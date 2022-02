OnePlus clame encore son amour pour OxygenOS malgré son flirt avec ColorOS

Au MWC 2022, OnePlus confirme son attachement à OxygenOS (et notamment au futur OxygenOS 13) malgré le rapprochement logiciel avec l'interface d'Oppo, ColorOS.

Alors que son OnePlus 10 Pro arrive très bientôt en Europe, OnePlus profite du MWC 2022 pour clarifier un peu la situation autour de son interface maison OxygenOS tout en officialisant la future mouture OxygenOS 13 — a priori basée sur Android 13. Une initiative bienvenue, car, il faut bien l’admettre, la situation était en effet assez floue depuis l’annonce d’un rapprochement avec ColorOS, l’interface d’Oppo (marque cousine appartenant au même groupe Oplus).

Alors qu’on pensait devoir dire adieu à OxygenOS sur les appareils OnePlus à partir de 2022, OnePlus explique que sur les marchés hors Chine, les smartphones « continueront de tourner sous OxygenOS ».

OxygenOS et ColorOS partagent le même socle

Une question se pose donc : où en sont OyxgenOS et ColorOS ? Les deux interfaces partagent le même code de base. Ce dernier a été unifié avec, en promesse, un fonctionnement plus rapide et fluide, un logiciel plus léger et davantage de fonctionnalités.

Sur ce dernier volet, des représentants de OnePlus expliquent que c’est grâce à ce rapprochement avec ColorOS que les smartphones OnePlus sous OxygenOS peuvent profiter de la charge rapide SuperVOOC d’Oppo — ils affirment même travailler sur une solution à 150 W. Il y a aussi des améliorations côté jeu avec une technologie appelée « HyperBoost Gaming Engine » qui se targue d’améliorer la stabilité du framerate lors des parties, d’optimiser la réactivité de l’écran tactile et d’augmenter l’efficacité du GPU.

Au-delà de ça, OnePlus laisse aussi entendre qu’OxygenOS se différenciera un peu de ColorOS en visant une expérience utilisateur plus fidèle à Android stock. OyxgenOS 13 mettra notamment en avant une facilité d’utilisation et « des fonctions de personnalisation exclusives ».

Doit-on comprendre que le projet d’un nouvel OS unifié est pour le moment mis sous le boisseau ? Face à la levée de boucliers apparue après l’annonce du lancement d’un nouvel OS fin 2022, cela est envisageable, même si OnePlus ne confirme rien à ce stade. Il est aussi possible que les équipes de développement aient tout simplement pris du retard et qu’il faille attendre 2023 pour voir ce nouvel OS pointer le bout de son nez.

