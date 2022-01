Oppo améliorerait la qualité photo du Find X5 Pro grâce à son rapprochement avec OnePlus

Oppo profiterait du partenariat entre OnePlus et Hasselblad pour faire mention de la marque de photo suédoise sur son futur Find X5 Pro.

Depuis près d’un an, on assiste à un rapprochement de plus en plus prononcé entre Oppo et OnePlus. Si, dans un premier temps, ce rapprochement a semblé se faire à sens unique — avec des smartphones OnePlus milieu de gamme ou l’intégration de ColorOS sur les smartphones OnePlus — il semble qu’Oppo profitera à son tour de certaines fonctions et partenariats jusqu’à présent réservés à OnePlus.

Comme l’a repéré le leaker Ben Geskin, un visuel circule en effet sur le réseau social chinois Weibo. On peut y découvrir le dos de l’Oppo Find X5 Pro non seulement avec son module photo estampillé de la mention « Power by MariSilicon », mais aussi le nom du partenaire photo d’Oppo pour les différentes caméras du smartphone : Hasselblad.

Here’s a clear look at OPPO Find X5 Pro 👀 Yes, it's a strange design, but normal design is often boring 🤷‍♂️ I like Find X3 Pro design, especially in this mirror finish, so I'm glad it’s here again. And this new shape of the camera module seems like liquid metal melting pic.twitter.com/dF0e7brbOI — Ben Geskin (@BenGeskin) January 22, 2022

Pour quiconque suit de près l’industrie des smartphones, ce partenariat ne sort pas de nulle part. En effet, Hasselblad s’était déjà associé à OnePlus l’an dernier pour les modules photo de ses OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Un partenariat qui consistait notamment pour le constructeur d’appareils photo à apporter son expérience en matière de colorimétrie et en ajoutant quelques modes photo bien sentis, comme le mode panoramique XPan avec un cadrage 65:24.

Un partenariat entre Oppo et Hasselblad qui pourrait venir de OnePlus

Dès lors, en se rapprochant de OnePlus, Oppo pourrait à son tour profiter du partenariat conclu l’an dernier entre les deux marques. Il faut dire que les partenariats photo sont essentiels pour l’image de marque des constructeurs de smartphones. À l’image de Huawei avec Leica, ou de Vivo avec Zeiss, cela permet aux jeunes constructeurs de s’appuyer sur un savoir-faire de plusieurs décennies en matière de photo, d’optique ou de calibration des couleurs pour proposer des appareils photo toujours plus efficaces. Or, ces partenariats sont souvent exclusifs et il est rare qu’un constructeur photo s’associe à plusieurs marques de smartphones en même temps. C’est donc probablement suite à l’accord passé entre OnePlus et Hasselblad qu’Oppo peut afficher aussi fièrement le logo de la marque suédoise.

Rappelons que Hasselblad n’est pas un nouveau-né dans le monde de la photo. Née en 1841, l’entreprise suédoise propose, depuis les années 40, des boîtiers photo moyen format, d’abord argentiques puis numériques. Il s’agit aujourd’hui de l’un des rares constructeurs d’appareils à proposer des boîtiers avec des capteurs aussi larges, aux côtés de Fujifilm et Pentax.

L’Oppo Find X5 Pro doit être présenté dans les prochains mois. Il devrait être doté d’une puce Snapdragon 8 Gen 1, d’un écran QHD+ de 120 Hz, d’une batterie de 5000 mAh et d’un triple module photo avec grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif au dos.

