Alerte : l’Alert Slider serait menacé chez OnePlus

L'Alert Slider est un petit interrupteur très satisfaisant et fait partie intégrante de l'ADN de OnePlus depuis bientôt 10 ans. Mais comme les bonnes mutuelles ou les places équipées d'une prise dans un OuiGo, il ne s'offrira dorénavant plus qu'aux privilégiés.

Comme l’illustre l’image ci-dessus, OnePlus a déjà commencé à retirer l’Alert Slider de certains smartphones. En l’occurrence, le OnePlus Nord N10 en est dépourvu. Compréhensible, rappelle GSM Arena, en cela que ce smartphone était à l’origine un modèle Oppo finalement passé sous pavillon OnePlus.

Pour rappel, il s’agit d’une sorte de loquet physique sur le côté du smartphone permettant d’alterner rapidement entre les modes silencieux, vibreur et sonnerie.

L’Alert Slider, une affaire de Pro

Selon l’informateur Yogesh Brar, qui vient de publier des rendus ainsi que la fiche technique du futur OnePlus 10T, « le OnePlus Nord 2T était le dernier smartphone à bénéficier d’un Alert Slider. » Dorénavant, on ne devrait plus retrouver cet interrupteur que sur les modèles Pro, et certains smartphones Oppo.

Une nouvelle, vous l’imaginez, qui ne sera pas forcément bien reçue de la part des fans historiques de la marque, qui ont déjà l’impression que OnePlus n’est plus que l’ombre de lui-même depuis quelque temps. Un sentiment encore renforcé depuis juin 2021, durant lequel OnePlus et Oppo ont officialisé leur union. D’où le sentiment progressif d’effacement de l’identité du premier au profit du second, notamment illustré par le rapprochement très étroit entre OxygenOS et ColorOS.

Il est important de souligner que, pour l’heure, OnePlus n’a pas confirmé ni infirmé la rumeur colportée par Yogesh Brar. Mais l’espoir d’un retournement de situation est maigre : malgré la grogne de certains clients historiques, la marque ne semble pas partie remettre en question son rapprochement avec Oppo.

L’Alert Slider chez Oppo ?

La preuve : si l’Alert Slider disparaît des gammes les plus abordables du constructeur, il ferait prochainement son apparition sur des flagships Oppo. Un « emprunt », qui ne fera que confirmer aux personnes déjà convaincues que OnePlus n’est plus la marque innovante et impertinente qu’elle était il y a presque une décennie.

Reste que la probable disparition de ce bouton mythique des OnePlus en milieu et entrée de gamme ne devrait pas être une surprise pour celles et ceux qui ont suivi l’actualité récente de la marque. En fin d’année dernière, Pete Lau, le PDG. de OnePlus, expliquait dans les colonnes d’Input que l’ambition était à la synergie avec Oppo. Synergie des technologies, de la recherche et développement, mais aussi des designs. Confirmation s’il en fallait que le rapprochement des deux entités devrait s’intensifier.

