Oppo Find X5 Pro : HDR amélioré, luminosité dopée… sa fiche technique photo se précise

La fiche technique photo de l'Oppo Find X5 Pro promet. Même si l'objectif microscope du Find X3 Pro aurait a priori été abandonné pour ce modèle.

L’Oppo Find X5 Pro semble donc devoir prendre la suite de l’Oppo Find X3 Pro. Hier, nous en apprenions beaucoup sur sa fiche technique, notamment la présence probable d’un écran QHD+ 120 Hz LTPO ou encore une batterie de 5000 mAh couplée à une charge rapide de 80 W.

Aujourd’hui, c’est sa configuration photo probable qui s’éclaire. Un développeur au pseudo imprononçable, MlgmXyysd, a publié (via XDA) ce qu’il prétend être la fiche technique de son bloc photo. Voici à quoi on peut s’attendre :

Pour commencer, on aurait un capteur frontal Sony IMX709 32 mégapixels RGBW. En clair, il s’agit d’un capteur qui intègre une structure un peu différente que d’habitude. En plus des photosites rouges, verts et bleus, il intègre des photosites blancs pour, théoriquement, capter davantage de lumière.

Du DOL-HDR pour l’ultra grand-angle

Au dos, le Find X5 Pro proposerait un capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels, couplé à un objectif grand-angle et un stabilisateur optique. Le deuxième capteur serait un Sony IMX709 de 32 mégapixels en DOL-HDR. Cela signifie en somme qu’il est capable de prendre des clichés en HDR de manière un peu plus performante, en atténuant notamment le flou.

Le troisième capteur ne serait pas dédié au mode microscope ce coup-ci, mais bien à une optique de téléobjectif. Il s’agirait d’un Samsung S5K3M5 de 13 mégapixels. Rappelons par ailleurs que toutes cette configuration photo sera probablement aidée par la présence d’un Snapdragon 8 Gen 1 et son ISP très puissant ainsi qu’un second processeur de traitement de l’image, le MariSilicon X.

Les fonds d’écran de l’Oppo Find X5 Pro. // Source : XDA Les fonds d’écran de l’Oppo Find X5 Pro. // Source : XDA Les fonds d’écran de l’Oppo Find X5 Pro. // Source : XDA

Au passage, XDA est aussi parvenu à mettre la main sur certains des fonds d’écran du téléphone. Ce n’est pas grand-chose, mais c’est toujours ça de pris.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.