée auparavant. L’entreprise s’apprêterait à commercialiser un smartphone pliant très similaire à l’Oppo Find N dont Oppo a fait la démonstration en décembre 2021. Cet appareil, plus compact qu’un smartphone comme le Galaxy Z Fold 3, revisite le format du pliable en lui donnant une allure plus compacte et une pliure moins visible que sur la version de Samsung.

L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais selon le site Android Headlines qui a eu l’occasion de s’entretenir plus en profondeur avec le leaker, ce ne serait pas seulement un, mais plusieurs modèles de smartphones pliables que OnePlus voudrait lancer sur le marché en 2023. Cette information est évidemment à prendre avec les pincettes habituelles, mais il ne serait pas incongru que OnePlus décide d’arriver avec au moins deux solutions comme l’a fait Samsung.

Enfin de véritables concurrents aux Galaxy Z Fold et Z Flip ?

Peu de constructeurs se sont encore lancés sur le marché du smartphone pliant et il y a actuellement un véritable boulevard pour Samsung qui règne actuellement en maître sur la catégorie. Il serait bon de voir arriver un peu de compétition pour dynamiser le marché, ce qui profiterait surement à l’utilisateur final. Mis à part les quelques Vivo X Fold, Honor Magic V et Xiaomi Mi Mix Fold proposés uniquement en Chine et le Huawei P50 Pocket sans services Google intégrés, il y a finalement peu de concurrence proposée sur le marché. OnePlus se poserait donc en première véritable alternative à Samsung sur le marché des pliants. D’autant que OnePlus est connu pour proposer des tarifs plutôt agressifs ce qui pourrait obliger Samsung à riposter. L’information provient d’une source unique pour le moment, reste à voir si elle sera corroborée ailleurs à l’avenir. L’espace devrait donc devenir beaucoup plus intéressant dès l’année prochaine si OnePlus décide d’y mettre sa patte.

