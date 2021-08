Comment Oppo veut doper le zoom optique de nos smartphones

À l'occasion de sa conférence Oppo Future Imaging Technology, Oppo a dévoilé plusieurs nouveautés pour la photo sur ses smartphones.

Lorsqu’on parle de zoom sur des appareils photo de smartphones, il s’agit bien souvent d’un abus de langage. On n’a pas de véritable objectif avec un zoom optique sur un seul et unique capteur, mais plutôt différents appareils photo avec des capteurs distincts et des objectifs aux longueurs focales différentes. Sur un smartphone doté d’un ultra grand-angle, d’un grand-angle et d’un téléobjectif, on n’a en fait que trois véritables longueurs focales, tous les zooms intermédiaires vont être des zooms numériques proposés avec plus ou moins de succès.

C’est afin de remédier à ce problème qu’Oppo a annoncé en août 2020 travailler sur un véritable zoom optique pour smartphone avec une distance focale variable. Ce jeudi, le constructeur chinois a livré bien davantage d’informations sur cet appareil photo pour smartphone d’un nouveau genre. Il s’agit en fait d’un objectif d’appareil photo, constitué de sept lentilles qui peuvent se déplacer pour proposer un zoom continu entre 85 et 200 mm. Par rapport à un grand-angle standard sur smartphone de 27 mm, cela équivaudrait à un zoom pouvant aller de x3 à x7. Surtout, toutes les valeurs intermédiaires seraient prises en charge. Les utilisateurs pourraient ainsi passer à un zoom optique x4,2 ou x6,8 s’ils le souhaitent, et ce sans traitement algorithmique « numérique » ou « hybride ».

Vivo avait déjà proposé ce type d’objectif avec zoom continu sur l’Apex 2020, son concept phone de l’an dernier. Néanmoins, il ne s’agissait pas alors d’un smartphone destiné à être vendu dans le commerce. Surtout, l’amplitude du zoom était plus limitée, n’allant que de x5 à x7,5.

Nouvelle stabilisation optique et capteur photo plus lumineux

En plus de cet objectif à zoom continu, Oppo a dévoilé quelques autres nouveautés concernant la photo sur smartphone. C’est le cas d’un nouveau système de stabilisation optique sur cinq axes qui va permettre de modifier non seulement l’orientation du capteur photo, mais également de l’objectif en fonction des mouvements de l’utilisateur. Avec ce système de stabilisation, Oppo promet une correction de la stabilisation d’environ 3°, contre 1° seulement pour la plupart des mécanismes classiques de stabilisation optique sur smartphone.

Le constructeur chinois a également annoncé un nouveau type de capteur photo, basé sur une matrice RGBW (rouge, vert, bleu, blanc), en lieu et place de la matrice RGB (rouge, vert, bleu) classique. L’ajout de photosites capables de capturer la lumière blanche devrait, selon le constructeur permettre de capturer 60 % de lumière supplémentaire et réduire le bruit numérique de 35 %. Ce nouveau capteur photo devrait être utilisé sur les smartphones grand public de la marque dès la fin de l’année.

Enfin, comme Samsung, Xiaomi ou ZTE, Oppo en a également dit davantage son système d’appareil photo caché derrière l’écran. La firme a ainsi présenté les algorithmes qui serviront à réduire les reflets, la condensation ou à gérer le HDR ou la balance des blancs dans la condition difficile qu’est la présence d’un capteur photo niché derrière un affichage.