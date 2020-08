Oppo concocte un vrai zoom optique avec focale variable pour ses smartphones

Oppo travaille sur un nouvel appareil photo pour ses smartphone qui permettrait de gérer plusieurs distances focales, passant du zoom optique x3 au zoom optique x5.

Lorsqu’on parle d’appareils photo sur smartphone, le terme de « zoom » revient fréquemment. Il s’agit pourtant d’un abus de langage, puisque les modules de nos téléphones sont en fait équipés non pas d’un appareil photo à longueur focale variable, mais de plusieurs modules à focale fixe. Pourtant, Oppo travaille bel et bien sur un système de ce genre pour proposer un véritable zoom sur smartphone.

La semaine dernière, le constructeur chinois a en effet annoncé le développement d’une nouvelle technologie pour ses smartphones permettant de proposer des appareils photo à longueur focale variable grâce à un déplacement des différentes lentilles au sein de l’objectif. Ce sont ainsi 7 lentilles qui ont été intégrées à l’appareil, en plus de la partie périscopique, déjà utilisée par Oppo sur le Reno 10X Zoom ou le Find X2 Pro. « Les groupes de lentilles coopèrent entre eux pour faire la mise au point. En s’appuyant sur les mouvements flexibles des deux groupes de lentilles, le zoom optique est proposé à des longueurs focales équivalentes à 85 et 135 mm, et les ouvertures de l’objectif sont comprises entre f/3,3 et f/4,4 », précise Oppo. La marque chinoise explique également avoir intégré un capteur de haute définition pour monter jusqu’à une longueur focale de 280 mm en hybride.

Résultat : le module téléobjectif développé par Oppo pourrait avoir une longueur focale variable entre 85 et 135 mm en optique et jusqu’à 280 mm en hybride. Il proposerait ainsi un zoom optique variant entrex3 et x5 en optique, et montant jusqu’à x10 en hybride.

Le principal intérêt de cette technologie réside cependant bel et bien dans l’intervalle entre x3 et x5. En effet, du fait de la mobilité des lentilles utilisées pour l’objectif, le smartphone pourrait proposer un zoom optique avec tous les intermédiaires entre x3 et x5, sans avoir à jouer sur le zoom optique comme c’est le cas jusqu’à présent. On se retrouverait ainsi avec un fonctionnement similaire à celui d’un objectif zoom pour appareil photo numérique.

Un nouveau capteur également en développement

Outre ce nouvel objectif, Oppo a également annoncé travailler sur un nouveau capteur de 32 mégapixels au ratio 16:11 avec une fonction de pixel binning capable de fusionner quatre photosites en un pixel. C’est ce capteur qui va être utilisé par Oppo pour le zoom hybride, permettant de passer du zoom optique x5 au zoom x10, mais également pour proposer des clichés détaillés en zoom x3, équivalent 85 mm.

Pour l’heure, il ne s’agit encore que d’un objectif en développement du côté d’Oppo. Rappelons que le constructeur chinois peut parfois mettre longtemps avant de proposer ses nouveautés technologiques dans un appareil commercialisé auprès du grand public. On peut cependant espérer l’arrivée d’un smartphone de la marque embarquant ce type d’appareil photo d’ici un an.