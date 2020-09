Vivo : ce tout nouveau capteur photo promet des images ultra lumineuses

Le constructeur chinois Vivo a dévoilé ce lundi un nouveau capteur photo utilisant une matrice RGBW (rouge, vert, bleu, blanc) avec une sensibilité à la lumière augmentée 160 % par rapport à un capteur classique.

Dans le monde de la photo, les capteurs numériques n’ont que très peu évolué depuis des années. Comme les écrans, chaque photosite — servant à enregistrer un pixel — est découpé en trois zones pour enregistrer la lumière rouge, la lumière verte et la lumière bleue. Néanmoins, certains constructeurs cherchent de temps en temps à réinventer la roue. C’est le cas de Vivo qui a annoncé ce lundi le développement d’un nouveau capteur photo pour ses smartphones.

Le constructeur chinois organisait en effet en Chine une conférence pour dévoiler ses dernières innovations en matière de photographie comme le relaie le site My Drivers. L’occasion pour la firme de présenter un nouveau type de capteur avec une structure bien originale. En plus des sous-pixels rouges, blancs et bleu, le capteur intègre également des cellules capables de capturer la lumière blanche. Utilisant une matrice RGBW, ce nouveau capteur serait capable d’augmenter la sensibilité à la lumière de 160 % d’après les études menées par le constructeur.

Ce n’est pas la première fois qu’un constructeur de smartphones tente de développer un capteur photo original. Huawei par exemple est bien connu pour ses innovations dans le monde de la photo. En 2019, la firme avait développé un capteur rouge/jaune/bleu pour ses P30 et P30 Pro. Une technologie toujours utilisée aujourd’hui sur les P40 et P40 Pro. Par ailleurs, Huawei avait déjà utilisé un capteur RGBW sur son P8 en 2015. Celui-ci avait cependant eu du mal à convaincre face aux smartphones de Samsung et d’Apple à l’époque.

Une amélioration de la gestion des couleurs grâce à des algorithmes

Selon Vivo, la technologie aurait cependant été améliorée entre-temps. Son nouveau capteur RGBW gérerait bien mieux l’enregistrement des couleurs que celui de Huawei en raison de l’intégration d’algorithmes performants. L’intérêt d’avoir un capteur photo plus sensible à la lumière n’est pas tant de proposer des clichés plus lumineux — notamment en situation de basse lumière — que de pouvoir enregistrer davantage d’informations. En photo, plus un capteur est lumineux, plus il sera capable de détecter les informations à capturer. Il aura ainsi davantage de champ pour proposer une photo détaillée, sans bruit numérique, sans flou de bougé et avec une plus grande plage dynamique.

La technologie RGBW devrait être intégrée dans deux capteurs développés par Samsung et Sony, les leaders dans le monde des capteurs photo pour smartphone : le Samsung GN1 et le Sony IMX598. Il faudra cependant patienter un peu avant de découvrir ces capteurs sur des smartphones commercialisés, Vivo ayant annoncé que les premiers modèles ne sortiront pas avant le second semestre 2021. Rappelons que Vivo va lancer officiellement ses premiers smartphones en France d’ici la fin de l’année 2020.