OnePlus plancherait sur un smartphone pliable avec des airs de déjà-vu

Selon plusieurs sources en Asie, OnePlus peaufine actuellement son tout premier smartphone pliable. Et il devrait être un très proche cousin du Oppo Find N.

Quand on a un cousin aussi puissant et innovant qu’Oppo, il est normal d’avoir envie de lui ressembler. C’est ce qui booste énormément OnePlus, membre de la même famille BBK Electronics.

Les deux fabricants de smartphones partagent depuis longtemps des attraits communs, voire des similitudes. Et cela devrait encore être le cas avec le prochain projet initié par OnePlus.

Vers un clone de l’Oppo Find N

Selon le site Pricebaba, renseigné par le leaker Yogesh Brar, source souvent bien informée du site 91Mobiles, la firme de Shenzhen travaillerait actuellement sur son tout premier appareil pliable. Et si l’on apprend finalement peu de choses sur le fameux smartphone pliable, on sait simplement qu’il devrait ressembler de très près à l’Oppo Find N, dévoilé mi-décembre dernier.

Pour aller plus loin

Prise en main de l’Oppo Find N : quand David vient tacler Goliath

Et cet appareil avait fait forte impression à sa présentation, avec son format plus compact que le Galaxy Z Fold de Samsung, mais un écran vraiment large devant et aucune pliure visible à l’intérieur.

Rapprochement très étroit faisant avec le OnePlus de Pete Lau, devenu responsable du développement et de l’innovation des deux marques, Oppo aurait donc laissé son voisin puiser son inspiration du côté de son appareil à écran pliable.

Et d’après Yogesh Brar, comme d’autres smartphones des deux marques assez jumeaux par le passé ou avec des partenariats semblables (Hasselblad pour la photo notamment), la première mouture d’appareil pliable siglé OnePlus devra reprendre un design assez proche et les spécifications du Find N, avec sans doute quelques points très premium laissés au premier apparu.

Aucune information supplémentaire n’a filtré ni la moindre fenêtre de sortie.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.